Bayraktar, Eni ile petrol işbirliği için yakında önemli duyuru yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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Bayraktar, Eni ile petrol işbirliği için yakında önemli duyuru yapılacağını açıkladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Eni ile petrolde işbirliği hedeflediğini ve yakında önemli bir duyuru yapacaklarını söyledi. Bayraktar, anlaşmanın ayrıntılarının kesinleşmesi gerektiğini, bunun büyük bir proje olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin İtalyan enerji şirketi Eni ile petrolde işbirliği hedeflediğini belirterek, "Yakında Eni ile önemli bir duyuru yapacağız." dedi.

Bayraktar, İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda düzenlenen "İtalya-Türkiye Enerji Ortaklığı ve İş Eşleştirme Etkinliği"ndeki konuşmasında, Türkiye ile İtalya arasında enerji ve madencilik alanında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu, iki ülkenin birbirini tamamlayan özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye ile İtalya arasındaki siyasi ilişkilerin özellikle son yıllarda olumlu yönde geliştiğine işaret eden Bayraktar, "Günümüz dünyasının içinde bulunduğu zorlu ortamda, her gün birbiri ardına krizlerle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, ülkeler arasında çok daha kapsamlı bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle İtalya ve Türkiye, bu işbirliğinin çok olumlu bir örneğini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, dünyanın modern tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu, art arda yaşanan krizlerin ise yeni normal haline gelmeye başladığını belirterek, "Bu yeni dünyada, yeni koşullarda daha kapsamlı ve çok taraflı işbirliğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerjide daha büyük ve daha iddialı hedef

Türkiye'nin enerji alanında talep artışı, dışa bağımlılık ve karbonsuzlaşma olmak üzere üç temel zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Bayraktar, bu sorunların çözümüne yönelik politikaların önemli yatırım fırsatları oluşturacağını vurguladı.

Gelecek hafta Milli Enerji 2040 Planı'nın açıklanacağını aktaran Bayraktar, "Bu yeni stratejinin ve söz konusu üç soruna yaklaşımımızın merkezinde elektrifikasyon yer alıyor. Ekonomimizi elektrikleştireceğiz. Sanayiden binalara kadar ekonominin bütün sektörlerinde daha fazla elektrifikasyon göreceğiz." dedi.

Bayraktar, üretim kapasitesinin artırılmasının, iletim altyapısının geliştirilmesinin ve enerjinin verimli kullanılmasının önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin önceliğinin yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2024'te Bakü'de düzenlenen COP29'da 120 gigavatlık yenilenebilir enerji hedefini açıkladığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye, COP31'de yenilenebilir enerji alanında çok daha büyük ve daha iddialı bir hedef açıklayacak." ifadesini kullandı.

Bayraktar, enerji verimliliği ve nükleer enerjinin de stratejinin önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye-İtalya enerji işbirliği

İtalyan enerji şirketlerinin Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz üretim faaliyetlerinde yer aldığını anımsatan Bayraktar, Avrupa Birliği ülkelerinin Rus gazına alternatif olarak Türkiye'ye ilgi duyduğunu dile getirdi.

Bayraktar, İtalya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu SACE'ye de birlikte geliştirdikleri bazı projelerin finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Türkiye'nin petrol arama çalışmalarına da yatırım yaptığını kaydeden Bayraktar, "Petrol şirketleriyle işbirliği kurmayı planlıyoruz. Bunlardan biri de Eni. Yakında Eni ile önemli bir duyuru yapacağız. Şu anda anlaşmanın ayrıntılarını size açıklayamam, önce anlaşmayı kesinleştirmemiz gerekiyor. Ancak bu büyük bir proje." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, Türkiye ile İtalya arasındaki söz konusu işbirliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Türkiye ve İtalya arasında, İtalya'da ya da Türkiye'de bir ortaklık kurmakla kalmayıp, üçüncü ülkelerde ve farklı bölgelerde de ortaklıklar kurulabilir. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar ortaklıklar kurabiliriz ve buna hazırız."

Türkiye'nin, bazılarında İtalyan şirketlerinin de yer aldığı birçok proje geliştirdiğinin altını çizen Bayraktar, "Türkiye, bu projeleri sadece kendi arz güvenliği için değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve tüm bölgenin arz güvenliği için de sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Alparslan BayraktarTürkiyeEkonomiDünyaSon Dakika

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