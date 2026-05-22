Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık hedefi 45 milyonu aştı
22.05.2026 19:18
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal bilinci yüksek, tasarruf ve yatırım kültürü gelişmiş bir toplum hedeflediklerini, 18 milyon öğrenciye eğitim verildiğini ve platformlarının 45 milyon ziyaretçiye ulaştığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum. Özellikle manipülasyonlara karşı bilinçli ve dirençli, kısa vade yerine uzun vadeli yatırımı önceliklendiren, risk ve fırsatı doğru ayırt edebilen, sosyal medyada veya başka platformlarda tüyolar yerine bilgiyle hareket eden, temel analiz yapabilen bireylerin ve toplumun oluşması???????." dedi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü programında yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın bireylerin gelirini, tasarrufunu, borçlanmasını ve yatırımını doğru yönetebilme kapasitesiyle ilişkili, riskleri anlama ve yönetmekle ilgili olduğunu söyledi.

Finansal kararların bireylerin, ailelerin, şirketlerin ve toplumların refahının temel belirleyicilerinden olduğunu dile getiren Şimşek, bu nedenle geleneksel okuryazarlığın yanı sıra mutlaka finansal okuryazarlığın da kazanılması gereken temel beceriler arasında yer aldığını vurguladı.

Şimşek, "Hatta günümüzde geleneksel okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın yanı sıra dijital okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı çok kritik önem taşıyor. Bazı ülkelerde bütün vatandaşlara artık yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmeye başlandı." diye konuştu.

"Finansal Okuryazarlık Platformu'nda 45 milyonu aşan ziyaretçiye ulaştık"

Bakan Şimşek, finansal sistemin artık hiçbir dönem olmadığı kadar hızlı, karmaşık ve dijitalleşmiş durumda olduğunu ifade ederek, vatandaşların artık son derece karmaşık bir finansal ekosistemde karar vermek zorunda kaldığını, bu nedenle finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için tam 2 yıl önce bugün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bünyesinde Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata geçirdiklerini anlattı.

Şimşek, "Bugün itibarıyla bu platformumuzda 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya, 45 milyonu aşan ziyaretçiye ulaştık. Çalışmalarımızı sadece dijital platformlarda eğitimle sınırlı bırakmıyoruz. Toplumun farklı kesimlerine, farklı platformlarda özel eğitim programlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de salonda olduğunu anımsatan Şimşek, "Kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 24 Mart'ta Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde ilk ders zili finansal okuryazarlık için çaldı. Yani yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda yaş gruplarına özel hazırlanan içeriklerle finansal okuryazarlık eğitimi aldı." dedi.

"Finansal bilinç ne kadar erken yaşta olursa tasarruf kültürü de o kadar güçlü oluyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bu adımın kendileri için önemli olduğunu belirtip, devamının gelmesi temennisinde bulunarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansal bilinç ne kadar erken yaşta olursa tasarruf kültürü de o kadar güçlü oluyor, risklere karşı direnç bir o kadar fazla oluyor. Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum. Burada özellikle manipülasyonlara karşı bilinçli ve dirençli, kısa vade yerine uzun vadeli yatırımı önceliklendiren, risk ve fırsatı doğru ayırt edebilen, sosyal medyada veya başka platformlarda tüyolar yerine bilgiyle hareket eden, temel analiz yapabilen bireylerin ve toplumun oluşması."

Şimşek, güçlü ekonomilerin sadece üretimle değil, bilinçli tasarrufla, sağlıklı yatırım kültürüyle ve derin sermaye piyasalarıyla inşa edileceğini kaydederek "Finansal bilinci yüksek toplumlarda kaynaklar daha üretken ve verimli alanlara aktarılır ve makroekonomik istikrar da bu çerçevede daha da pekişir." dedi.

Bakan Şimşek, programa katılması ve finansal okuryazarlığa verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Finansal okuryazarlık finansal istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasında etkin rol üstlenmektedir"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü de finansal okuryazarlığın önemine işaret ederek "Finansal okuryazarlık, finansal kapsayıcılığın yaygınlaştırılması, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesi, reel sektörümüzün sermayeye erişiminin kolaylaştırılması ve finansal istikrarın kalıcı şekilde sağlanması ile ülkemiz tasarruf oranlarının artırılmasında, etkin bir rol üstlenmektedir." diye konuştu.

Bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgeyle 22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak ilan edilmesinin bu alana verilen stratejik önemin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Sütcü, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben) Bu değerli liderliğiniz ve güçlü desteğiniz için sizlere müteşekkiriz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda her alanda olduğu gibi finansal piyasalarda da ortaya koyduğunuz büyük hedefleri rehber edinmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

