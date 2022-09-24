Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor - Son Dakika
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Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor

24.09.2022 12:39

ABD ham petrolünün Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına düşmesiyle petrol fiyatlarında indirim beklentisi yaşanıyor. Bu kapsamda indirim tutarının 1.5 ila 2 TL arasında olabileceği öngörülüyor.

Petrol küresel ekonomide yaşanan yavaşlamayla beraber değer kaybetmeye başladı. ABD ham petrol fiyatlarının 80 doların altına düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD merkez bankası FED'in faiz artırım kararı petrol fiyatlarında değişikliğe neden olmazken, ABD'nin elindeki 10 varil petrolü satması halinde petrol piyasasında hareketlenme olması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Brent petrol, ocak ayından bu yana en büyük değer kaybını yaşarken Rus- Ukrayna savaşının ardından yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri indirim tutarının 1.5 ila 2 TL arasında olabileceğini öngörüyor. Son olarak 20 Eylül'de motorine 1.75 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesiyle beraber motorin İstanbul'da 23,05 TL oldu. Ankara'da ise 23,16 TL oldu.

24 Eylül güncel motorin fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 19.23 TL olarak satışa sunulurken, motorin (mazot) litre fiyatı 23.06 TL olarak satılıyor. LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL.

Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı ise 19.22 TL, motorin litre fiyatı 23.03 TL, LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL şeklinde vatandaşa sunuluyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor - Son Dakika


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