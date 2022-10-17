Bakan Kirişci: "Adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

17.10.2022 12:33

Bakan Kirişci: "Adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Tahılın yüzde 24'ü Asya, yüzde 13'ü de Afrika ülkelerine ulaştırılmış, tahıl koridorundan taşınan 7,5 milyon ton tahılın sadece yüzde 5,6'sı az...

Bakan Kirişci: "Adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Tahılın yüzde 24'ü Asya, yüzde 13'ü de Afrika ülkelerine ulaştırılmış, tahıl koridorundan taşınan 7,5 milyon ton tahılın sadece yüzde 5,6'sı az gelişmiş ülkelere gitmiştir. Bu adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

"Gıda küresel çerçevede sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de ilgilendirmektedir"

"Türkiye olarak gayemiz tüm insanlığın huzur ve güvenliği için dünya barışına katkıda bulunmaktır"

ANKARA - Ankara'da Dünya Gıda Günü etkinliğinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorunda taşınan tahılın yüzde 63'ünün Avrupa'ya sevk edildiğini, sadece yüzde 5,6'sının az gelişmiş ülkelere gittiğini belirterek, "Geri kalan yüzde 94,4'lük kısmı ya gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerin limanlarına bırakılmıştır. Bu adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, FOA tarafından Bakanlık iş birliğiyle düzenlenen "Dünya Gıda Günü" programına katıldı. Cern Modern'de düzenlenen etkinliğe Kirişci'nin yanı sıra FOA Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Demir Şarman ve çok sayıda gıda sektörü temsilcisi katıldı. Dünyada yaşanan pandemi ve Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan etkilenen gıda sektörünün problemlerinin ele alındığı programda, gelecek yıllarda yaşanabilme ihtimali olan gıda krizine dikkat çekildi.

"Gıda küresel çerçevede sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de ilgilendirmektedir"

Programda konuşan Bakan Kirişci, sözlerine maden kazasında hayatını kaybeden 41 madenciyi anarak başladı. Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasının önemli olduğunu ve bakanlık olarak hassasiyetle üzerinde durulduğunu belirten Kirişci, "Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi çevre ve daha iyi yaşam. Bu başlıklarla tarım, insan, gıda ve çevre arasındaki bütüncül ve etkileşimli ilişkinin dile getirilmesi çok önemli bir vurgu olmuştur. Üretim sistemlerimizden beslenme kültürüne, tüketimden doğayı korumaya kadar her şeyin birbiriyle ilişki içinde olduğu gerçeğinin altını çizmek isterim. Unutmayalım ki gıda güvenliği bir üretim ve arz meselesi olduğu kadar, aynı zamanda bir sorumluluk meselesidir. Bu açıdan gıda ve tüketim, küresel çerçevede sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de ilgilendirmektedir" diye konuştu.

"Türkiye olarak gayemiz tüm insanlığın huzur ve güvenliği için dünya barışına katkıda bulunmaktır"

BM ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar sonucu yapılan İstanbul Anlaşması'yla tahıl koridorunun açılmasının sağlandığını hatırlatan Bakan Kirişci, "BM verilerine göre, bugün itibarıyla 7,5 milyon ton tahıl ve gıda maddesi Ukrayna limanlarından küresel pazarlara ulaştırılmış bulunmaktadır. Karadeniz'den gıda ürünlerinin sevkiyatının başlamasıyla küresel emtia ürünleri pazarlarında da rahatlama gözlemlenmiştir. Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanımız, Astana buluşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu yeniden gündeme getirmiştir. Tahıl koridorunun bir sonraki 4 ay içinde açık tutulmasının gereğinden bahsedilmiştir. Burada Türkiye olarak gayemiz, sadece gıda tedarik zincirini teminat altına almak değil, aynı zamanda tüm insanlığın huzur ve güvenliği için dünya barışına katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı.

"Adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

1 Ağustos'tan 15 Ekim'e kadar tahıl koridorundan geçen gemilerin taşınan tahılın yüzde 63'ünü Avrupa ülkelerine sevk ettiğini bildiren Kirişci, "Tahılın yüzde 24'ü Asya, yüzde 13'ü de Afrika ülkelerine ulaştırılmış, tahıl koridorundan taşınan 7,5 milyon ton tahılın sadece yüzde 5,6'sı az gelişmiş ülkelere gitmiştir. Geri kalan yüzde 94,4'lük kısmı ya gelişmekte olan ya da gelişmiş ülkelerin limanlarına bırakılmıştır. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Cibuti'ye sadece 541 ton tahıl ulaşmıştır. Bu adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: 'Adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "Adaletsizliği durdurmaya çalışan tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" - Son Dakika
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