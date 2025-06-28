Bakan Uraloğlu, Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu'nda konuştu Açıklaması

28.06.2025 12:53
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin doğu batı eksenindeki ulaştırma koridorlarının, Orta Koridor'un merkezinde bulunduğunu belirterek, "Geçmişte ticaret yollarının doğu batı ekseninde olduğunu biliriz ama artık sadece doğu batı ekseninin yeterli olmayacağı, kuzey ve...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin doğu batı eksenindeki ulaştırma koridorlarının, Orta Koridor'un merkezinde bulunduğunu belirterek, "Geçmişte ticaret yollarının doğu batı ekseninde olduğunu biliriz ama artık sadece doğu batı ekseninin yeterli olmayacağı, kuzey ve güneyin veya çapraz koridorların bunlarla entegre olması gerektiği, birbirini desteklemesi gerektiği noktasında hemfikir olduk." dedi.

Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, " Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu"nda yaptığı konuşmada, forumu, Dünya Bankası'nın desteğiyle düzenlediklerini söyledi.

Foruma dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 40 bakan ve bakan yardımcılarıyla 70 ülkeden katılım sağlandığını belirten Uraloğlu, "Etkinlik için '2'ncisi ne zaman ve nerede yapılacak?' şeklinde tepkiler aldık. Bu da bizi mutlu etti. Bunu beraberce istişare edeceğiz, devamını hangi rutinde yapmamız gerektiğini." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, dünyada hiçbir ülkenin artık kendisine yeter pozisyonda olmadığına dikkati çekerek, dünyadaki diğer ülkelerin birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu ihtiyacın en önemli etkeninin de bağlantısallığı sağlamak olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Sizin bir şekliyle iletişim halinde olmanız, ulaşabiliyor olmanız kıymetli. Onun için ulaştırmacılara, bağlantıyı sağlamak için görev düşüyor. Bağlantıları ve bunları güçlendirmek için sadece rutin zamanda değil, olağanüstü durumlarda da 'ne yapabiliriz'i konuşmamızda fayda var. Eğer siz bunları zamanında planlamazsanız ve yapmazsanız bir kriz anında biçare kalırsınız. Onun için bu tür etkinlikler ve birliktelikler kıymetli, bu anlamda bir araya geldik. Sadece bir araya gelmekle kalmadık, birçok anlaşmalar ve etkinlikler var." diye konuştu.

Uraloğlu, Forumun ulaştırma koridorlarının geçtiği bir ülkenin kalbi olan İstanbul'da yapılmasının kıymetli olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin jeopolitik bir konumunun önemli olduğunu kaydetti.

"Orta Koridor'u ülke olarak desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin doğu batı eksenindeki ulaştırma koridorlarının, Orta Koridor'un merkezinde bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Geçmişte bu ticaret yollarının doğu batı ekseninde olduğunu biliriz, günümüzde de bunlar çok etkin. Ama artık sadece doğu batı ekseninin yeterli olmayacağı, kuzey ve güneyin veya çapraz koridorların bunlarla entegre olması gerektiği, birbirini desteklemesi gerektiği noktasında hemfikir olduk. Onun için kuzey güney koridorları noktasında da neler yapabiliriz, nasıl güçlendiririz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Avrupa'da, Karpatya, Baltık Denizi ile Adriyatik Denizi'ni birbirine kara yoluyla bağlayacak Üç Deniz Girişimi'ne Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu anımsatarak, bunun kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kalkınma Yolu projesinin bitirildiğinde 45 gün süren yol???????un 25 güne ineceğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Orta Koridor da demir yoluyla çıkıldığı zaman 18 günde Uzak Doğu'dan gelen bir yük Avrupa'nın en uzak noktasına kadar gidebilmektedir. İlerleyen zamanda da bu 15 güne, belki 13 güne kadar da düşecek. Onun için bu koridora, komşu ve güzergahtaki ülkelerle yatırımlar yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 200 kilometresi ülkemizden geçiyor, birçok kesimini yaptık, hali hazırda işleyen bir sistem var ama bunun geliştirilmesi gerekir. Bunun içine İstanbul'da yeni bir demir yolu geçişi planladık, önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız. Orta Koridor'u ülke olarak desteklemeye devam edeceğiz."

Uraloğlu, İsrail- İran çatışmasıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının gündeme gelmesiyle alternatif koridorların yapılmasının öneminin anlaşıldığını dile getirerek, "Kalkınma Yolu koridoru bitmiş olsa gerçekten riskimiz daha az olurdu." dedi.

Kalkınma Yolu projesinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 4 ülkenin yer aldığını hatırlatan Uraloğlu diğer ülkelerin de katılımına açık olduklarını burada beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Uraloğlu, kriz anında "Ben kendi problemimi çözdüm" deme lüksüne sahip olunmadığına işaret ederek, beraberce kazan- kazan politikasıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

"E-mobiliteyi desteklememiz gerekiyor"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyleyen Uraloğlu, şunları dile getirdi:

"Bu ülkemiz için çok büyük bir rakam. Bölünmüş yollarda 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometreye çıkardık. Demir yolu hattımızı 11 bin kilometreden, 14 bin kilometreye çıkardık. Yine liman sayımızı 150'lerden 200'lere çıkardık. Ticari uçuşlara açık havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık, iyi yatırımlar yaptık. Geçen sene Türkiye'deki havalimanlarını kullanan insan sayısı 231 milyondu. Sadece İstanbul Havalimanı 80 milyonla geçen yılı kapattı. Bu yıl Türkiye'deki havalimanlarının 240 milyon yolcuya hizmet edeceğini öngörüyoruz. Bunun için bu yatırımları yapmazsanız, bir kriz anında ve normalde sistemi yürütemezsiniz, yönetemezsiniz. Onun için beraberce öncelikle bölgesel birlikteliğimizin sağlanması, sonrasında küresel birlikteliği sağlanması önemli. Onun için küresel ulaştırma koridorlarının konuşulması için doğru zamandayız."

Uraloğlu, Türkiye'nin yakın coğrafyasında olan savaşların bir an önce durması için gayret ettiklerini ve bu savaşların durması temennisinde bulundu.

Dijitalleşmenin önemine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ticareti yapıyorsunuz, mal bağlantılarını yapıyorsunuz. Yükünüzü gemiye, trene, tıra, kara yoluna, kamyona yüklüyorsunuz ama gümrükte saatlerce, bazen günlerce bekliyorsunuz. Bunun tahammülü yok. Onun için hep beraber dijitalleşme mutlaka yapılmalı. E-devlet uygulamamız var ve bu uygulamamıza 67 milyon insanımız üye ve birçok hizmeti buradan verebiliyoruz. Her geçen gün bunu biraz daha geliştiriyoruz. Ayrıca yeşil enerji, karbon ayak izinin azaltılması noktasında da ciddi gayretler sarf etmeliyiz. E-mobiliteyi desteklememiz gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu, Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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