BMW'nin Gemlik'ten yaptığı paylaşım heyecan yarattı: Togg, başka şubemiz yoktur

Dünyaca ünlü otomobil markası BMW'nin sosyal medya hesabından, Bursa Gemlik sahilinde çekilen son model yeni aracın fotoğrafları paylaşıldı.

TOGG'A BENZETİLDİ

16 plakanın kullanıldığı araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg'a benzetildi. Bu detay üzerine sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

TÜRK TAKİPÇİLER YORUM YAPTI

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın altına "Aynı Togg", "Fotoğraf Bursa'dan olunca Togg'a benzettim" yorumlarını yaptı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

O yorumlardan bazıları:

BAKAN VARANK'TAN ESPRİLİ YORUM

Yorumlara en ilginç yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafları alıntılayan Varank, "Togg, başka şubemiz yoktur" ifadelerini kullandı.



