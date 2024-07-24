Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Son 1 yılda 3 bin 654 projeye 4,2 milyar lira destek verdik

Ekonomi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi Ar-Ge desteği kapsamında son 1 yılda 3 bin 654 projeye 4,2 milyar lira destek verdik. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'yle 175 milyon dolarlık bir finansmanı sanayicilerimizin yeşil dönüşüm odaklı, Ar-Ge ve teknoloji odaklı projelerine tahsis ettik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TUBİTAK) 61'inci kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın, 2000'li yılların başına kadar kısıtlı bütçe ve imkanlarla da olsa Türkiye'nin nitelikli insan kaynağının yetişmesinde ve bilimsel araştırma kapasitesinin oluşumunda önemli rol üstlendiğini söyledi. Kacır, "Temelini inşallah önümüzdeki dönemde atacağımız yeni çip üretim tesisimizle çip tasarım ve üretiminde önce 110 nanometre, ardından da 65 nanometre teknolojisine geçiş yapacağız. Başta elektrikli araçlar olmak üzere, yenilenebilir enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu tüm çipleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde kullanılan hassas sensörleri yerli ve milli olarak üreteceğiz. TÜBİTAK bünyesindeki araştırma merkez ve enstitülerindeki her bir personelin yoğun çalışması, alın ve akıl terinin eseri tüm bu kazanımlar, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefine giden yoldaki kararlılığımızın ispatı niteliğindedir. Gayretimiz, çabalarımız, ülkemizi teknolojide kritik alanlarda lider konuma yükseltme, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma gayesidir. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızın tesisi için kritik ve stratejik olarak addettiğimiz bu kazanımların yanında TÜBİTAK; bilim, inovasyon ve araştırma ekosistemimizin tüm unsurlarını harekete geçirmeye devam ediyor" dedi.

'YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRIMIZI AÇTIK'

Bakan Kacır, Sanayi Ar-Ge desteği kapsamında son 1 yılda 3 bin 654 projeye 4,2 milyar lira destek verdiklerini ifade ederek, "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'yle 175 milyon dolarlık bir finansmanı sanayicilerimizin yeşil dönüşüm odaklı, Ar-Ge ve teknoloji odaklı projelerine tahsis ettik. Yapay zeka alanında, milli ürün ve çözümlerin oluşturulma sürecinde rol alan tüm aktörleri, aktif bir iş birliği modeliyle desteklediğimiz Yapay Zeka Ekosistem Çağrımızı açtık. Türkiye Yüzyılı'nda teknoloji girişimciliğinin, ekonomide hep birlikte yazacağımız yeni başarı hikayesinin de ana faktörü olduğuna inanıyoruz. Girişimcilik Destek Programımız Bigg ve fonların fonu mekanizmamız TechInvest-Tr ile kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağladık. Hedefimiz 2030'a dek 100 Turcorn'un, 100 bin teknoloji girişiminin bu ülkede doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz insan kıymetimiz, beşeri sermayemizdir. Bu sermayeyi harekete geçirmeyi TÜBİTAK'ın öncelikli hedefi olarak görüyoruz" diye konuştu.

'91 BİN 438 BİLİM İNSANI VE GENCİMİZE 3,1 MİLYAR TL DESTEK VERDİK'

Akademi ve Kamu Ar-Ge Desteği kapsamında son 1 yılda 6 bin 231 projeye 6 milyar TL destek sağladıklarını da aktaran Bakan Kacır, "Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurduğumuz yüksek teknoloji platformlarıyla Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesine öncelik tanıdık. Bilim insanı ve gençlere yönelik burs ve destek programları ile yine son 1 yılda 91 bin 438 bilim insanı ve gencimize 3,1 milyar TL destek verdik. Lisans düzeyindeki 3 bin bursiyerimizi araştırma ekosistemimize erken yaşta dahil ettik. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımız kapsamında bilimsel çalışmalarını ülkemizde sürdüren 171 nitelikli araştırmacı programı başarıyla tamamladı. Programın 2024 çağrısı için değerlendirmelerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TARİHİMİZDEKİ EN YÜKSEK MADALYA SAYISINA ULAŞTIK'

Bakan Kacır, gençleri bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların bu alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak hamleler gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Gençlerimizin bilim ve teknoloji dünyasına adım atmalarında önemli bir basamak olarak gördüğümüz TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarına 41 bin 600'ün üzerinde proje ile 65 bin 500'e yakın öğrencimiz katıldı. Uluslararası ve Bölgesel Bilim Olimpiyatları'nda öğrencilerimiz rekorlar kırmaya devam ederek, başarılarıyla bizleri gururlandırdılar. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında geçtiğimiz yıl uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında 12'si altın olmak üzere 75 madalya ve 4 mansiyon ödülü kazanarak tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaştık. Bu yıl da öğrencilerimiz benzer başarı performansını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Gürcistan'ın Kutaisi şehrinde düzenlenen 8'inci Avrupa Fizik Olimpiyatı ve İngiltere'nin Bath şehrinde gerçekleştirilen 65'inci Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarısı ve azmiyle bizlere gurur ve mutluluk yaşatan gençlerimizi, onları her zaman destekleyen ailelerini, öğretmenlerini ve eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin her daim yanında olarak, bilime ve teknolojiye olan ilgilerini destekliyoruz. Teknoloji geliştiren bir gençliğin peşinde; bilim fuarları, bilim şenlikleri ve bilim söyleşileri ile bilimi gençlerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'4 BİN 931 OKULUMUZU 773 BİN 540 POPÜLER BİLİM KİTABI İLE BULUŞTURDUK'

Son 1 yılda 4 bin 133 bilim söyleşisiyle 620 binden fazla öğrenciyi bilim insanlarıyla bir araya getirdiklerini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Desteklediğimiz 3 bin 284 bilim fuarı ile 250 bin öğrencimiz ve 3 milyon ziyaretçimizde bilimsel farkındalığı yeşerttik. Son bir yılda toplumla bilimi, bilimle toplumu buluşturan 11 bilim merkezini hizmete açtık. 32 bilim merkezimizde aynı dönemde 3 milyon 540 bin ziyaretçi ağırladık. 81 ilimize kazandırdığımız 145 DENEYAP Teknoloji Atölyesinde 15 bin 910 öğrencimizin eğitimleri devam ediyor. Gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde bu yıl 16 farklı kategorideki yarışmalar TÜBİTAK katkısıyla gerçekleşecek. Gençlerimizin erken yaşlardan itibaren birer bilim okuryazarı olmalarını sağlayan 'Okullarımızı TÜBİTAK Kitaplarıyla Buluşturuyoruz Projesi' kapsamında 3 ilimizde 4 bin 931 okulumuzu 773 bin 540 popüler bilim kitabı ile buluşturduk."