Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Ekonomi

Sadece bin TL ile 1 senede bakın ne kadar kazanacaktınız

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi artışı olup olmayacağına ilişkin açıklamaları dikkatle takip ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine de hisse oranına göre ödeme yapılıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, emekli maaşına ek olarak otomatik olarak hesaplara yatırılıyor. 2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zammın ardından, bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olacağı ise en çok merak edilen konular arasında... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili bir çalışma yapacaklarını belirtmişti. Ancak, "Şu an rakam söylemek için erken" diyen Bakan Işıkhan, konunun netleşmediğine dikkat çekmişti.

Ekonomim'de yer alan habere göre; SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, enflasyon oranlarının etkisiyle 2025 yılı bayram ikramiyesinin nasıl bir rakama ulaşabileceğini tahmin etti. Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz enflasyonla mücadeleye istinaden bir dizi program uygulanıyor. Eğer bir düzenleme yapılırsa, 16 milyon 600 bin emeklimize yapılacak iyileştirmenin belli bir maliyeti olacaktır" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TAHMİNLER

SGK uzmanı Yılmaz, enflasyon oranlarına göre 2025 yılı bayram ikramiyesinin şu seviyelerde olabileceğini belirtti:

2025 yılı hedef enflasyonu yüzde 24 olduğunda, mevcut 3 bin TL'lik ikramiye 3 bin 720 TL'ye çıkabilir.

2024 yılı ikinci dönem enflasyonu yüzde 15.75 üzerinden hesaplandığında, ikramiye tutarı 3 bin 472,5 TL olabilir.

2024 yılı yıllık enflasyonu yüzde 44.38 olarak dikkate alındığında, ikramiye 4 bin 331,40 TL seviyelerine çıkabilir.

Geçmiş yıllardaki yüzde 50 zam oranı göz önüne alındığında ise 4 bin 500 TL olması mümkün.

Yılmaz, en güçlü tahminin ise 3 bin 500 TL ile 4 bin TL arasında olacağını belirtti.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyeleri yalnızca emeklilere değil, aynı zamanda bir dizi gruba da ödeniyor. 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa ile bayram ikramiyesi alabilecek gruplar arasında şehit yakınları, muharip gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar, hak sahipleri ve şampiyon sporcular da bulunuyor. SGK uzmanı Yılmaz, "Bayram ikramiyeleri, emekli aylığı alanlar dışında SGK'dan gelir ve aylık ödemesi alanlara da ödeniyor. Ayrıca, vefat edenlerin hak sahipleri de hisse oranında bu ikramiyeden faydalanabiliyor" ifadelerine yer verdi.

MART AYINDA EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLAR...

Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamayacak. SGK uzmanı Emin Yılmaz, "Mart ayında başvuru yaparsanız, nisan ayında maaş bağlanacağı için bayram ikramiyesi alamazsınız. Eğer bayram ikramiyesi almak istiyorsanız, başvurunuzu 28 Şubat'a kadar yapmanız gerektiğini unutmayın" dedi.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta kutlanacak. Emekliler, bayramdan bir hafta önce, yani 23-24 Mart'ta ikramiyelerini alacaklar. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışla ikramiye 3 bin TL'ye yükseltilmişti ve toplamda 6 bin TL olarak ödenmişti. Şu an için geçerli olan tutar da bu seviyede bulunuyor.