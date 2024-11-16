Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresi 62 kuruş ucuzlayacak. Motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
16 Kasım itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şöyle;
Son Dakika › Ekonomi › Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli - Son Dakika
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