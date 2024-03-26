Bakan Işıkhan: "ABB'nin 5 yıl önce 200 milyon olan SGK borcu bugün 4,5 milyar olmuştur" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: "ABB'nin 5 yıl önce 200 milyon olan SGK borcu bugün 4,5 milyar olmuştur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu belediyelerin tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı belediyeler olduğunu belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu 5 yıl önce 200 milyon iken bugün 4,5 milyar TL'ye yükseldiğini açıkladı. Işıkhan, artan refahla beraber emeklilere daha fazla pay verileceğini de söyledi.

26.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:06
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Bakan Işıkhan: "ABB'nin 5 yıl önce 200 milyon olan SGK borcu bugün 4,5 milyar olmuştur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Artan refahtan işçimize, işverenimize, memurumuza, emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu belediyelerin tamamının Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı belediyeler olduğunu belirterek, "Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret gerçekleştirdi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Işıkhan, SGK borcu olan belediyelerin tamamının muhalefet partilerinin belediyeleri olduğuna dikkati çekti. Emeklilere verilecek haklar hakkında da konuşan Işıkhan, artan refahla beraber emeklilere daha fazla pay verileceğini aktardı.

"Artan refahtan işçimize, işverenimize, memurumuza, emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz"

Emeklilerin refahı için her zaman çalıştıklarını söyleyen Işıkhan, "Bayramlarda emeklilerimize bayram ikramiyesi uygulamasını biz başlattık. Bu yıl ikramiyeyi yüzde 50 artırdık. 2017'de ilk kez emeklilerimize promosyon ödenmesini sağladık. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Emeklilerimize bu dönemde Banka Promosyon tutarlarını kamu bankalarında 2 katına çıkardık. Dün Sosyal Güvenlik Kurumumuz duyurdu. Emeklilerimiz haricinde, SGK'dan ölüm aylığı alan hak sahiplerine de promosyonları artırdık. Her zaman söylediğimiz gibi, denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe artan refahtan işçimize, işverenimize, memurumuza, emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Partimizin halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmakta"

Kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayan Işıkhan, yerelde ne kadar güçlü olunursa icraatlerinde o derece güçlü olacağına işaret etti. Işıkhan, "Bu anlamda partimizin halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmakta. Biz, inşallah Keçiören'i de, Ankara'yı da, diğer bütün şehirlerimizi de AK Parti belediyeciliğiyle çağımıza uygun yeni projelerle, her alanda dünya standartlarının üzerine çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediyedir"

Bakan Işıkhan, Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'na en borçlu 5 Belediye'nin tamamı CHP Belediyelerine ait olduğunu söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK'ya en borçlu belediyedir. Yani Ankara büyükşehir belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır" diye konuştu.

"CHP'nin belediyeciliği de talan belediyeciliğidir"

Ankara'nın son 5 yılında elle tutulur bir yatırımın ve icraatın olmadığını iddia eden Işıkhan, "Diyorlar ya Ankara yavaşladı. Hiçbir icraat yapmadan bu kadar borç yapmak da bunun en net göstergesidir. Fevkalade bir kadrolaşmayla Belediye'ye aldıkları işçilerin sigorta primlerini ödemiyorlar. Devlete prim borçlarını ödemeyen bu belediye başkanları, millete hizmet borcunu nasıl ödeyecek? Maalesef konuştukları her şey yalanlarla dolu. İşte CHP belediyeciliği bu maalesef. CHP siyaseti yalan siyasetidir. CHP'nin belediyeciliği de talan belediyeciliğidir" şeklinde konuştu.

Işıkhan, Ankara'yı AK Parti belediyeciliğiyle kalkındıracaklarını da sözlerine ekleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu dava için ortaya koyduğunuz özverinin şahidi olarak, Keçiören'in Turgut Altınok Başkanımızla geçen eser ve hizmet dolu yıllarından sonra Zafer Çoktan başkanımızla tekrar belediyecilik tarihinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Büyükşehirde de Turgut Altınok Başkanımız; İnşallah Ankara'yı AK Parti Belediyeciliğiyle yeniden buluşturacak, Cumhur İttifakının Milli Duruşuna yeniden kavuşturacak"

"Emekliler yılı nedeniyle kıymetli emektarlarımıza büyük bir ayrıcalık tanıyacağız"

Işıkhan, emeklilere için yapılan ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri', Türk Hava Yolları', TCDD, sinema ve tiyatro gibi alanlarda geçerli olacak özel indirimler ve kampanyalar hakkında sorulan soruları da cevapladı. Konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Işıkhan, "İfade edilen tüm kurum ve kuruluşlarda özel sektör de dahil olmak üzere inşallah protokoller yapacağız. Protokoller netleşmeden de kamuoyuna bilgi vermem yanlış olur. Fakat yüzde ve ayrıcalık anlamında emekliler yılı nedeniyle kıymetli emektarlarımıza büyük bir ayrıcalık tanıyacağız. En basitinden kültür turlarıyla şehir şehir dolaşmalarına katkı vereceğiz. Özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'yle yapacağımız protokollerle bunların somut sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ziyaret programında AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan ve partililer katılım sağladı.

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: 'ABB'nin 5 yıl önce 200 milyon olan SGK borcu bugün 4,5 milyar olmuştur' - Son Dakika

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