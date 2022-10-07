Bakan Fatih Dönmez dünyada ilk kez sıvı bor atıklarından lityum üretileceğini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Elginkan topluluğu tarafından yapımına başlanan Serel Seramik Vitrife fabrikasının temel atma törenine katıldı. Fabrikanın 700 bin metrekare açık alanda inşa edileceğini, 2 yıl içerisinde tamamlanarak faaliyete geçeceğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplam yatırımın 180 milyon Euro olduğunu ve 1600 kişiye yeni istihdam imkanı sağlayacağını söyledi.

"MADENLERİ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Dönmez, madenleri katma değerli ürünler haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugüne kadar bakır, alüminyum, demir- pelet entegre izabe tesisleri ile altın, gümüş ve ferro-krom entegre tesislerini devreye aldık. Bu yıl içerisinde inşallah 3 yıl önce temelini attığımız bor karbür tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu ayın 17'sinde yani haftaya bugün Balıkesir'de ferro bor tesisimizin temelini atacağız. Öte yandan Eskişehir'de Kırka'da pilot tesiste üretimine başladığımız yerli lityumda da artık tam kapasite çalışacak iki yeni fabrikanın temelini atma aşamasına geldik. Biri Balıkesir'de diğeri yine Eskişehir Kırka'da olacak yıllık 700 ton üretim kapasiteli iki yeni lityum tesisimizin temelini bu yıl atacağız inşallah" dedi.

"DÜNYADA İLK KEZ ÜRETİLECEK"

Dünyada ilk kez sıvı bor atıklarından lityum üretileceğini aktaran Bakan Dönmez şunları söyledi: "Burada yerli lityum Ar-Ge'si yüzde 100 Eti Maden'e ait olan bir yöntemle üretilecek. Dünyada ilk defa sıvı bor atıklarından üretilecek lityum olacak. Testleri yapıldı. Emsalleriyle aynı verimlilikte çalışıyor. Lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması amacıyla, Eti Maden; Aselsan ve Aspilsan ile iş birliği protokolü imzaladı. İnşallah ileri teknoloji ürünlerin içerisindeki yerlilik payını da bu şekilde artırmış olacağız. Bu yıl sonunda da inşallah bor karbür tesisimizi devreye alacağız. Orada da sona doğru yaklaşıyoruz. Bor karbür özellikle savunma sanayimiz için oldukça kritik bir öneme sahip. Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılıyor. Savunma sanayi teknolojimiz bugün dünyanın takdir ettiği bir noktada. İnşallah bizler de bu teknolojinin gelişimi için önemli bir destek vermiş olacağız. Son dönemde ihracatta yakaladığımız büyüme rakamları madencilik ihracatımıza da aynı oranda yansımış durumda. Madencilikte hem üretim hem de ihracat noktasında mevcut rekorlarımızı tazeliyoruz. 2020 yılı global maden üretimi verilerine göre, miktar bazında dünyada yirmi birinci, değer bazında ise yirmi dördüncü sıradayız. Bor, feldispat ve pomza üretiminde dünya lideriyiz. Trona/soda külü, perlit ve krom üretiminde dünya ikincisi, manyezit ve diatomit üretiminde dünya üçüncüsüyüz. Ayrıca kurşun, linyit, bentonit, barit gibi 12 madenin üretiminde de dünyada ilk 10 içerisindeyiz. 2002 yılında 565 milyon dolar olan maden ihracatımız 2021 yılında yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. 2022'nin ilk 6 aylık döneminde maden ürünleri ihracatımız, 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 19 oranında arttı. Son 10 yılda ortalama 742 milyon ton maden üretimi yaptık. 2021 yılında alüminyum/boksit, fosfat, trona, perlit, rutil ve tuz başta olmak üzere 14 farklı madende üretim rekorları kırdık. 20 yıl öncesine kıyasla bütün madenlerimizde önemli miktarlarda üretim artışları yakaladık."

"BÜTÜN KAZANIMLAR AKILCI DIŞ POLİTİKA SAYESİNDE OLDU"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Bilecik'ten geçen yıl yapılan 132 milyon dolarlık ihracatın yarısını yakınını seramik sektörünün gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin büyüme rakamlarıyla Avrupa ve OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını anlatan Bakan Varank, "Türkiye yerli ve milli üretim anlayışıyla bu koşullara en iyi adapte olabilen ülke konumunda. Tüm bu küresel etkenler sebebiyle ekonomik coğrafyamız adeta yeniden şekilleniyor ve ülkemiz bu yeni düzenin parlayan bir yıldızı olarak şu anda dikkati çekiyor. Son 2 yılda sanayi üretiminde ve ihracatta yaşadığımız muazzam artışlar da bunun en büyük kanıtı. Ama takdir edersiniz ki bu işler de öyle kendiliğinden olmuyor. 20 yılda sanayi altyapımıza, ulaşım altyapımıza, insan kaynağımıza yaptığımız devasa yatırım ve kriz dönemlerinde yürüttüğümüz akılcı dış politika sayesinde biz bunları elde edebiliyoruz" dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ: 'ACABA BİZ BU KIŞI NASIL GEÇİRECEĞİZ'"

Avrupa Birliği'nin büyük bir kriz içerisinde olduğunu ifade eden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Avrupa Birliği 'Acaba biz bu kışı nasıl geçireceğiz?' derdinde. Bakıyorsunuz siyasiler vatandaşlarına odun yakarak nasıl ısınılır, bununla ilgili tavsiyelerde bulunuyorlar. Ama hamdolsun biz akılcı dış politika sayesinde bu süreci güzel bir şekilde yönetmeyi başardık. Bakıyorsunuz Rusya- Ukrayna arasında bir savaş var ve bu savaşta aklıselimi, barışı kim tavsiye ediyor? Türkiye tavsiye ediyor. Bu iki ülkeyi nasıl bir araya getiririz? Nasıl diplomasi masasını kurarız diye sorduklarında batılı devletlerin aklına İstanbul geliyor. Rusya'nın Avrupa'ya olan gaz arzını tamamen kesmesiyle şimdi olay bambaşka bir boyuta dönüşmüş durumda. Şu anda Avrupa bırakın sanayisi için enerji tedarik etmeyi ısınma, aydınlatma bununla ilgili harıl harıl formüller düşünüyor. İşte görüyoruz, zaman zaman haberlerde okuyoruz. Kışın Türkiye'ye gelip Türkiye'de konaklamayı tercih edecek Avrupalılar var. Özellikle demir, çelik, cam, seramik gibi enerji yoğun sektörlerde bu enerji krizi, Avrupa'yı ciddi oranda etkilemeye başladı. Bu fabrikaların tamamı şu anda Avrupa'da kapanmaya başladı. Yani bizde enerji maliyetleri iki kat arttıysa emin olun oralarda 50 kat arttı. ya da hiç enerji bulamaz hale gelip şu anda üretimlerini durdurmak zorunda kalıyorlar. Biz şu an için enerji tedariğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz."

Dönmez ve Varank'ın konuşmalarının ardından seramik fabrikasının temeli atıldı. Programa Bakan Dönmez ve Varank'ın yanı sıra Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen ve Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vecdi Gönül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de katıldı.

SÖĞÜT ŞENLİKLERİNE KATILDILAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma programının ardından Söğüt ilçesine geçerek, 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri alanını gezdi. Ertuğrul Gazi Türbesi ve Camisini de gezen Bakan Dönmez ve Varank, geleneksel pilav dağımı yaparak çadırları dolaştı.