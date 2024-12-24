Bayraktar TB3 SİHA'nın İlk Uçuşu

Ekonomi

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirmesi 2024 yılının önemli gelişmeleri arasında yer aldı.

Yılın son çeyreği ekonomiye dair önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana kapılarını açarken, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA da halka açık ilk uçuşunu bu etkinlikte gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB-3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olarak dünya tarihine geçtiğini bildirdi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı getirildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Meta) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın 4. çeyreğinde yaşanan bazı önemli gelişmeler şöyle:

2 EKİM

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana kapılarını açtı.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı.

3 EKİM

TÜFE eylülde yüzde 2,97, Yİ-ÜFE yüzde 1,37 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 49,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,09 oldu. TÜFE yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

-TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi.

4 EKİM

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ilk kez yayımlandı, endeks eylülde aylık bazda yüzde 2,75 arttı.

15 EKİM

Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listelerin vergi dairelerince açıklanmasına başlandı.

18 EKİM

İşletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

1 KASIM

Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin 914,9 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu belirterek, "Ülkemiz, mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin'in haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

4 KASIM

TÜFE ekimde aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE aylık yüzde 1,29, yıllık yüzde 32,24 olarak kayıtlara geçti.

11 KASIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu bildirdi.

18 KASIM

Türkiye'de işsizlik oranı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu.

19 KASIM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar TB-3'ün kısa pistli bir gemiden kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olarak dünya tarihine geçtiğini bildirdi.

29 KASIM

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

1 ARALIK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erdi

3 ARALIK

TÜFE, kasımda aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 47,09 arttı. Yİ-ÜFE aylık yüzde 0,66, yıllık yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti.

5 ARALIK

Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Meta) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.

8 ARALIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın mevcut yörüngesindeki testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirerek, "2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

13 ARALIK

Tarım ve Orman Bakanlığı sahipsiz hayvanlara ilişkin esasları belirledi. Sahiplendiği hayvanı terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananlar ile aynı takvim yılı içerisinde birden fazla hayvanını kaybedenler, üç yıl süreyle bakımevlerinden hayvan sahiplenemeyecek.