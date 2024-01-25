Bakan Bayraktar: "Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

"7 bin 500 megavatı 2024 yılı içinde sanayicilere tahsis edeceğiz"

"Hedefimiz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk lisansı alan ilk reaktörü bu yıl içinde devreye almak"

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tam kapasite olunca tüketimimizin yüzde 10'unu karşılayacak"

"Petrol inip çıkabilir ama doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz"

"Elektrik ve doğal gazda sübvansiyonlar çok"

"2024'te Karadeniz'de keşif yılı olabilir"

"2024 yılı hem Sakarya'da hem Gabar'da üretimi artırma yılımız"

"15 bin megavatlık 12 büyük reaktör ve 5 bin megavatlık da SMR ile Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye ihtiyacı var"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, trafikte elektrikli araçların artmasına ilişkin, " Bu durum bizim için ciddi yük olmaya başladı. Dağıtım altyapısını artık yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var. Orada ciddi bir güç talebi var. Bunun önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayılarının artması ile tüketicilerin o alana dönük ihtiyacının artması ile çok hızlı bir şekilde gelişeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Bakan Bayraktar, bakanlık binasında televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

"7 bin 500 megavatı 2024 yılı içinde sanayicilere tahsis edeceğiz"

Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yenilenebilir yatırımlarında kendi tüketimleri için yatırımlar yapan sanayiciler, oteller, ticarethaneler, kendi evlerinde çatılarında güneş paneli koymak isteyen tüketiciler için belirli zamanlarda belirli kapasiteler açtıklarını kaydederek, "Bugün, uzun süredir teknik çalışmalarını yürüttüğümüz bu sürecin sonuna geldik. Özellikle sanayicilerin kendi tüketimleri için kurmaları yönünde 7 bin 500 megavatlık yeni bir yenilenebilir kapasiteyi ilan ediyoruz. Bu kapasiteyi önümüzdeki süreçte yenilenebilir kaynaklarla sanayicilerimiz artık kullanabilecekler. Bu başvuru yoluna başvurabilecekler. 7 bin 500 megavatı 2024 yılı içinde onlara tahsis edeceğiz. Bu kapasiteyi onlara tahsis ettiğimizde onlardan beklentimiz, bir an önce bu yatırımların gerçekleşmesi. Bu yatırımlarla beraber yeni kurulu güçlerin devreye girmesi" diye konuştu.

"Hedefimiz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk lisansı alan ilk reaktörü bu yıl içinde devreye almak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin takviminde aksilik olup olmadığını ele alan Bakan Bayraktar, "Sahada dört tane reaktörün inşası devam ediyor. Aynı anda devam ediyor. İlk lisansı alan ilk reaktör bunlardan biraz daha ilerlemiş durumda. Bizim hedefimiz 2024 yılı içinde bu reaktörü devreye alabilmek. Elbette nükleer alan özel bir alan. Tasarımından uygulamasına kadar, takibinden kontrolüne, denetiminden testlerine kadar birçok uluslararası standardın olduğu bir alan. Bunların hepsini adım adım yapmanız gerekiyor. Burada süreçleri kısaltabilmek mümkün değil. Herhangi bir inşaattan bahsetmiyoruz. Onun için biz de emniyetten yani nükleer güvenlik alanından hiçbir şekilde sarfınazar edilmeden (vazgeçilmeden), onu önceliklendirerek bu çalışmayı yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl içinde santrali devreye almak" dedi.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tam kapasite olunca tüketimimizin yüzde 10'unu karşılayacak"

Bayraktar, ilk lisansı alan ilk reaktörün devreye alınmasının katkısına ilişkin, "Biz, 2028 yılına kadar dört reaktörü de devreye almak istiyoruz. 4 bin 800 megavatlık kurulu güce erişmiş olacağız. Burada toplam üretilecek enerji yaklaşık 35 milyar kilovatsaat. Bugün Türkiye'nin tüketimi 330 milyar kilovatsaat civarında. Yani önümüzdeki üç-dört yıllık süreçte tüketimimiz yaklaşık 360 milyar kilovatsaate ulaştığında bunun tam da yüzde 10'unu karşıladığımız bir durum olacak. Tam kapasite olunca tüketimimizin yüzde 10'unu karşılayacak" ifadelerini kullandı.

"Petrol inip çıkabilir ama doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz"

Doğal gazda herhangi bir fiyat artışı öngörmediklerini aktaran Bayraktar, "Elektrikte de fiyat artışı öngörmüyoruz. Petrol fiyatlarının da bu mertebelerde gideceğini öngörüyoruz. Fakat otomatik fiyatlandırmadan dolayı petrolün bir başka değişkeni de döviz. Dolayısıyla dövizdeki oynama da petrol fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında zaman zaman düzenleme olabilir. Bu zaman zaman yukarı zaman zaman aşağı yönlü olabilir. Doğal gaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Elektrik ve doğal gazda sübvansiyonlar çok"

Elektrik ve doğal gazda sübvansiyonların (devletin yaptığı karşılıksız yardımlar) ne kadar olduğu sorusu yöneltilen Bayraktar, "Çok. Özellikle elektrikte ve doğal gazda yaklaşık yüzde 50'lik bir sübvansiyon söz konusu meskenlerde. Devletimiz bu gruptaki tüketicileri desteklemeye devam ediyor" dedi.

"2024'te Karadeniz'de keşif yılı olabilir"

Karadeniz gazı konusunda keşifle noktasında planları olduğu belirten Bakan Bayraktar, "Karadeniz birkaç sondaj hedefimiz var. 2024 bu anlamda yeni bir keşif yılı olabilir. Herhangi bir sondaj yapmadan, ümidimizin olduğu sahalar olsa da herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Yeni keşif haberlerini Karadeniz'den sondajların sonucunda verebiliriz" diye konuştu.

"2024 yılı hem Sakarya'da hem Gabar'da üretimi artırma yılımız"

Bakan Bayraktar, yeni yıla Şırnak'ın kuzeydoğusunda yer alan Gabar Dağı'nda girdiğini hatırlatarak, "Çok özel bir bölge. Şırnak, güzel insanların olduğu bir yer. Yıllarca terörle insanların huzur içinde olamadığı bir yer. Şimdi, dağlarda muazzam bir çalışma var. Yaklaşık günlük 33 bin varile ulaştığımız bir bölge. 27 tane sondaj kuyumuz orada. Yoğun bir üretim var, yoğun bir çalışma var. Sondaj kuyularını açabilmek için yol yapıyoruz. Şu anda üretimimiz iyi gidiyor. 2024 yılı hem Sakarya'da hem Gabar'da üretimi artırma yılımız. 2024 yılı için Gabar hedefimiz 100 bin varile çıkmaktı. 2024 yılı sonunda bu rakama ulaşmış olacağız. Bu ülkemiz için önemli bir aşama. Bölge maden yönüyle de çok zengin. Yenilenebilir yönünden de çok gelişmiş. (Beytüşşebap'ta yer alan) Kato Dağı'nda çok ciddi bir rüzgar potansiyeli var. Orada da 250 megavatlık bir rüzgar projesi geliştirebileceğiz. Enerjinin bütün alanlarının olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Gabar ve Şırnak bölgesi bizim için fevkalade önem arz ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Dünyadaki ve Türkiye'deki enerji trendinin elektrikleştiği bir yöne doğru evrildiğini belirterek, "Artık, ısınmanın da elektrikleştiği, ulaştırmada elektrikli araçların yoğun şekilde gündeme geldiği bir trenddeyiz. Dünyada satılan her beş araçtan biri elektrikli araç olmaya başladı. Ülkemizde başta Togg olmak üzere birçok elektrikli aracı görüyorsunuz. Dolayısıyla elektrikleşme trendi, Türkiye'deki elektrik talebinin daha da artacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla elektrikte yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"15 bin megavatlık 12 büyük reaktör ve 5 bin megavatlık da SMR ile Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye ihtiyacı var"

Sinop'ta ve Trakya'da nükleer güç santralinin gündemde olduğu bilgisini veren Bayraktar, "Türkiye'nin Sinop, Akkuyu ve Trakya'da toplam 12 reaktörlük bir nükleer enerji programı var. Akkuyu'da dördünün inşaatı devam ediyor. Sinop ve Trakya gündemimizde. Küçük modüler reaktörlerden son dönemde bahsediliyor. Bu konuda çalışıyoruz. Belki bu sene içinde TBMM'nin gündemine de SMR kanunu getirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 15 bin megavatlık 12 büyük reaktör ve 5 bin megavatlık da SMR ile Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye ihtiyacı var" diye konuştu.

"Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var"

"Vatandaşlar, şarj istasyonlarının yeterli sayıda olmadığından yakınıyorlar. Bu ne zaman yoğunlaşacak" sorusu yöneltilmesi üzerine Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli araç istasyonları hakikaten önemli. Sonuçta elektrikli araçların şu andaki en önemli açmazlarından ya da insanları tereddütte bırakan konularından biri seyahat mesafesi. Daha çok şarj istasyonuna ihtiyacımız var. Bunu piyasa dinamikleri ile değerlendirmek lazım. O işe yatırım yapanların; kaç tane elektrikli aracın devreye gireceği, tüketicilerin o alana yönelip yönelmeyeceği konusunda tereddütleri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dağıtım şirketleri bütün bu gelişmeleri altyapıyı hazırlamak adına sürdürüyorlar. Ama benim kişisel gözlemim şu: Benim oturduğum sitede de hemen herkes elektrikli araçlara yönelmiş durumda. Münferiden (tek başına) o şarj istasyonlarını kuruyorlar. Bu durum bizim için ciddi yük olmaya başladı. Dağıtım altyapısını artık yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yeni bir dağıtım altyapısına ihtiyacımız var. Orada ciddi bir güç talebi var. Bunun önümüzdeki dönemde elektrikli araç sayılarının artması ile tüketicilerin o alana dönük ihtiyacının artması ile çok hızlı bir şekilde gelişeceğini söyleyebiliriz."