Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor

05.05.2022 22:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının yükseltileceğini duyurdu. Buna göre Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyolunda hız limiti 120 kilometreden 140'a yükselecek. Cezai limit ise 154 km olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki sığınmacılar ve Ramazan Bayramı'ndaki trafik kazaları hakkında konuşan Soylu, otoyollardaki hız limitlerinin 1 Temmuz'dan itibaren arttırılacağını da söyledi.

Bakan Soylu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda.

"1 TEMMUZ'A YETİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ"

Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir.

3 OTOYOLDA GEÇERLİ OLACAK

Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara- Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak."

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Son Dakika Ekonomi Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor - Son Dakika
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