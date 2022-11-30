Dünyaca ünlü otomobil markası BMW'nin sosyal medya hesabından, Bursa Gemlik sahilinde çekilen son model yeni aracın fotoğrafları paylaşıldı.
16 plakanın kullanıldığı araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg'a benzetildi. Bu detay üzerine sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.
Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın altına "Aynı Togg", "Fotoğraf Bursa'dan olunca Togg'a benzettim" yorumlarını yaptı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
O yorumlardan bazıları:
Yorumlara en ilginç yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafları alıntılayan Varank, "Togg, başka şubemiz yoktur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › BMW'nin Gemlik'ten yaptığı paylaşım heyecan yarattı: Togg, başka şubemiz yoktur - Son Dakika