Bakan Şimşek: Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması ödül törenine katılarak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uygulanan programlar sayesinde Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini belirtti. Ayrıca, 1.1 trilyon liralık kaynak harcandığını ve 35 milyar TL Dask ödemesi yapıldığını söyledi. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacaklarını da açıkladı.

07.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:42
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Bakan Şimşek: "Uygulanan program sayesinde Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması ödül törenine katıldı

Bakan Mehmet Şimşek:

"1.1 trilyon liralık kaynak harcandı, 35 milyar TL Dask ödemesi yapıldı"

"Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacağız"

GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7.DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması ödül törenine katıldı. Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programlarından önümüzdeki aylarda sonuç alınmaya başlanacağını vurgulayarak, "Uygulanan program sayesinde Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek" dedi.

Doğal Afet Sigortalar Kurumu koordinasyonunda bu yıl Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması, yüksek katlı maket binaların sarsılma masasında test edildiği final yarışları ile son buldu. Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yarışmada dereceye girenler için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine katıldı.

"1.1 Trilyon liralık kaynak harcandı, 35 milyar TL dask ödemesi yapıldı"

Törende açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarışmanın öneminden bahsederek, "6 Şubat'ta ülkemiz çok büyük bir deprem yaşadı. Bu depremin yaralarını hala sarmaya çalışıyoruz. Geçen sene bütçeden, AFAD üzerinden ve yapılan yardımlardan Türkiye 1.1 trilyonun üzerinde deprem için kaynak harcadı. Deprem sigortası da bu yaraların bir nebzede olsun sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki 500 bin hasar dosyasına 35 milyar TL'lik bir ödeme yapıldı" dedi.

"Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacağız"

Önümüzdeki dönemde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacaklarını açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, "İklim değişikliğini de göz önüne alarak bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacağız. 12. Kalkınma Planlamasında bu düzenleme yer alıyor. Böylece ülkemizde sigortalılık oranı artırmış olacak. Her ne kadar sigorta zorunlu olsa da uygulama da aksaklık oldu. Dask sigortası da zorunlu ama yüzde 58 seviyelerinde. Bu çok yetersiz" ifadelerini kullandı.

"Uygulanan program sayesinde Türkiye Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek"

Türkiye'nin önümüzdeki dönem Dünya Banka'sının yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini de vurgulayan Bakan Şimşek, "Biz sağlam yarınlar inşa edeceğiz, dirençli şehirler, sağlam binalar olacak. Diğer taraftan da biz de tabii ki ekonominin temellerini tam sağlamlaştırıp dış ve iç şoklara karşı dayanıklılığımızı arttıracağız. Önümüzdeki aylarda sonuçları almaya başlayacağız. Türkiye artık dünyada gerek nüfus gerek ekonomik büyüklük olarak önemli bir ülke. Geçen sene ilk defa Türkiye milli gelirde 1 trilyon doları açtı. Bu ülkemiz için önemli bir eşikti. Şimdi önümüzdeki dönemde makro finansal istikrarı pekiştirerek belki de Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselebiliriz. Biz 1950'lerden beri orta gelirli ülkeler grubundayız kişi başına milli gelirde. Belki bu sene bu program sayesinde Dünya Bankası'nın tanımına göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek" ifadelerine yer verdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Haluk Kalyoncu, örnek bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Depremin yol açacağı kayıpları bilgi, eğitim, bilimin destekleriyle uyulması gereken tüm stantlara vurgu yapmak için bu yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu anlamda yarışmaya katılan öğrencilerin geleceğin sağlam yapılarını yapacaklarını inanıyorum. Bu yarışma destek veren DASK başta olmak üzere destek veren ve katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve yarışmacı öğrencilere teşekkür ediyorum. Depreme dayanıklı yarışmasında finale kalan ve ödül alan öğrencileri de tebrik ediyorum. Programımıza gelerek yanımızda olan ve hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için gurur ve heyecan duyduklarını belirterek yarışmaya katılan, destek veren kurum kuruluş ve yarışmacı öğrencilere emekleri için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren üniversiteler ve takımlara ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törene Bakan Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Haluk Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, DASK yöneticileri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek - Son Dakika

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