Üye Girişi
Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil - Son Dakika

Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil

11.12.2021 21:26
Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı gerçekleştirdi. Zirve sonrası açıklama yapan Nebati, "Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil. Devlet her alanda destekleyici olmaya devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLANTIYA İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ KATILDI

İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya; TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) temsilcileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ile genel müdürleri katıldı.

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil

"DEVLET DESTEKLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

7 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz. Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil. Devlet her alanda destekleyici olmaya devam edecek." dedi.

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil

DEİK BAŞKANI OLPAK: ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR TABLO BEKLİYORUZ

Toplantı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bugün iş dünyası temsilcileri olarak @HMBakanligi Bakanımız Sn. @NureddinNebati ile bir araya geldik. Ekonomimizin yol haritasını bizlerle paylaşan ve görüşlerimizi alan Sn. Bakanımıza teşekkür ederim. Makul bir sürede öngörülebilir bir tablo bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı yaptı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: YENİ POLİTİKA EKSENİNİ BENİMSİYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla olan buluşmasında İTO'nun görüşlerini ifade ettiklerini belirterek, "2022 ihracattan güç bulacağımız, üretim ve istihdamı öncelediğimiz ve sıfır cari açık hedefini yakalayacağımız bir yıl olması için çalışacağız." dedi.

Türkiye'nin artık cari fazlayı hedef alan yeni bir yolda yürüdüğünü belirten Avdagiç, mesajında şunları söyledi: "Sayın Bakanımızın üretime dayanan yeni politika eksenini benimsiyoruz. İş dünyası olarak da hedefimiz yüksek ihracat, yüksek istihdam, düşük cari açık. Bu süreçte dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadelemiz sürecek. Eski gücüne kavuşacak hizmet ve turizm gelirleri, ihracat artışı ve cazip yatırım ikliminin etkisiyle temel göstergeler ekonomik gücümüzü yansıtan bir seviyeye ulaşacağız. Türkiye ekonomisine ve Türk iş dünyasına güveniyoruz."

Bakan Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı yaptı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil
Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil
Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti 21:11 Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Define avcısı paha biçilemez kolye buldu 17:32 Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 17:03 Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler 15:32 Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var

Son Dakika Haberleri
21:26 Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil
21:12 Meteoroji uyardı! 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar var
21:11 Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti
20:35 İngiltere'de Kensington Sarayı yakınlarında peş peşe 3 patlama
20:09 Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
20:08 Youtube fenomeni ölürse geliri kime kalır? Avukat Rıdvan Yıldız'dan Haberler.com'a özel açıklama
19:39 Nwakaeme, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan ayrıldı
19:35 Son Dakika! Türkiye'de 11 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi
19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm
19:24 Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata
Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı Galibiyetin şifresi bu karede saklı! Nuri Şahin, Trabzonspor maçı öncesi idolünden feyz aldı         
21:29
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 21:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den iş dünyası temsilcileriyle 7 saatlik toplantı: Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement