6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

Haberin Videosunu İzleyin
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
24.02.2026 19:51  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Haber Videosu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentleri birbirine bağlamış olacaklarının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu siyaset, bürokrat ve iş insanları ile İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

"TRABZON, SADECE BİR ŞEHİR DEĞİL; BİR AŞK, BİR MEYDAN OKUMA, BİR DURUŞTUR"

Trabzon'un, tarih boyunca vatana sadakatin, cesaretin ve fedakarlığın sembol şehirlerinden biri olduğunu anlatan Uraloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924'te Trabzon'a gelişinde "Trabzon, fedakârlığın adıdır" diyerek ifade ettiği bu eşsiz ruhun, 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından Trabzon Kayıkçılar Loncası'na verilen İstiklal Madalyası'nın topyekun Trabzon halkının vatanperverliğine adandığını dile getirdi.

Uraloğlu, Trabzonluların içlerinde bitmeyen bir memleket özlemi taşıdığını vurgulayarak, "İçimizdeki Karadeniz inadıyla dünyanın neresine gidersek gidelim; her yerde aynı dik duruşumuzu koruruz. Toprağımızın kokusu, yaylalarımızın dumanı soğuğu, ormanlarımızın yeşili, denizimizin mavisi damarlarımızda akar. Bizim için Trabzon, sadece bir şehir değil; bir aşk, bir meydan okuma, bir duruştur. En önemlisi mert, sözünün eri, yüreği dağ gibi, eli açık uşaklarımız, çalışkan kadınlarımız, Trabzonlularımız..." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Trabzonlu iş ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle iftarda buluştu Açıklaması

"23 KARA YOLU PROJEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'a yaptıkları yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "Trabzonumuzun ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden yaklaşık 560 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Tanjant Yolu gibi önemli projeleri hizmete sunduk. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Boztepe Tünellerini açtık. Bugün itibarıyla Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Trabzon Güney Çevre Yolu gibi 23 kara yolu projemize devam ediyoruz. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız."

"TRABZON İLE SAMSUN ARASI HIZLI TRENLE 2 SAATE DÜŞECEK"

Uraloğlu, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentleri birbirine bağlamış olacaklarının altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, Trabzonlu iş ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle iftarda buluştu Açıklaması

Uraloğlu, şunları kaydetti: "Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine denizde yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Yeni havalimanımız, hem yerel ekonomimizi canlandıracak hem de Trabzon'u dünyanın nabzını tutan bir havacılık merkezi olarak konumlandıracaktır. Bu yatırımlar sadece Trabzon için değil, Karadeniz için, tüm Türkiye için birer nişanedir. Trabzon kalkınırsa Karadeniz yükselir. Karadeniz yükselirse Türkiye güçlenir. Biz Trabzonlular, Karadeniz'in dalgalarıyla yoğrulduk, yaylaların serinliğiyle şekillendik. Trabzon bizimle, biz Trabzon ile varız. Bizlerin azmi, sevgisi ve birliği bu şehri büyütecek."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Ekonomi, Giresun, Trabzon, Siyaset, Ulaşım, Artvin, Samsun, Rize, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Heykellerimiz varken bunlar boş ve gereksiz işler.. 2 3 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    hee 0 3 Yanıtla
  • Temiz Nakliyat Temiz Nakliyat:
    Yazık günah o kadar heykeltıraşın ekmeği ile oynuyorsunuz şuanda eğer bu tren hattı yapılmasa kaç tane heykel yapılırdı KINIYORUM 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi
Giresun’da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti Giresun'da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:58
Peri masalı Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:11
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
18:35
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
18:33
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı
İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı
18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:08:25. #.0.5#
SON DAKİKA: 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.