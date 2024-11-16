Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Ferhata Geçer:

Çıkartırken ucundan acık, yerleştirirken köküne kadar... En basit esnaftan en büyük şirkete kadar herkes bu politikayı içselleştirmiş bu ülkede. Ve bu ahlaksızlık "Ticari zeka!" olarak lanse ediliyor. Her türlü beynamusluk normalleşti Türkiye'de...