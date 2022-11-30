BMW'nin Gemlik'ten yaptığı paylaşım heyecan yarattı: Togg, başka şubemiz yoktur - Son Dakika
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BMW'nin Gemlik'ten yaptığı paylaşım heyecan yarattı: Togg, başka şubemiz yoktur

30.11.2022 12:11

BMW'nin sosyal medya hesabından 16 plakalı son model bir aracın fotoğrafları paylaşıldı. Araç Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a benzetilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu fotoğrafları alıntılayarak, "Togg, başka şubemiz yoktur" dedi.

Dünyaca ünlü otomobil markası BMW'nin sosyal medya hesabından, Bursa Gemlik sahilinde çekilen son model yeni aracın fotoğrafları paylaşıldı.

TOGG'A BENZETİLDİ

16 plakanın kullanıldığı araç, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg'a benzetildi. Bu detay üzerine sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

TÜRK TAKİPÇİLER YORUM YAPTI

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın altına "Aynı Togg", "Fotoğraf Bursa'dan olunca Togg'a benzettim" yorumlarını yaptı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

O yorumlardan bazıları:

BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi
BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi

BAKAN VARANK'TAN ESPRİLİ YORUM

Yorumlara en ilginç yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafları alıntılayan Varank, "Togg, başka şubemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

BMW'nin Gemlik'ten paylaşımı Togg'a benzetildi


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Gemlik, Bursa, TOGG, Bmw, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BMW'nin Gemlik'ten yaptığı paylaşım heyecan yarattı: Togg, başka şubemiz yoktur - Son Dakika


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