Bilecik'te 60 Milyon Kök Marul Ekim Değeri

Ekonomi

Türkiye'nin marul ihtiyacının 5'te 1'i 'Marmara'nın Küçük Antalya'sından karşılanıyor

60 milyon kök marul toprakla buluştu

Marmara'nın 'Küçük Antalya'sında kışlık marul ekimi sona erdi

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım,

"Geçen sene 10 -12 liradan satılıyordu toptan, sonra kış gelince fiyatlar arttı"

BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerine bağlı Sakarya Havzası'ndaki seralarda 60 milyon kök marul toprakla buluştu. Bu sayı Türkiye'nin marul ihtiyacının 5'te 1'i tekabül ediyor.

Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'in Söğüt ilçesinde Sakarya Vadisi'ndeki Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerindeki seralarda işçilerin marul mesaisi başladı. 'Marmara'nın Küçük Antalya'sı olarak bilinen vadide üreticiler domates ve salatalık hasadını bitirince marul fidelerini toprakla buluşturdu. Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerindeki seralarda yaklaşık 60 milyon kök marul toprakla buluşurken, üreticiler bu sene umutlu.

"Geçen sene 10 -12 liradan satılıyordu toptan, sonra kış gelince fiyatlar arttı"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, seralarda yaklaşık 11 ay üretim yapıldığını anlatarak, "Şuanda Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı diye tabir edilen Sakarya Vadisi'nde kışlık marul ekimindeyiz. Mart ayının 15'inden itibaren seralarımıza salatalık, domates ekiminden sonra ise kıvırcık marul ekeriz. Burası Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındırıyor. Sadece bizim köyde 45 milyon ekim yapılıyor, diğer köylerle birlikte 60 milyon Kök var. Bu sene daha iyi olacak, geçen sene güzeldi. Geçen sene 10-12 liradan satılıyordu toptan, sonra kış gelince fiyatlar arttı. Kışın güzel para ediyor marul. Burada ki marullar Ankara, İstanbul, Bursa, İzmit gibi bütün büyükşehirlere gönderiyoruz" dedi.