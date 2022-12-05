Bakan Nebati, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Nebati, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

05.12.2022 11:26
Bakan Nebati, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıllık enflasyon rakamındaki gerilemeye ilişkin, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıllık enflasyon rakamındaki gerilemeye ilişkin, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasımda tüketici enflasyonunun hız keserek yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69'dan yüzde 136,02'ye gerilediğine işaret etti.

Beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girildiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi kur korumalı mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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Nureddin Nebati, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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