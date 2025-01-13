Bakan Kacır\'dan Teknoloji Girişimlerine Destek

Ekonomi

Bakan Kacır, 'Entertech İstanbul Teknokent yeni bina temel atma töreni'ne katıldı

Bakan Kacır: "Teknoloji girişimlerine toplam 7 milyar lira finansman sağladık"

"Muhalefetin genel başkanına, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5'inci Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartını gösteriyoruz"

İSTANBUL - Entertech İstanbul Teknokent 'yeni bina temel atma' töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji girişimlerine 3,5 milyar lirası geçtiğimiz yıl olmak üzere toplam 7 milyar lira finansman sağladık. Hedefimiz 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve aralarından 100 tanesinin milyar dolar değerlemeyi aşmasıdır. Muhalefetin genel başkanına, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5'inci Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartını gösteriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent 'Yeni bina temel atma' törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Kacır, "Entertech İstanbul Teknokent, son yıllarda geliştirdiği proje ve programlarla, girişimcilikte Avrupa'nın parlayan yıldızı olmuş durumda. İstanbul'da ise ekosistem değerini artıracak önemli çalışmalara imza attı. Toplam 12 bin metrekare kapalı alana sahip Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasını da Entertech'in son dönemdeki başarılı atılımlarının önemli bir halkası olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılını inşa etme hedefimiz var. Bu hedefleri Milletimiz sahipleniyor. Siyasetin tüm kesimlerinin de sahiplenmesi gerekir. Bakıyoruz, Muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak eskiden gelme alışkanlıkları tabii. Eskiden beri Milli İradeyi bir türlü kabullenemediler. Ama bilmiyorlar ki, Türkiye eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan. Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5'inci Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartı" dedi.

"Hedefimiz 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve aralarından 100 tanesinin milyar dolar değerlemeyi aşmasıdır"

TEKNOFEST Girişim Yarışmaları ile gençlerin hayallerini ve projelerini; girişimlere ve yenilikçi ürünlere dönüştürmelerini amaçladıklarını vurgulayan Kacır, "Başka ülkelerin girişim ekosistemlerinin dinamikleriyle kıyaslandığında daha fazla fırsat eşitliği sunan, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere, projelerini girişimlere dönüştürmesini sağlayan ülkemize özgü 'garaj modeli' budur. Kurduğumuz bu model sayesinde teknoloji girişimciliği Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Pandemi öncesinde milyar dolar değerlemeyi aşan bir teknoloji girişimimiz bulunmazken, bugün 6'sına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek verdiğimiz 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var. Ülkemizde teknoloji girişimciliği olgunlaşma sürecine ulaşmış olması gurur verici bir gelişme. Ancak, elde ettiğimiz başarıları, geleceğin yalnızca bir fragmanı olarak görüyoruz. Hedefimiz 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve aralarından 100 tanesinin milyar dolar değerlemeyi aşmasıdır. Bu doğrultuda, teknoloji girişimlerimizin uluslararası arenada boy göstermesi için gereksinim duydukları tüm destekleri kapsayıcı bir şekilde sağlayan 'Turcorn 100 Programı'nı uygulamaya koyduk. Girişimcilik ekosistemimizi küresel cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan bu programla hızlı büyüme potansiyeli taşıyan girişimlerinin ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji girişimlerine 3,5 milyar lirası geçtiğimiz yıl olmak üzere toplam 7 milyar lira finansman sağladık"

"Terminal İstanbul" projesiyle, İstanbul Atatürk Havalimanı Terminali'ni dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getireceklerini belirten Kacır, "Dünyanın her yerinden parlak zihinlerin yenilikçi fikirlerini bu topraklarda geliştirerek önemli ve kritik girişimlere dönüştürmesine imkan sağlayacak Türkiye Tech Visa Programı'nı ilan ettik. Sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle özel sektörün kendi bünyesinde nitelikli Ar-Ge projelerini gerçekleştirmesi için uygun iklimi oluşturduk. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizin kalbinde ise akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan girişimci fabrikası teknoparklarımız yer alıyor. Son 22 yılda sayılarını 2'den 105'ye çıkardığımız teknoparklarımızda bugün 11 binden fazla teknoloji girişimimiz yer alıyor. 101 binden fazla Ar-Ge personelinin çalıştığı teknoparklarımızda girişimlerimiz, 63 bini aşkın Ar-Ge projesini başarıyla tamamladılar. 16 bin 500 proje içinde çalışmaya devam ediyorlar. Ar-Ge teşviklerimizden yüksek düzeyde istifade eden Ar-Ge merkezleri ile teknopark firmalarımızın yararlandığı destekleri girişim sermayesi yatırımlarına yönlendirdik. Yaptığımız düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 3,5 milyar lirası geçtiğimiz yıl olmak üzere toplam 7 milyar lira finansman sağladık. Potansiyelini harekete geçirmeyi bekleyen tüm girişimcilerimize fırsat ve imkanların kapılarını sonuna kadar açıyoruz" diye konuştu.

"Entertech İstanbul Teknokent, son yıllarda geliştirdiği proje ve programlarla, girişimcilikte Avrupa'nın parlayan yıldızı olmuş durumda"

Bakan Kacır, "Bugün de İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa ortaklığında akademik bilgi birikimi ve deneyiminin teknoloji girişimciliğiyle buluştuğu Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasının temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız. Entertech İstanbul Teknokent, son yıllarda geliştirdiği proje ve programlarla, girişimcilikte Avrupa'nın parlayan yıldızı olmuş durumda. İstanbul'da ise ekosistem değerini artıracak önemli çalışmalara imza attı. Entertech İstanbul Teknokent'in teknoloji girişimciliğinde yeni başarı hikayeleri çıkarmak adına ekosistemi besleyici bir rol üstlenmesini takdirle takip ediyoruz. Toplam 12 bin metrekare kapalı alana sahip Entertech İstanbul Teknokent'in yeni binasını da Entertech'in son dönemdeki başarılı atılımlarının önemli bir halkası olarak görüyoruz. Modern altyapısı ve yenilikçi olanaklarıyla özgün girişimlerin doğması ve ölçeklenmesi adına fiziki ihtiyaçlara cevap verecek bu tesisi, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlayarak teknoloji ekosistemimizin hizmetine sunacağız" dedi.

"Muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş, bizde onlara Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5'inci Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartını gösteriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine taşımak üzerine atılan her adımın destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, "Çünkü bizim iddiamız var. Çünkü bizim, Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılını inşa etme hedefimiz var. Bu hedefleri milletimiz sahipleniyor. Siyasetin tüm kesimlerinin de sahiplenmesi gerekir. Bakıyoruz, Muhalefetin genel başkanı çıkmış kartondan bir kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak eskiden gelme alışkanlıkları tabii. Eskiden beri milli iradeyi bir türlü kabullenemediler. Ama bilmiyorlar ki, Türkiye eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin hiç farkında değiller anlaşılan. Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye'nin kartı bu. Bu, Türkiye'nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu, 5'inci Nesil Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kg değeri 70 bin dolar. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da, işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada 5 ülkeden biri. Bugünün Türkiye'sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye'sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesiyle tanışmaları lazım artık. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlamaları lazım. Ama bunun için de vizyon lazım tabii" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Kacır konuşmasının ardından Entertech İstanbul Teknokent yeni bina temel atma töreninde butona bastıktan sonra, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.