Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|-3,15
|22,22
|İş Bankası (C)
|7,60
|-5,12
|11,89
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-7,12
|-15,54
|İş Girişim
|8,36
|-3,13
|-55,88
|İş GMYO
|2,87
|0,70
|12,99
|İş Y. Men. Değ.
|22,90
|-0,87
|37,97
|İş Yat. Ort.
|2,99
|0,34
|-11,09
|İşbir Holding
|65,00
|5,78
|21,09
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,10
|5,13
|Işık Plastik
|4,56
|-4,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-3,30
|-22,81
|İttifak Holding
|1,30
|-0,76
|-41,70
|İz Hayvancılık Tarım
|18,22
|-6,18
|1,22
|İzmir Demir Çelik
|2,54
|-3,42
|-23,25
|İzmir Fırça
|5,90
|-9,37
|6,12
|Jantsa Jant Sanayi
|64,80
|-5,12
|56,34
|Kafein Yazılım
|19,77
|0,41
|-7,36
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,42
|1,57
|Kaplamin
|24,74
|-5,14
|-26,80
|Kardemir (A)
|9,84
|-3,62
|65,38
|Kardemir (B)
|9,80
|0,93
|85,96
|Kardemir (D)
|11,47
|-1,97
|98,44
|Karel Elektronik
|13,06
|-1,06
|94,22
|Karsan Otomotiv
|3,69
|-5,14
|13,54
|Karsu Tekstil
|7,94
|-3,29
|-7,13
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,03
|-2,03
|Kartonsan
|56,20
|-4,75
|-40,64
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|-2,94
|-23,80
|Kent Gıda
|172,30
|-3,58
|-51,55
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|0,41
|-25,53
|Kervan Gıda
|13,00
|2,36
|27,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|1,72
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,77
|-3,80
|-29,48
|Kızılbük GYO
|27,30
|-9,54
|Klimasan Klima
|10,51
|-4,63
|24,56
|Koç Holding
|33,34
|-1,83
|63,01
|Konfrut Gıda
|4,65
|1,31
|10,06
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,85
|1,49
|174,79
|Konya Çimento
|1.019,00
|-5,43
|-9,82
|Konya Kağıt
|7,17
|-3,11
|Koray GMYO
|6,13
|-7,12
|37,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|36,30
|-3,97
|133,44
|Koza Altın
|138,30
|-1,85
|43,02
|Koza Madencilik
|21,10
|-4,00
|36,22
|Körfez GMYO
|6,72
|5,99
|15,86
|Kristal Kola
|1,65
|7,84
|-45,99
|Kron Telekomünikasyon
|38,40
|0,16
|4,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|235,00
|8,49
|49,40
|Kuyas Yatırım
|3,74
|-7,20
|62,61
|Kütahya Porselen
|99,85
|-3,06
|97,92
|Kütahya Şeker Fabrikası
|27,50
|-1,86
|Lider Faktoring
|4,10
|4,33
|20,23
|Link Bilgisayar
|27,58
|-4,04
|-12,71
|Logo Yazılım
|45,48
|-2,82
|46,05
|Lokman Hekim Sağlık
|12,82
|-4,26
|82,32
|Lüks Kadife
|50,05
|-5,39
|74,30
|Makina Takım
|3,03
|-7,34
|-11,14
|Manas Enerji Yönetimi
|14,43
|-2,70
|Margün Enerji
|9,07
|-4,73
|Marka Yatırım Holding
|3,45
|-5,48
|-46,35
|Marmaris Altınyunus
|292,00
|6,57
|162,83
|Marshall
|226,90
|0,49
|-26,02
|Martı GMYO
|0,87
|-4,40
|-65,93
|Martı Otel
|1,79
|-0,56
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|21,20
|0,00
|Mavi Giyim
|74,15
|-3,70
|43,68
|Mazhar Zorlu Holding
|30,44
|-5,11
|-3,30
|Meditera Tıbbi Malzeme
|47,30
|2,83
|Mega Polietilen
|5,42
|-5,74
|-29,24
|Menderes Tekstil
|2,06
|-5,50
|-33,33
|Mercan Kimya
|9,60
|-1,03
|Merit Turizm
|28,40
|-2,61
|174,15
|Merko Gıda
|4,60
|-2,54
|-46,76
|Metemtur Yatırım
|3,40
|-3,95
|-57,95
|Metro Holding
|1,20
|5,26
|-35,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,20
|-3,51
|-23,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,65
|0,00
|-27,61
|Mia Teknoloji
|29,52
|-6,05
|Migros Ticaret
|43,08
|-4,27
|0,65
|Milpa
|3,66
|-0,81
|-20,43
|Mistral GMYO
|4,17
|-1,65
|-10,82
|MLP Sağlık
|37,62
|0,21
|89,33
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,70
|-3,39
|-19,57
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,68
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,73
|-6,42
|-34,77
|Mondi Tire Kutsan
|9,67
|-3,30
|27,24
|Nasmed Egepol
|7,72
|2,39
|Naturel Enerji
|37,80
|-3,03
|6,45
|Naturelgaz
|6,99
|-3,59
|Net Holding
|5,83
|-3,16
|69,97
|Netaş Telekom.
|18,00
|-1,42
|-35,90
|Niğbaş Niğde Beton
|14,91
|-9,96
|-71,33
|Nuh Çimento
|44,64
|-1,37
|-7,05
|Nurol GMYO
|7,00
|-1,69
|-3,98
|Odaş Elektrik
|1,34
|-4,96
|-54,16
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|22,14
|9,93
|Orge Enerji Elektrik
|6,41
|-3,61
|38,97
|Orma Orman Mahsulleri
|31,92
|-7,26
|116,85
|Osmanlı Menkul
|27,34
|-2,50
|-11,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,54
|-6,10
|-34,01
|Otokar
|392,50
|-0,51
|28,99
|Otto Holding
|27,88
|6,90
|164,77
|Oyak Çimento
|7,28
|-3,96
|-17,08
|Oyak Yat. Ort.
|6,77
|-1,88
|-1,91
|Oyak Yatırım Menkul
|47,10
|2,61
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,81
|-9,92
|23,35
|Özak GMYO
|6,53
|-1,51
|28,04
|Özbal Çelik Boru
|22,70
|-3,24
|246,56
|Özderici GMYO
|1,51
|-4,43
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,20
|-2,04
|-20,00
|Pamel Elektrik
|89,35
|0,90
|319,09
|Panora GMYO
|9,26
|0,00
|57,73
|Papilon Savunma
|13,50
|-4,19
|-40,63
|Park Elek.Madencilik
|6,50
|6,56
|21,04
|Parsan
|32,50
|-4,97
|33,74
|Pasifik GYO
|14,06
|-9,99
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,31
|-9,45
|Pegasus
|94,00
|-3,34
|26,01
|Peker GMYO
|0,96
|-4,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,58
|-3,24
|-29,11
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|366,40
|-9,93
|Pera GMYO
|1,22
|-3,94
|-30,35
|Pergamon Dış Ticaret
|24,38
|-2,95
|33,01
|Petkim
|9,59
|-1,13
|92,57
|Petrokent Turizm
|6.728,50
|10,00
|642,33
|Pınar Et ve Un
|20,18
|-2,13
|-7,78
|Pınar Su
|3,66
|0,55
|-9,94
|Pınar Süt
|18,77
|-3,74
|-16,76
|Plastikkart
|18,53
|9,97
|30,09
|Polisan Holding
|2,97
|-1,98
|-22,75
|Politeknik Metal
|500,40
|-5,89
|23,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,60
|-4,51
|-34,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,60
|9,55
|-30,89
|QNB Finansbank
|42,20
|-4,44
|-40,01
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,94
|1,97
|Rainbow Polikarbonat
|11,27
|-5,69
|Ral Yatırım Holding
|11,30
|-2,84
|154,50
|Ray Sigorta
|12,08
|-6,21
|-21,81
|Reysaş GMYO
|3,17
|-5,65
|-2,22
|Reysaş Lojistik
|4,85
|-6,37
|-6,26
|Rhea Girişim
|1,80
|-6,74
|-51,61
|Rodrigo Tekstil
|19,39
|9,98
|41,43
|Royal Halı
|3,15
|-4,26
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|21,96
|6,91
|-27,48
|Sabancı Holding
|14,69
|-2,59
|33,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,09
|-1,53
|-34,83
|Sanel Mühendislik
|5,03
|-1,95
|47,08
|Sanifoam Sünger
|29,34
|-5,42
|115,74
|Sanko Pazarlama
|9,40
|-2,69
|1,43
|Saray Matbaacılık
|3,90
|-5,11
|-55,53
|Sarkuysan
|20,52
|-1,35
|135,93
|Sasa Polyester
|51,55
|-0,87
|244,02
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,00
|-0,52
|217,27
|Sekuro Plastik
|16,51
|-3,96
|18,27
|Selçuk Ecza Deposu
|12,09
|3,60
|-9,99
|Selçuk Gıda
|4,20
|-4,55
|-15,66
|Selva Gıda Sanayi
|12,82
|9,95
|Senkron Güvenlik
|22,92
|6,11
|-12,72
|Serve Film Prodüksiyon
|11,90
|-8,53
|-25,62
|Servet GMYO
|85,60
|-4,52
|9,18
|Seyitler Kimya
|15,43
|0,13
|14,61
|Silverline Endüstri
|4,90
|-2,97
|-43,02
|Sinpaş GMYO
|4,10
|4,06
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|4,88
|-3,75
|-44,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,12
|-2,67
|21,96
|Söktaş
|2,43
|-7,60
|-25,25
|Sönmez Filament
|38,80
|5,15
|-27,05
|Sönmez Pamuklu
|8,54
|-7,38
|-42,13
|Sumaş Suni Tahta
|87,55
|0,69
|71,63
|Şeker Fin. Kir.
|5,06
|4,12
|-20,94
|Şekerbank
|1,09
|-6,03
|-27,81
|Şişe Cam
|16,38
|2,76
|128,79
|Şok Marketler Ticaret
|13,61
|-9,99
|9,05
|T. Halk Bankası
|4,90
|-4,48
|-11,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,48
|-7,27
|-29,83
|T.S.K.B.
|1,54
|-4,94
|-11,82
|T.Tuborg
|21,62
|-1,64
|21,93
|Tat Gıda
|12,04
|0,00
|4,14
|TAV Havalimanları
|38,36
|-1,69
|80,09
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-2,33
|-37,62
|Tekfen Holding
|24,44
|-2,47
|49,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,39
|-4,91
|-26,21
|Temapol Polimer Plastik
|14,62
|-0,41
|27,13
|Tetamat Gıda Yatırımları
|285,00
|-4,36
|31,76
|TGS Dış Ticaret
|14,17
|-5,60
|11,49
|Tofaş Oto. Fab.
|76,55
|-9,99
|147,65
|Torunlar GMYO
|4,02
|-4,96
|3,08
|Trabzon Liman
|35,44
|-4,08
|18,98
|Trabzonspor Sportif
|6,75
|3,53
|176,64
|Trend GMYO
|6,49
|6,92
|-48,37
|TSKB GMYO
|2,76
|0,00
|-42,81
|Tuğçelik
|15,35
|4,78
|89,98
|Tukaş
|7,20
|-4,38
|-25,70
|Turcas Petrol
|4,07
|-2,16
|-16,08
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,90
|-9,92
|Turkcell
|21,20
|0,95
|42,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,01
|-6,25
|28,00
|Tüpraş
|184,70
|-1,02
|71,02
|Türk Hava Yolları
|22,14
|-2,12
|71,49
|Türk İlaç Serum
|11,97
|7,84
|Türk Prysmian Kablo
|53,90
|-0,19
|346,84
|Türk Telekom
|10,91
|9,98
|38,11
|Türk Traktör
|212,00
|-2,66
|24,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,70
|-2,73
|10,45
|Türkiye Sigorta
|4,96
|-6,59
|-19,72
|Ufuk Yatırım
|20,60
|-6,19
|53,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,26
|-3,55
|-23,11
|Ulusal Faktoring
|2,39
|-0,83
|Ulusoy Elektrik
|64,15
|-6,35
|24,93
|Ulusoy Un Sanayi
|6,24
|-3,41
|22,63
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,61
|-4,73
|-31,20
|Utopya Turizm
|13,10
|-2,96
|-66,24
|Uzertaş Boya
|32,60
|-0,73
|-42,40
|Ülker Bisküvi
|19,47
|-9,27
|-12,76
|Ünlü Yatırım Holding
|5,85
|-8,16
|Vakıf Fin. Kir.
|5,05
|-1,17
|48,18
|Vakıf GMYO
|1,71
|-2,29
|-28,71
|Vakıf Yat. Ort.
|5,59
|-0,89
|-24,05
|Vakıflar Bankası
|3,76
|-4,33
|-20,17
|Vakko Tekstil
|9,75
|-2,21
|55,59
|Vanet Gıda
|5,42
|-5,24
|-29,88
|VBT Yazılım
|19,90
|-1,97
|Verusa Holding
|46,50
|-4,44
|3,15
|Verusaturk Girisim
|23,98
|0,33
|83,78
|Vestel
|27,44
|-2,90
|65,46
|Vestel Beyaz Eşya
|8,19
|0,24
|84,52
|Viking Kağıt
|6,38
|-0,93
|-29,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,49
|-3,06
|16,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,40
|-2,46
|-18,76
|Yataş
|11,85
|-5,43
|-16,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,14
|4,32
|-28,64
|Yeni Gimat GMYO
|21,44
|3,57
|84,95
|Yeo Teknoloji
|49,50
|-3,13
|Yeşil GMYO
|0,82
|-2,38
|-40,58
|Yeşil Yapı
|0,98
|-2,97
|-46,74
|Yeşil Yatırım Holding
|1,87
|-3,61
|-56,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.999,20
|-0,01
|-10,26
|Yonga Mobilya
|26,26
|4,21
|-11,85
|Yükselen Çelik
|5,60
|-3,11
|7,79
|Yünsa
|12,19
|-4,02
|-12,25
|Ziraat GMYO
|2,47
|-5,36
|Zorlu Enerji
|1,68
|-2,33
|-33,57
(Son)
Kaynak: AA
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