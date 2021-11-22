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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.11.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,447,30-29,72
Acıpayam Selüloz16,934,18-0,58
Adel Kalemcilik24,501,41-26,62
Adese Gayrimenkul1,070,94-55,81
Afyon Çimento3,901,56-23,68
AGESA Hayat Emeklilik21,782,8327,10
Ak Enerji1,872,19-15,38
Akbank7,240,147,13
Akçansa17,302,377,44
Akdeniz Yatırım Hold.1,961,55-18,44
Akfen GMYO5,550,00112,58
Akın Tekstil31,562,07-0,63
Akiş GMYO1,821,11-34,82
Akmerkez GMYO39,642,38-35,19
Aksa24,681,2378,65
Aksa Enerji8,424,60126,34
Aksigorta8,211,11-1,19
Aksu Enerji20,620,19173,21
Alarko Carrıer303,703,44-16,12
Alarko GMYO26,620,455,09
Alarko Holding11,141,6430,73
Albaraka Türk2,060,006,19
Alcatel Lucent Teletaş25,762,55-13,15
Alkim Kağıt15,172,6417,20
Alkim Kimya18,321,5030,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,320,00-9,95
Altınyunus Çeşme51,601,283,28
Anadolu Efes24,780,7316,00
Anadolu Grubu Holding33,960,4729,99
Anadolu Hayat Emek.10,962,2436,39
Anadolu Isuzu22,302,0123,89
Anadolu Sigorta6,260,64-13,30
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,742,88

Anel Elektrik2,424,31-9,82
Arçelik41,360,7345,33
ARD Bilişim Teknolojileri52,351,458,88
Arena Bilgisayar11,114,521,91
Armada Bilgisayar55,502,2113,08
Arsan Tekstil5,123,8528,45
Arzum Ev Aletleri17,012,22-29,61
Aselsan18,890,804,49
Ata GMYO3,72-0,53-32,49
Atakule GMYO2,750,7317,47
Atlantis Yatırım Holding6,800,0022,30
Atlas Yat. Ort.1,291,57-26,29
ATP Bilgisayar56,909,95

Avrasya GMYO1,792,87-31,66
Avrasya Petrol ve Tur.2,231,83-30,31
Avrupa Yatırım Holding6,030,170,50
Aydem Enerji6,711,98

Ayen Enerji6,252,4615,53
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,70-0,9174,65
Aygaz21,420,1950,99
Bagfaş25,840,3129,20
Bak Ambalaj18,503,53-6,45
Balatacılar Balatacılık8,160,00-0,97
Bantaş Ambalaj3,242,533,62
Banvit70,45-0,2135,48
Başkent Doğalgaz GMYO13,36-4,30

Baştaş Başkent Çimento9,101,34-47,61
Batı Çimento13,90-0,71195,12
Batısöke Çimento2,432,10-0,41
Bayrak Taban Sanayi7,314,28-31,10
Bera Holding11,18-1,67-44,87
Berkosan Yalıtım7,503,02-15,92
Beşiktaş Futbol Yat.5,64-5,8439,60
Beyaz Filo8,761,62-13,09
Bilici Yatırım15,371,92177,77
Bim Mağazalar67,451,05-2,45
Biotrend Çevre ve Enerji21,641,12

Birko Mensucat0,970,00-12,61
Birleşim Mühendislik9,571,27

Birlik Mensucat2,04-1,45-41,04
Bizim Mağazaları14,317,84-4,44
BMS Çelik Hasır8,476,27

Boğaziçi Beton Sanayi4,65-0,21

Borusan Mannesmann26,843,07-3,45
Borusan Yat. Paz.370,903,03-18,35
Bosch Fren Sistemleri929,207,57-24,44
Bossa29,761,8566,72
Brisa26,380,2336,24
Burçelik21,202,810,86
Burçelik Vana21,245,04-57,23
Bursa Çimento4,270,71-14,22
Carrefoursa41,161,13-42,67
Casa Emtia Petrol115,00-3,368,49
Ceo Event Medya10,172,4258,16
Coca Cola İçecek93,30-0,6946,91
Cosmos Yat. Holding9,810,2021,71
Credıtwest Faktorıng4,830,63-17,72
Çan2 Termik11,911,53

Çelebi179,702,22-1,55
Çelik Halat8,396,20-7,78
Çemaş Döküm1,245,08-27,17
Çemtaş16,261,433,49
Çimbeton212,705,35-28,26
Çimentaş26,903,46-25,61
Çimsa30,481,7471,24
Çuhadaroğlu Metal9,032,1518,70
Dagi Giyim2,711,88-20,44
Dagi Yatırım Holding10,963,40-15,04
Dardanel2,741,86-48,54
Datagate Bilgisayar12,841,74-20,30
Demısaş Döküm8,612,2632,96
Denge Holding1,382,22-54,57
Deniz GMYO1,661,84-9,88
Derimod8,731,75-10,37
Derlüks Yatırım Holding4,691,96-46,83
Desa Deri8,892,18-8,73
Despec Bilgisayar9,331,97-28,56
Deva Holding28,186,8217,13
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,012,042,18
Diriteks Diriliş Tekstil4,40-0,4517,96
Ditaş Doğan27,7210,00113,13
DO-CO960,900,9352,52
Doğan Burda198,909,95786,36
Doğan Holding3,121,304,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,301,77-1,24
Doğu Aras Enerji95,400,05

Doğusan3,391,50-6,64
Doğuş GMYO9,996,9622,28
Doğuş Otomotiv44,020,2369,81
Döktaş Dökümcülük31,301,232,22
Duran Doğan Basım16,936,8861,39
Dyo Boya9,803,05-12,87
Eczacıbaşı İlaç6,730,90-6,55
Eczacıbaşı Yatırım44,542,9165,46
E-Data Teknoloji11,0010,00

Edip Gayrimenkul3,550,286,93
Ege Endüstri1.614,304,47-3,04
Ege Gübre203,709,6341,99
Ege Profil32,062,82-14,84
Ege Seramik14,262,1547,58
Egeplast22,023,57-33,87
Ekiz Kimya6,060,33-15,01
Elite Naturel Organik Gıda18,82-1,21

Emek Elektrik2,911,751,92
Eminiş Ambalaj17,350,70-52,90
Emlak Konut GMYO2,200,924,04
Enerjisa Enerji13,011,6412,83
Enka İnşaat13,052,2785,32
Erbosan121,502,02199,59
Ereğli Demir Çelik21,461,0463,36
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,131,62

Ersu Gıda4,762,15-3,64
Escar Turizm Taşımacılık25,801,98

Escort Teknoloji4,81-0,21-26,79
Esenboğa Elektrik28,762,7151,16
Etiler Gıda5,301,1533,17
Euro Kapital Yat. Ort.3,460,29-9,41
Euro Trend Yat. Ort.3,430,88-3,06
Euro Yat. Ort.3,940,25-11,29
Euro Yatırım Holding1,810,00-36,27
Europap Tezol Kağıt14,262,52

Fade Gıda7,135,4737,07
Fenerbahçe Futbol32,307,599,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,332,19-20,96
F-M İzmit Piston115,804,70-5,54
Fonet Bilgi Teknolojileri13,651,494,76
Ford Otosan227,602,0689,51
Formet Metal ve Cam1,241,64-49,45
Frigo Pak Gıda3,149,7921,23
Galata Wind Enerji4,90-0,41

Galatasaray Sportif4,05-5,810,00
Garanti Bankası12,070,1718,91
Garanti Faktoring12,62-1,1013,39
Garanti Yat. Ort.2,461,23-23,50
Gedik Y. Men. Değ.7,141,8520,48
Gediz Ambalaj18,004,0534,33
Gelecek Varlık Yönetimi13,06-0,91

Gen İlaç13,312,07

Gentaş3,522,62-22,01
Gersan Elektrik5,492,04-10,59
Gimat Mağazacılık2,26-3,00

Girişim Elektrik Sanayi26,363,45

Global Men. Değ.6,053,600,67
Global Yat. Holding2,183,32-37,95
Good-Year9,022,6213,20
Göltaş Çimento39,842,21-2,93
Gözde Girişim8,83-0,9010,65
GSD Denizcilik4,226,8473,29
GSD Holding2,958,8617,53
Gübre Fabrik.74,152,84-13,83
Güler Yat. Holding2,841,43-17,98
Halk GMYO2,722,26-10,76
Hatay Tekstil16,402,5020,27
Hedef Girişim2,762,229,32
Hedef Holding3,63-0,27

Hektaş9,952,9086,25
HUB Girişim9,581,38-47,36
Hürriyet Gzt.2,331,3010,95
ICBC Turkey Bank5,793,39-10,92
İdeal Finansal Teknolojiler43,48-2,51223,03
İdealist GMYO1,930,52-18,67
İhlas Ev Aletleri0,982,08-47,40
İhlas Gayrimenkul0,912,25-27,20
İhlas Gazetecilik0,821,23-66,71
İhlas Haber Ajansı4,723,51

İhlas Holding0,573,64-49,23
İhlas Yayın Holding0,762,70-33,33
İndeks Bilgisayar7,101,0052,82
Info Yatırım5,183,6010,91
İntema40,265,500,90
Inveo Yatırım Holding27,902,2092,78
İpek Doğal Enerji14,110,797,87
İskenderun Demir Çelik17,623,4695,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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