Benzine Yeni Bir Zam Daha Geldi - Son Dakika
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Benzine Yeni Bir Zam Daha Geldi

25.07.2023 00:39

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından benzine bir zam daha geldi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 2 lira arttı. İstanbul'da 36 lira 5 kuruş, Ankara'da 36 lira 53 kuruş, İzmir'de ise 36 lira 63 kuruş oldu. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından benzine bir zam daha geldi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 2 lira arttı.

FİYAT 36 LİRAYI AŞTI

İstanbul'da 36 lira 5 kuruş, Ankara'da 36 lira 53 kuruş, İzmir'de ise 36 lira 63 kuruş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Benzine Yeni Bir Zam Daha Geldi - Son Dakika


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