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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

13.12.2021 13:28
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,16-0,19-33,33
Acıpayam Selüloz20,741,6721,80
Adel Kalemcilik31,962,44-4,28
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,110,98-19,57
AGESA Hayat Emeklilik22,786,4532,94
Ak Enerji2,040,49-7,69
Akbank7,351,108,76
Akçansa21,622,0834,27
Akdeniz Yatırım Hold.2,024,66-15,94
Akfen GMYO4,894,94170,54
Akın Tekstil45,586,3043,51
Akiş GMYO1,942,65-30,52
Akmerkez GMYO54,908,07-10,24
Aksa34,869,42152,34
Aksa Enerji10,134,11172,31
Aksigorta8,592,263,38
Aksu Enerji22,840,88202,63
Alarko Carrıer350,502,25-3,20
Alarko GMYO31,283,9223,49
Alarko Holding11,491,2334,84
Albaraka Türk1,971,551,55
Alcatel Lucent Teletaş28,044,47-5,46
Alkim Kağıt19,449,9550,19
Alkim Kimya21,545,0752,91
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,430,00-2,45
Altınyunus Çeşme67,50-1,4635,11
Anadolu Efes31,765,0348,68
Anadolu Grubu Holding47,605,8282,20
Anadolu Hayat Emek.12,901,2660,54
Anadolu Isuzu25,90-0,2343,89
Anadolu Sigorta6,860,15-4,99
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji25,301,12

Anel Elektrik2,610,38-2,75
Arçelik51,754,0481,84
ARD Bilişim Teknolojileri8,642,1327,95
Arena Bilgisayar13,082,8319,97
Armada Bilgisayar64,75-0,3831,93
Arsan Tekstil5,902,4348,02
Arzum Ev Aletleri17,580,80-27,25
Aselsan25,544,2441,27
Ata GMYO3,88-1,52-29,58
Atakule GMYO3,011,0128,57
Atlantis Yatırım Holding8,003,9043,88
Atlas Yat. Ort.1,409,37-18,70
ATP Bilgisayar63,60-2,15

Avrasya GMYO2,478,81-5,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,374,87-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,79-0,1513,17
Aydem Enerji7,160,00

Ayen Enerji6,610,7622,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit27,989,81148,06
Aygaz25,143,5477,21
Bagfaş15,820,13120,95
Bak Ambalaj21,442,988,41
Balatacılar Balatacılık9,240,9812,14
Bantaş Ambalaj3,631,9716,10
Banvit79,201,1552,31
Başkent Doğalgaz GMYO14,000,00

Baştaş Başkent Çimento11,956,03-31,20
Batı Çimento16,180,37243,52
Batısöke Çimento2,470,821,23
Bayrak Taban Sanayi7,530,40-29,03
Bera Holding11,982,66-40,93
Berkosan Yalıtım8,73-0,91-2,13
Beşiktaş Futbol Yat.5,31-0,1931,44
Beyaz Filo10,810,097,25
Bilici Yatırım17,09-0,35208,86
Bim Mağazalar77,300,3211,79
Biotrend Çevre ve Enerji6,77-3,01

Birko Mensucat1,070,00-3,60
Birleşim Mühendislik9,790,41

Birlik Mensucat2,240,00-35,26
Bizim Mağazaları14,49-0,28-3,23
BMS Çelik Hasır8,630,58

Boğaziçi Beton Sanayi4,762,37

Borusan Mannesmann30,861,3811,01
Borusan Yat. Paz.424,103,04-6,64
Bosch Fren Sistemleri1.374,108,6211,74
Bossa36,785,99106,05
Brisa33,060,8570,74
Burçelik28,12-0,1433,78
Burçelik Vana25,300,72-49,05
Bursa Çimento4,731,94-4,97
Carrefoursa45,322,16-36,88
Casa Emtia Petrol126,905,9319,72
Ceo Event Medya13,60-0,29111,51
Coca Cola İçecek96,500,5251,95
Cosmos Yat. Holding9,150,1113,52
Credıtwest Faktorıng3,68-6,84-37,31
Çan2 Termik12,600,32

Çelebi222,30-0,3621,79
Çelik Halat8,79-0,11-3,38
Çemaş Döküm1,280,79-24,82
Çemtaş18,012,2114,63
Çimbeton263,507,95-11,13
Çimentaş32,180,06-11,01
Çimsa39,742,63123,26
Çuhadaroğlu Metal10,990,8344,47
Dagi Giyim2,981,71-12,52
Dagi Yatırım Holding11,810,17-8,45
Dardanel2,960,34-44,41
Datagate Bilgisayar13,710,51-14,90
Demısaş Döküm9,491,2846,55
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,93-1,034,77
Derimod8,07-0,25-17,15
Derlüks Yatırım Holding5,16-0,77-41,50
Desa Deri8,990,11-7,70
Despec Bilgisayar10,071,21-22,89
Deva Holding32,182,1633,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,723,8418,05
Diriteks Diriliş Tekstil4,020,257,77
Ditaş Doğan27,580,80112,06
DO-CO1.219,703,4793,60
Doğan Burda124,20-10,00453,48
Doğan Holding3,511,7417,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,392,142,62
Doğu Aras Enerji96,550,42

Doğusan3,64-1,620,25
Doğuş GMYO10,40-0,5727,29
Doğuş Otomotiv51,950,48100,40
Döktaş Dökümcülük33,820,4210,45
Duran Doğan Basım19,59-0,9686,75
Dyo Boya11,11-0,09-1,22
Eczacıbaşı İlaç7,813,868,44
Eczacıbaşı Yatırım51,304,4090,57
E-Data Teknoloji16,38-0,97

Edip Gayrimenkul3,440,883,61
Ege Endüstri2.005,001,2420,43
Ege Gübre278,001,5793,79
Ege Profil36,140,84-4,00
Ege Seramik17,193,0677,90
Egeplast23,80-1,90-28,53
Ekiz Kimya7,550,805,89
Elite Naturel Organik Gıda26,92-0,07

Emek Elektrik3,070,007,52
Eminiş Ambalaj20,02-2,82-45,66
Emlak Konut GMYO2,582,7922,01
Enerjisa Enerji14,763,8028,01
Enka İnşaat16,811,20138,72
Erbosan144,300,14255,81
Ereğli Demir Çelik28,245,69114,97
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,251,25

Ersu Gıda5,480,7410,93
Escar Turizm Taşımacılık34,203,07

Escort Teknoloji6,390,00-2,74
Esenboğa Elektrik31,601,6166,09
Etiler Gıda5,150,7829,40
Euro Kapital Yat. Ort.3,801,06-0,51
Euro Trend Yat. Ort.3,780,806,83
Euro Yat. Ort.3,600,28-18,94
Euro Yatırım Holding2,383,03-16,20
Europap Tezol Kağıt16,951,68

Fade Gıda7,870,5151,30
Fenerbahçe Futbol34,203,7015,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,04-3,183,12
F-M İzmit Piston142,601,7116,32
Fonet Bilgi Teknolojileri13,38-2,412,69
Ford Otosan264,702,40120,41
Formet Metal ve Cam1,300,00-47,01
Frigo Pak Gıda3,97-0,2553,28
Galata Wind Enerji5,300,76

Galatasaray Sportif3,960,25-2,22
Garanti Bankası11,800,6016,25
Garanti Faktoring14,707,6932,08
Garanti Yat. Ort.2,490,00-22,57
Gedik Y. Men. Değ.8,022,8235,33
Gediz Ambalaj19,791,6447,69
Gelecek Varlık Yönetimi13,81-0,65

Gen İlaç13,530,07

Gentaş3,770,80-16,47
Gersan Elektrik5,98-1,32-2,61
Gimat Mağazacılık2,320,43

Girişim Elektrik Sanayi20,90-0,38

Global Men. Değ.6,361,605,82
Global Yat. Holding2,380,00-32,26
Good-Year10,152,2227,38
Göltaş Çimento49,242,5819,97
Gözde Girişim9,072,1413,66
GSD Denizcilik4,182,9671,65
GSD Holding3,758,0749,40
Gübre Fabrik.88,101,612,38
Güler Yat. Holding2,941,73-15,10
Halk GMYO2,751,10-9,78
Hatay Tekstil20,602,0851,08
Hedef Girişim2,923,9115,65
Hedef Holding5,929,83

Hektaş15,183,62184,15
HUB Girişim10,652,80-41,48
Hürriyet Gzt.2,050,00-2,38
ICBC Turkey Bank6,201,14-4,62
İdeal Finansal Teknolojiler32,16-1,89138,93
İdealist GMYO2,110,48-11,08
İhlas Ev Aletleri1,041,96-44,18
İhlas Gayrimenkul0,941,08-24,80
İhlas Gazetecilik0,821,23-66,71
İhlas Haber Ajansı9,007,02

İhlas Holding0,644,92-42,99
İhlas Yayın Holding0,762,70-33,33
İndeks Bilgisayar8,441,4481,66
Info Yatırım5,460,1816,90
İntema91,059,96128,20
Inveo Yatırım Holding30,161,21108,40
İpek Doğal Enerji16,736,4227,91
İskenderun Demir Çelik23,181,31173,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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