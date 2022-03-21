Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız - Son Dakika
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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız

21.03.2022 16:24
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız

AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde dikkat çeken açıklamalara yer veren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Türk Lirası'na güveni artırıyoruz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Petrol fiyatları yükseliyor, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında biz hep beraber bunların üstesinden geliyoruz, hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık bırakmayız, kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diyen Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Savaş var Karadeniz'de. Bize diyorlar ki ne yapacaksınız, bu işin üstesinden nasıl geleceksiniz? Diyoruz ki 2 yıl önce, 20 yıl önce nasıl yola çıkarken zorlukların üstünden bu milletle ve dava arkadaşlarımızla geleceğiz dediysek şimdi de aynı şeyleri yapıyoruz.

"YALAN HABER YAYANLAR BİRBİRLERİNİ YEMEYE DEVAM ETSİN"

Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var hiç merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız. Türkiye ekonomisini faiz-kur kıskacından çıkardık ve ülkeyi öngörülebilir istikrarlı bir şekilde yöneten dirayetli liderimizle birlikte koşuyor ve yorulmadan bütün sorunların üstesinden geliyoruz. Bu gurur tablosu hepimizin, Türkiye'nin. Sosyal medyada yalan haberleri yayanlar, onlar trolleriyle, karamsarlıklarıyla kalsınlar, birbirlerini yemeye devam etsinler, bu ülke onlara rağmen büyüyor, gelişiyor.

"YENİ EKONOMİ MODELİNİ AÇIKLAYINCA KAFALARINI DUVARLARA VURDULAR"

Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Hükümetlerimizin uyguladığı her politikayla bu ülke sorunların üstesinden geliyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye Ekonomik Modeli'ni açıkladığı günün sabahı 'evet oldu, bu sefer gidiyorlar' diyenler saat 19.00'dan sonra kafalarını duvarlara vurdular. Salgın döneminde ihracatı artıracağız dedik, artıramazsınız, üretimi artıracağız dedik, artıramazsınız, işsizlik azalacak dedik, tersine insanlar sokaklara çıkacaklar dediler. Ne oldu? Gene başlarını duvara vurdular.

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

225 milyar doları aşan bir ihracat geçen yıl ve şubat sonuyla birikimli olarak 232 milyar dolara ulaşan bir ihracat. Petrol fiyatları yükseliyor, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında biz hep beraber bunların üstesinden geliyoruz, hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık bırakmayız, kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinden geldiğimiz gibi Karadeniz'deki bu gerginliğin üstesinden de geleceğiz. İzin vermeyeceğiz. Eğer ki fırsatçılık yapıp, fiyatları dilediği gibi oynatıp, yüksek kar elde etmeyi düşünüyorlarsa başta enflasyon timleriyle üzerlerine gideceğiz. Unutmayın önümüzü kapatan her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin girişimcisine, yatırımcısına engel koyamaz.

"TAKMAYIN KAFANIZA"

Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza. Şu anda Türkiye aldığı önlemelerle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış dünyanın en önemli güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Hepimiz bir ülkü peşindeyiz. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. KDV'yi temel gıda da yüzde 1'e düşürdük. Çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Londra'ya da, Paris'e de, Körfez'e de, Japonya'ya da gideceğiz. Bu ülkenin çıkarları nereyi gerektiriyorsa oraya gideceğiz. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıraya kadar yükseldi."

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Maliye Bakanı, Enflasyon, Şanlıurfa, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız - Son Dakika


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