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Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı - Son Dakika

Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı

08.02.2022 22:00

Bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmek üzere Londra'da bulunan Bakan Nebati, toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile toplantı yaptı. Görüşmelerde Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 7- 8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

100'E YAKIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi

TOPLANTILARDA NE KONUŞULDU?

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Son dakika haber! Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi

BELİRLİ PERİYOTLARLA İLETİŞİM SÜRDÜRÜLECEK

Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte Türkiye'deki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.

Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Son dakika haber! Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi
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Maliye Bakanı, Yatırım, Türkiye, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı - Son Dakika
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