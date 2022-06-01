Bodrum'da lahmacun fiyatları mekana ve yere göre 15 liradan 450 liraya liraya kadar değişiyor - Son Dakika
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Bodrum'da lahmacun fiyatları mekana ve yere göre 15 liradan 450 liraya liraya kadar değişiyor

01.06.2022 17:09

Yazın sezonunun açılmasıyla Bodrum'da lahmacun fiyatları gündem oldu. Ayran ve lahmacun fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor. Tatil cenneti ilçemizde lahmacun ve ayranı 15 liraya satan da var, 450 liraya satan da.

Bodrum'da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun-ayran fiyatlarının yüksek olmasının nedeni ortaya çıktı. Yarımada genelinde 15 liradan başlayan lahmacun-ayran fiyatları sahil kesimlerinde 300 liraya kadar çıkıyor. Lahmacunun gramı değişmiyor ama mekan ve yer değişikliği fiyatlara yansıyor.

Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 450 liraya çıkıyor

20 KİLOMETRE İÇERİSİNDE 15 LİRADAN 450 LİRA ÇIKIYOR

Bodrum'da pazar yerinde bir lokanta 15 liraya lahmacun-ayran verirken, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü'nde bu fiyat 300 liraya varıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun ile ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Bodrum merkezde 15 lira olan lahmacun-ayran fiyatı, Bitez Mahallesi'ndeki Tatlıses Çiğköfte Salonu'nda ise 26 liradan satışa sunuluyor.

Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 450 liraya çıkıyor

LAHMACUN DEĞİL HİZMET SATIN ALIYORLAR

Normal bir restoranda 15-55 lira arasında olan lahmacun-ayran fiyatları, otellerde ve plajlarda katlanarak artıyor. Otellerde ve plajlarda yaşanan fiyat artışların sebebinin verilen hizmet olduğu, hizmet kalitesiyle birlikte fiyatların da yükseldiği öğrenildi. Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelde plaj kullanım bedeli ile birlikte lahmacun-ayran 113 TL'ye, Kadıkalesi Sahili'nde bulunan başka bir otele bağlı plajda ise 80 liraya satılıyor.

Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 450 liraya çıkıyor

BEACHLERDE FİYATLAR 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bulunan bir plajda lahmacun-ayran fiyatı 200 lirayı buluyor. Türkbükü Sahili'ndeki plajlarda ise bu fiyat 300 lirayı buluyor. Bodrum'un girişinde bulunan otelin sahilini kullanıp tüm imkanlarından yararlanarak lahmacun-ayran tüketmenin bedeliyse 96 lira.

Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 kilometre içerisinde 15 liradan 450 liraya çıkıyor

TATİLCİLER NORMAL KARŞILIYOR

Lahmacun ile ayran fiyatının normal olduğunu söyleyen vatandaşlar, normal bir restoranda hızlıca yiyip kalkmak ile bir sahile gidip o işletmenin imkanlarından yararlanmanın bedelinin farklı olduğunu, imkana göre fiyatların değiştiğini ifade ettiler. Tatil yapan yerli turistler de bu kadar imkandan yararlanıp bir lahmacun, ayrana 113 lira vermenin normal olduğunu dile getirdi.

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İtalya'da Türk denizciliğini anlatacak İtalya'da Türk denizciliğini anlatacak Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 km içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 km içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor
Kaynak: İHA

Türkbükü, Bodrum, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da lahmacun fiyatları mekana ve yere göre 15 liradan 450 liraya liraya kadar değişiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da lahmacun fiyatları mekana ve yere göre 15 liradan 450 liraya liraya kadar değişiyor - Son Dakika
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