Bakan'dan marketlere indirim çağrısı - Son Dakika

Bakan'dan marketlere indirim çağrısı

Son Güncelleme: 05.10.2023 14:34

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gıda perakendecilerinin uygulamalarında yanlış buldukları noktalarda denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz" dedi.

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş durumda. Alım gücü iyiden iyiye düşerken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere dikkat çeken bir çağrı geldi. Bakan Bolat, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle marketlere indirim çağrısı yaptı.

"BÜYÜK BİR İNDİRİM KAMPANYASI BEKLİYORUZ"

Gıda perakendecileriyle ilgili toplantılar yaptıklarını belirten Bakan Bolat, "Onların da uygulamaları ile yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık. Onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. " dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE BAŞARILI OLACAĞIZ"

Enflasyonla mücadeleye etmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Bolat, "Piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemizle enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"EMLAK SEKTÖRÜNÜ DE DENETLİYORUZ"

Emlak piyasası hakkında da konuşan Bolat, satış fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığını söyledi. Bolat, "Sektör yetkililerinden de bu konuda bilgi alıyoruz. Biz de piyasayı denetliyoruz. Bu minvalde Türkiye Emlak Müşavirler Federasyonu da 10 gün kadar sonra bizi ziyaret edecek. Bu konuda atılan adımlardan dolayı teşekkür edeceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

"KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ORTADAN KADIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Bolat, önemli olan durumun kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek olduğunu aktararak, "Kayıt dışı faaliyetleri, haksız kazançları, fahiş kazançları, spekülatif uygulamaları, manipülasyonları hem denetlemek ve cezalandırmak hem de ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yoksa ticaretin artması bizi mutlu eder" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan'dan marketlere indirim çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de
15:40 Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait SİHA'nın Suriye'de düşürüldüğü iddiaları yalanlandı
14:46 Sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 20 düşüş olacak, Bakan Bolat tarih bile verdi
14:32 Demet Akalın'ın TV'deki yeni partneri Jess Molho oldu
14:06 İstanbul'da akıl almaz olay! Uçurumun dibinde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi
14:04 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Jon Fosse kazandı
13:58 Paris Moda Haftası'na katılan Adriana Lima'yı otelde tahtakurusu ısırdı
13:51 Bakan'dan marketlere indirim çağrısı
13:36 Türkiye'de 3 milyon 279 bin Suriyeli geçici koruma altında
13:26 Acılı anne, kızının katili olduğunu düşündüğü damadının dizlerine kapanıp feryat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 16:17:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan'dan marketlere indirim çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement