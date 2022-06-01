Bodrum'da lahmacun fiyatları mekana ve yere göre 15 liradan 450 liraya liraya kadar değişiyor

Bodrum'da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatlarının yüksek olmasının nedeni ortaya çıktı. Yarımada genelinde 15 liradan başlayan lahmacun-ayran fiyatları sahil kesimlerinde 300 liraya kadar çıkıyor. Lahmacunun gramı değişmiyor ama mekan ve yer değişikliği fiyatlara yansıyor.

20 KİLOMETRE İÇERİSİNDE 15 LİRADAN 450 LİRA ÇIKIYOR

Bodrum'da pazar yerinde bir lokanta 15 liraya lahmacun-ayran verirken, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü'nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Bodrum merkezde 15 lira olan lahmacun-ayran fiyatı, Bitez Mahallesi'ndeki Tatlıses Çiğköfte Salonu'nda ise 26 liradan satışa sunuluyor.

LAHMACUN DEĞİL HİZMET SATIN ALIYORLAR

Normal bir restoranda 15-55 lira arasında olan lahmacun-ayran fiyatları, otellerde ve plajlarda katlanarak artıyor. Otellerde ve plajlarda yaşanan fiyat artışların sebebinin verilen hizmet olduğu, hizmet kalitesiyle birlikte fiyatların da yükseldiği öğrenildi. Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelde plaj kullanım bedeli ile birlikte lahmacun-ayran 113 TL'ye, Kadıkalesi Sahili'nde bulunan başka bir otele bağlı plajda ise 80 liraya satılıyor.

BEACHLERDE FİYATLAR 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan bir plajda lahmacun-ayran fiyatı 200 lirayı buluyor. Türkbükü Sahili'ndeki plajlarda ise bu fiyat 300 lirayı buluyor. Bodrum'un girişinde bulunan otelin sahilini kullanıp tüm imkanlarından yararlanarak lahmacun-ayran tüketmenin bedeliyse 96 lira.

TATİLCİLER NORMAL KARŞILIYOR

Lahmacun ile ayran fiyatının normal olduğunu söyleyen vatandaşlar, normal bir restoranda hızlıca yiyip kalkmak ile bir sahile gidip o işletmenin imkanlarından yararlanmanın bedelinin farklı olduğunu, imkana göre fiyatların değiştiğini ifade ettiler. Tatil yapan yerli turistler de bu kadar imkandan yararlanıp bir lahmacun, ayrana 113 lira vermenin normal olduğunu dile getirdi.