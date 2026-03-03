Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı - Son Dakika
Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı

Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı
03.03.2026 12:43
Bakan Şimşek yükselen enflasyonu tek nedene bağladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, gıda enflasyonundaki yükselişin geçici etkisi olduğuna dikkat çekerken petrol fiyatlarındaki yükseliş hakkında da çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bakan Şimşek, şubatta yüzde 31,53'e yükselen enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundu.

"GIDA FİYATLARI GEÇİCİ YÜKSELİŞE NEDEN OLDU"

Şimşek, X hesabından paylaştığı mesajda, "Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu" dedi.

"GIDA FİYATLARININ TELAFİ EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şimşek, "Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ENERJİ FİYATLARINDA SAVAŞ ETKİSİ

Şimşek, savaşla birlikte artan enerji fiyatlarına da dikkat çekerek "Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz" dedi.

İŞTE ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 33,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,6 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,96, Yİ-ÜFE yüzde 2,43 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 5,16, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 27,56 artış oldu.

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Martta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi.

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 205622 205622:
    dış güçlere maal edelim hazır fırsat çıktı ama güçlüyüz Avrupa bizi kisaniyor orda eflasyon yok ama olsun kıskansın bizi avrupa 10 1 Yanıtla
  • günahkar kisi5 günahkar kisi5:
    YAPAMİYORSANİZ BİRAKİN. 9 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    hadi canım sende :)) 4 0 Yanıtla
  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    askerde komutan bahane totoya benzer derdi 2 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Şu haberler com’un metin editörü ayık gezmiyor mu ? 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
