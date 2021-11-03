Bilecik'te marul üreticileri seralara umutlu girdi

Bilecik'in Sakarya Havzası'ndaki köylerinde marul fidelerini toprakla buluşturmaya başlayan üreticiler, seralarda alın teri döküyor.

Mikro klima özelliğine sahip Söğüt ilçesi ve çevresinde sadece hayvan gübresi kullanılarak örtü altı tarımla üretilen marulun yüzde 70-80'i İstanbul'da, kalanı ise Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerde market ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik'te toplam 5 bin 319 dekar alanda açıkta 14 bin 763 ton marul üretimi yapılıyor.

İl genelinde toplam 4 bin 565 dekar alanda 13 bin 644 ton ise örtü altı marul yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Yakacık köyü muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, köylerinde örtü altı tarımla yılda 3-4 kez ürün aldıklarını ve şu an marul sezonunda olduklarını söyledi.

Marulda geçen yıl olduğu gibi bu sene de aynı fiyatlarla satış yapabilmeyi beklediklerini belirten Yıldırım, "Hava şartlarına göre serada toprağı hazırlarız. Damlama sisteminde suyun olduğu noktalara marul fidelerini tek tek ekeriz. Kış mevsiminde serayı her gün açıp kapatırız. Ürün olgunlaştıktan sonra hasadını yaparız." diye konuştu.

Fiyatların geçen sezon kendilerini memnun ettiğini kaydeden Yıldırım, "Geçen sene fiyatlar çok güzeldi. Geçen yıl marulun adedi ortalama 1,5-2 liradan satışa sunuldu. Yine aynı şekilde olursa bize yeter." dedi.

Hasat edilen marullar büyük şehirlere gönderiliyor

Köylerinde 400 dönümlük alanda marul ekimi yapıldığını dile getiren Yıldırım, "400 dönümlük alanda şu anda 4 milyon marul fidesi toprakla buluşturuluyor. Marullar hasat edildiğinde Ankara, İstanbul, Bursa, Kocaeli illerine gidiyor. Marulda tarım ilacı kullanmadan tamamen organik yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'dan gelen tüccar Mehmet Biçer ise bölgedeki marulun durumunu yerinde görmeye geldiğini ifade ederek, "Bu bölgede marulların lezzetli ve kaliteli olduğunu söylüyorlar. Biz de alıcı olarak bu bölgeyi kontrol edip şirketimize toptan alım yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Marul serasında çalışan Fadime Yıldırım kolları sıvayarak marul ekimine başladıklarını kaydederek, "Marul fidelerini şimdi ekiyoruz. 2 ay sonra da kesimini yapıyoruz. Ardından tekrar ekime devam ediyoruz. 20 senedir bu işle uğraşıyoruz. Maruldan bu sene çok umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.