Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde özellikle demir yolu altyapısının geliştirilmesine yönelik diğer ülke yatırım planları dikkate alındığında, ilerleyen dönemlerde yeni iş birliklerinin de gündeme geleceğini düşündüklerini belirterek, "Başta Irak olmak üzere...

31.10.2024 21:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfez bölgesinde özellikle demir yolu altyapısının geliştirilmesine yönelik diğer ülke yatırım planları dikkate alındığında, ilerleyen dönemlerde yeni iş birliklerinin de gündeme geleceğini düşündüklerini belirterek, "Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız Mutabakat Deklarasyonu ile yinelemiş olduk." dedi.

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında, Irak ev sahipliğinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Mohamed al-Mazrouei ve Katar Ulaştırma Bakanı J. Saif Ahmed al-Sulaiti'nin katılımıyla gerçekleştirilen, 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Güzergahları çeşitlendirme hedefinde, Türkiye'nin konumunun yeni fırsatlara erişimi kolaylaştırıcı nitelikte olduğunu belirten Uraloğlu, Basra Körfezi'ni ve Körfez ülkelerini, Irak'tan geçmek suretiyle, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret etti. Türkiye ve Irak'ın, Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığını geçen yıl çok net olarak ortaya koyduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nun, sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik önemi yüksek bir proje olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bölgesel iş birliğini güçlendirecek, ticareti geliştirecek, beşeri münasebetleri tahkim edecek projemizi, diğer kardeş ülkelerimizin de katılımıyla, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inandık." diye konuştu.

"Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi'ni kalıcı bir yapıya kavuşturmak arzusundayız"

Uraloğlu, Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinde Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında iş birliğini amaçlayan Mutabakat Zaptı imzaladıklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dört ülke olarak imzaladığımız bu mutabakat zaptı ile iş birliğimizi sağlam bir zemine oturtmak için bir Bakanlar Konseyi kurduk. Birinci toplantıda ele aldığımız konuları ilerletmek amacıyla Bağdat'ta bir araya geldik. Fizibilite çalışmasında ortaya çıkan sonuçlar ile demir yolu ve kara yolu için hazırlanan ön dizayn çalışmalarının ne aşamada olduğunu ele aldık. Ekonomik değerlendirmeler ve finansman modeli üzerinde biraz daha yoğunlaşmamız gerektiğini anlıyoruz."

Uraloğlu, Bakanlar Konseyi bünyesindeki çalışmalarının hem teknik, hem de bakanlar seviyesinde devam ettiğine değinerek, "Konseyin işleyişi ve yapısını nasıl iyileştirebileceğimizi de ele aldık. Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi'ni daha kurumsal ve kalıcı bir yapıya kavuşturmak arzusundayız. Projenin Körfez ülkelerinin tamamına hizmet etme imkanına sahip olması, diğer ülkeler ile de ilave bağlantıların çalışmalar içerisinde değerlendirilmesini anlamlı kılıyor. Körfez bölgesinde özellikle demir yolu altyapısının geliştirilmesine yönelik diğer ülke yatırım planları dikkate alındığında, ilerleyen dönemlerde yeni iş birliklerinin de gündeme geleceğini düşünüyoruz. Bu yaklaşımla, başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız Mutabakat Deklarasyonu ile yinelemiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Kalkınma Yolu Projesi için iş birliğini etkinleştirme kararı aldık"

Üye devletler arasında stratejik ortaklık, kardeşlik, karşılıklı saygı ve güven temelleri üzerine inşa edilmiş olan güçlü bağları yeniden teyit ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, katılımcı ülkelerin onayına tabi olmak üzere, Kalkınma Yolu Projesi'ne katılmak isteyen ülkelerin katılım gösterebileceğini belirtti. Projenin tamamlanması için etütler, teknik ve mühendislik danışmanlıkları ile diğer ilgili ihtiyaçlar dahil olmak üzere Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili tüm işlerin yürütülmesi için işbirliğinin etkinleştirilmesi kararını aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalkınma Yolu'nun kara taşımacılığı için cazip bir uluslararası koridor, ticaret alışverişini artıran ve katılımcı ülkeler arasındaki hareket prosedürlerini kolaylaştıran yeni, etkili ve rekabetçi bir alternatif olarak oluşturulması için anlaşmaya vardık. Ulaşım ağlarını entegre etmek ve yük ve yolcu taşımacılığında etkin ve ekonomik alternatifler sunmak amacıyla katılımcı ülkeler arasında ortak iş birliğinin sağlanması için çalışmalar yapacağız. Uzmanlıklarından faydalanmak ve finansman seçenekleri ile Kalkınma Yolu Projesine katılımı araştırmak için Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi hususunda da mutabık kaldık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakanı Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi 2. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

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