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Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak - Son Dakika

Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak

09.10.2021 12:35

Gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili gençlerden gelen soruları cevap verdi. Bakan Varank, yerli otomobilin 2022 yılının sonunda banttan ineceğini, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise satışa çıkacağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra gençlerle bir araya gelen Bakan Varank, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yerli otomobil hakkında da önemli açıklamalar yapan Varank, TOGG'un 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söyledi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

" Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyuyoruz. İlk tanıttığımızdan itibaren, çocuğundan yaşlısına varana kadar herkes bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular soruyor. Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda, seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, sanırsam 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRI TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini startupların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."

Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak - Son Dakika
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