Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Gana KEK Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gana ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması'nın en kısa sürede yürürlüğe girmesini ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ile Denizcilik Alanında İş Birliği anlaşmalarının bir an önce imzalanmasını arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye-Gana Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bakan Karaismailoğlu ile Gana Sanayi ve Ticaret Bakanı Alan Kyerematen KEK Protokolü'nü imzaladı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2003 yılında Türkiye- Afrika ticaret hacminin 5,4 milyar dolar seviyesinde iken 2021 yılında 34,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri proje sayısının 1750'yi, bunların ekonomik büyüklüğünün ise 81 milyar doları aştığını söyledi.

Afrika'nın kalkınma meseleleriyle ilgilenen ve düzenli insani yardımı içeren bütüncül bir politikayı benimsediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "TİKA projelerimiz, Kovid-19 salgını şartlarında uzattığımız yardım eli bunun göstergelerindendir. Bu iş birliğimizi önümüzdeki dönem de devam ettireceğiz." dedi.

Türkiye-Gana ticari ve ekonomik ilişkilerinin son yıllarda hızla geliştiğini, 2003 yılında 132 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin yıllar içinde katlanarak 2021 yılı itibarıyla 581 milyon dolara ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, "Önümüzdeki dönemde ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türk firmalarınca bugüne kadar Gana'da yapılmış yatırımların tutarının yaklaşık 140 milyon dolar olduğunu, 793 milyon dolar tutarında 15 müteahhitlik projesinin de üstlenildiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki anlaşmalara dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Gana ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması'nın en kısa sürede yürürlüğe girmesi ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ile Denizcilik Alanında İş Birliği Anlaşması'nın bir an önce imzalanması arzusundayız. İki ülke arasında deniz, hava ve demir yolu taşımacılığı altyapısına yönelik kapsamlı bir teknik iş birliği sürecinin başlatılması konusunda, standardizasyon alanlarında iş birliğini sürdürmek ve daha ileri taşımak hususunda mutabık kaldık. Tarım, su ve ormancılık sektörlerinde kapsamlı teknik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda uzlaşıya varıldı. Toplantı vesilesiyle, 2011 yılında ülkelerimiz arasında imzalanan Sağlık İş Birliği Anlaşması'nın en kısa sürede yürürlüğe konulması ve sağlık sektöründe Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ üzerinden iş birliği geliştirme konularında mutabık kaldık. Gana'nın enerji ve madencilik alanında sahip olduğu potansiyeli göz önünde bulundurarak yenilenebilir enerji, hidrokarbon, elektrik dağıtımı, madencilik sektörlerinde önümüzdeki dönemde iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla birlikte çalışacağız."

"İki ülke ilişkileri açısından yeni bir döneme başlıyoruz"

Gana Sanayi ve Ticaret Bakanı Kyerematen de iki ülke arasındaki derin ilişkilerinin uzun yıllardır devam ettiğine dikkati çekerek, bu sayede, Gana'daki Türk firmalarının ve iş birliklerinin sayısında artış olduğunu söyledi.

KEK toplantılarında alınan kararların hayata geçmesi gerektiğini belirten Kyerematen, "Bu protokolle iki ülke arasındaki ilişkiler açısından yeni bir döneme başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kyerematen, dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde, dost ülkeler olarak çok daha dinamik ve beraber ilerleyebilecekleri tedbirler almaları gerektiğini dile getirdi.

Dördüncü KEK toplantısında 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi konulduğunu hatırlatan Kyerematen, halen bu hedeften uzakta olunduğunu söyledi.

Kyerematen, Türkiye-Gana İş Konseyinin kurulması önerisinde bulunurken Türk firmalarını Afrika'daki serbest ticaret alanını da değerlendirerek Gana'da iş yapmaya davet etti.