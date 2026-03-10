Bayramda Trenlere Ek Kapasite - Son Dakika
Bayramda Trenlere Ek Kapasite

Bayramda Trenlere Ek Kapasite
10.03.2026 21:03
Ramazan Bayramı için trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturuldu. Yüksek hızlı tren kullanımı arttı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,? Ramazan Bayramı tatili boyunca artan yoğunluğu karşılamak amacıyla trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturduklarını bildirdi.

Uraloğlu, Eryaman YHT Atölyesi'nde düzenlenen TCDD Taşımacılık AŞ'nin geleneksel iftar programına katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağını, 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı demir yolu ağı olmak üzere yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini belirtti.

Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum hızlı tren hatları ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı gibi yeni hatların yapımına gece gündüz demeksizin devam ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Demir yolu ağımızı 2028'e kadar inşallah 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılına kadar da inşallah 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, demir yolu yolcu taşımacılığının özellikle yüksek hızlı trenlerle Türkiye'de yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Yüksek hızlı trenler yalnızca şehirleri birbirine bağlamakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım alışkanlıklarını da köklü şekilde değiştirdi. Sunduğu yüksek hız, konfor, ekonomiklik ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir bir ulaşım aracı haline gelmiş oldu." diye konuştu.

Yüksek hızlı trenleri kullanan yolcu sayısı 109 milyona yaklaştı

Ankara'dan Eskişehir'e, İstanbul'a, Konya'ya, Karaman'a ya da Sivas'a seyahat eden vatandaşların büyük bölümünün tercihinin demir yolundan yana olduğunu ifade eden Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 109 milyon vatandaşın yolculuk ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, geçen yılın demir yolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti. En yoğun hattımız ise yaklaşık 6 milyon yolcuyla Ankara-İstanbul hattımız oldu. Turizmin lokomotifi Turistik Doğu Ekspresi de 2025-2026 kış sezonunu büyük başarıyla tamamladı. Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde yaklaşık 60 seferle gerçekleştirilen trenlerimiz 10 bin 166 yolcumuza hizmet sundu."

Ramazan Bayramı için trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite

Ramazan Bayramı'nda vatandaşların şehirler arası ulaşım talebinin yükseleceğine işaret eden Uraloğlu, "Aynı şekilde işlettiğimiz banliyölerdeki talepler yükselecek. Biz de bu talebe en güzel, en iyi şekilde cevap vermek için hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan Bayramı tatili boyunca artan yoğunluğu karşılamak amacıyla trenlerimizde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturduk. Özellikle Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara güzergahında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde 6 ek yüksek hızlı tren seferi düzenleyerek 2 bin 898 vatandaşımıza daha inşallah ulaşım imkanı sağlayacağız. Bunun yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerimize 100 ek vagon ilave ederek 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesini de sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek hızlı trenlerde bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90'ı dijital kanallardan

Yolcu Taşıma Platformu ile biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek çatı altında topladıklarını belirten Uraloğlu, yılda yaklaşık 24 milyon biletin dijitalleşmesi sayesinde 3 bin ağacın kesilmesinin önlendiğini aktardı.

Uraloğlu, geçen yıl toplam bilet satışlarının yüzde 45'inin mobil uygulama, yüzde 24'ünün web sitesi üzerinden gerçekleştiğini ifade ederek, yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90'ının dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Bu rakamların vatandaşların demir yoluna olan güveninin ve modern ulaşım alışkanlıklarının ne denli güçlendiğinin somut kanıtı olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu oranlar, trenlerin artık sadece sevilen değil, bilinçli şekilde tercih edilen bir ulaşım aracı olduğunu da hepimize gösteriyor. Diğer bir önemli projemiz 'Tren İzleme ve Koordinasyon Merkezi' kapsamında devreye aldığımız 'Seyrüsefer Güvenliği Platformu' ile 572 lokomotife yapay zeka destekli kamera sistemlerini monte ettik. Bu sistem, makinistlerimizin dikkat dağınıklığı, yola bakmama, esneme, yorgunluk gibi anomalileri anında tespit ederek gerekli aksiyonları alıyor, uyarıları gerçekleştiriyor. Proje sayesinde son 5 yılda önemli kazalarda da yüzde 50'den fazla bir iyileştirme olduğunu belirtmek isterim."

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın?ise 169 yıllık köklü demir yolu geleneğinden aldıkları tecrübe ve sorumluluk bilinciyle yolcuları güvenli şekilde sevdiklerine ulaştırdıklarını vurgulayarak, üreticinin ve sanayicinin emeğini de taşıyarak Türkiye'nin kalkınmasına katkılar sunduklarını ifade etti.

Öte yandan iş yerlerinde emniyet kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için yaptıkları katkılar dolayısıyla ilgili çalışanlara plaket verildi.

Kaynak: AA

Bayramda Trenlere Ek Kapasite

Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

SON DAKİKA: Bayramda Trenlere Ek Kapasite - Son Dakika
