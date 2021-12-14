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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

14.12.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,08-0,78-34,37
Acıpayam Selüloz20,500,3920,39
Adel Kalemcilik31,920,06-4,40
Adese Gayrimenkul0,79-1,25-67,37
Afyon Çimento4,10-0,49-19,77
AGESA Hayat Emeklilik21,780,0927,10
Ak Enerji2,01-2,43-9,05
Akbank7,884,9316,60
Akçansa21,500,8433,52
Akdeniz Yatırım Hold.1,99-1,97-17,19
Akfen GMYO5,466,64202,08
Akın Tekstil49,347,5455,35
Akiş GMYO1,911,06-31,60
Akmerkez GMYO53,05-4,76-13,27
Aksa36,925,37167,25
Aksa Enerji10,241,89175,27
Aksigorta8,550,942,90
Aksu Enerji23,702,07214,02
Alarko Carrıer342,10-2,54-5,52
Alarko GMYO31,983,3626,25
Alarko Holding11,520,5235,19
Albaraka Türk2,033,054,64
Alcatel Lucent Teletaş28,62-1,85-3,51
Alkim Kağıt19,450,0550,27
Alkim Kimya21,861,2055,18
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,40-2,10-4,49
Altınyunus Çeşme63,60-3,7127,30
Anadolu Efes31,60-0,4447,93
Anadolu Grubu Holding47,620,2582,28
Anadolu Hayat Emek.12,63-0,9457,18
Anadolu Isuzu25,800,0043,33
Anadolu Sigorta6,77-1,17-6,24
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,74-0,24

Anel Elektrik2,54-1,55-5,35
Arçelik51,851,5782,19
ARD Bilişim Teknolojileri8,34-1,8823,51
Arena Bilgisayar13,311,4522,08
Armada Bilgisayar65,95-0,0834,37
Arsan Tekstil5,85-0,8546,77
Arzum Ev Aletleri17,39-1,19-28,03
Aselsan26,000,9343,82
Ata GMYO3,78-2,33-31,40
Atakule GMYO3,031,0029,43
Atlantis Yatırım Holding8,130,2546,22
Atlas Yat. Ort.1,432,14-16,96
ATP Bilgisayar60,00-3,23

Avrasya GMYO2,687,632,32
Avrasya Petrol ve Tur.2,40-3,23-25,00
Avrupa Yatırım Holding6,74-1,6112,33
Aydem Enerji7,170,28

Ayen Enerji6,620,3022,37
Ayes Çelik Hasır ve Çit27,90-0,43147,35
Aygaz25,944,6082,85
Bagfaş14,95-4,29108,80
Bak Ambalaj20,64-2,184,37
Balatacılar Balatacılık9,00-1,109,22
Bantaş Ambalaj3,57-0,5614,18
Banvit81,502,2656,73
Başkent Doğalgaz GMYO13,57-2,16

Baştaş Başkent Çimento12,984,76-25,27
Batı Çimento17,155,21264,12
Batısöke Çimento2,480,811,64
Bayrak Taban Sanayi7,621,46-28,18
Bera Holding11,982,31-40,93
Berkosan Yalıtım8,70-0,57-2,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,24-0,7629,70
Beyaz Filo10,07-3,73-0,09
Bilici Yatırım16,88-0,41205,06
Bim Mağazalar79,351,4114,76
Biotrend Çevre ve Enerji6,720,45

Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birleşim Mühendislik9,730,83

Birlik Mensucat2,120,00-38,73
Bizim Mağazaları14,881,29-0,63
BMS Çelik Hasır9,01-0,77

Boğaziçi Beton Sanayi4,59-0,65

Borusan Mannesmann30,18-1,248,56
Borusan Yat. Paz.414,40-0,46-8,78
Bosch Fren Sistemleri1.281,900,944,24
Bossa39,844,40123,19
Brisa33,060,3670,74
Burçelik29,32-5,3039,49
Burçelik Vana26,58-3,06-46,48
Bursa Çimento4,71-0,21-5,38
Carrefoursa45,20-1,14-37,05
Casa Emtia Petrol144,009,3435,85
Ceo Event Medya13,871,24115,71
Coca Cola İçecek98,001,8254,31
Cosmos Yat. Holding9,300,4315,38
Credıtwest Faktorıng3,57-2,72-39,18
Çan2 Termik12,671,28

Çelebi215,00-1,8317,79
Çelik Halat8,79-0,34-3,38
Çemaş Döküm1,280,00-24,82
Çemtaş18,574,3318,20
Çimbeton251,40-2,52-15,21
Çimentaş30,00-6,72-17,04
Çimsa39,00-1,27119,10
Çuhadaroğlu Metal11,08-0,5445,65
Dagi Giyim2,91-0,68-14,57
Dagi Yatırım Holding11,67-0,43-9,53
Dardanel2,93-0,68-44,98
Datagate Bilgisayar13,40-1,40-16,82
Demısaş Döküm9,631,9048,72
Denge Holding1,300,00-57,20
Deniz GMYO1,85-3,650,43
Derimod7,96-0,87-18,28
Derlüks Yatırım Holding5,08-0,59-42,40
Desa Deri8,75-2,02-10,16
Despec Bilgisayar10,160,49-22,21
Deva Holding31,62-0,5731,43
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,705,3027,15
Diriteks Diriliş Tekstil3,92-1,265,09
Ditaş Doğan26,90-0,88106,83
DO-CO1.206,900,5891,57
Doğan Burda136,609,98508,73
Doğan Holding3,634,9121,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,421,683,91
Doğu Aras Enerji94,65-0,68

Doğusan3,51-3,04-3,33
Doğuş GMYO10,30-0,9626,07
Doğuş Otomotiv50,30-2,0494,03
Döktaş Dökümcülük33,740,7210,19
Duran Doğan Basım19,03-0,7881,41
Dyo Boya10,85-1,54-3,53
Eczacıbaşı İlaç7,78-0,138,03
Eczacıbaşı Yatırım52,451,4594,84
E-Data Teknoloji18,002,86

Edip Gayrimenkul3,420,883,01
Ege Endüstri1.947,10-1,0116,95
Ege Gübre274,50-1,7991,35
Ege Profil36,10-1,63-4,11
Ege Seramik16,95-0,8275,42
Egeplast23,90-0,33-28,23
Ekiz Kimya7,580,006,31
Elite Naturel Organik Gıda26,14-1,73

Emek Elektrik3,030,006,12
Eminiş Ambalaj20,501,99-44,35
Emlak Konut GMYO2,571,5821,53
Enerjisa Enerji15,071,8230,70
Enka İnşaat16,770,24138,15
Erbosan143,000,07252,61
Ereğli Demir Çelik29,402,51123,80
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,30-1,20

Ersu Gıda5,510,9211,54
Escar Turizm Taşımacılık34,300,29

Escort Teknoloji6,18-3,13-5,94
Esenboğa Elektrik31,660,7666,40
Etiler Gıda5,352,8834,42
Euro Kapital Yat. Ort.3,68-1,34-3,65
Euro Trend Yat. Ort.3,72-0,535,14
Euro Yat. Ort.3,57-0,28-19,62
Euro Yatırım Holding2,389,68-16,20
Europap Tezol Kağıt16,55-0,54

Fade Gıda7,73-0,9048,61
Fenerbahçe Futbol32,02-7,728,32
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,85-2,06-3,32
F-M İzmit Piston141,30-1,0515,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,790,805,83
Ford Otosan276,303,44130,06
Formet Metal ve Cam1,385,34-43,75
Frigo Pak Gıda3,91-1,5150,96
Galata Wind Enerji5,342,50

Galatasaray Sportif3,82-3,78-5,68
Garanti Bankası12,111,5919,30
Garanti Faktoring15,130,8035,94
Garanti Yat. Ort.2,530,80-21,33
Gedik Y. Men. Değ.8,092,1536,51
Gediz Ambalaj19,89-1,1448,43
Gelecek Varlık Yönetimi13,40-1,33

Gen İlaç13,54-0,37

Gentaş3,77-0,53-16,47
Gersan Elektrik5,69-2,90-7,33
Gimat Mağazacılık2,26-1,74

Girişim Elektrik Sanayi20,14-1,76

Global Men. Değ.6,330,805,32
Global Yat. Holding2,391,27-31,97
Good-Year10,12-0,7827,00
Göltaş Çimento48,10-2,0417,19
Gözde Girişim9,898,0923,93
GSD Denizcilik4,05-1,9466,31
GSD Holding3,701,6547,41
Gübre Fabrik.88,100,282,38
Güler Yat. Holding2,910,34-15,96
Halk GMYO2,771,09-9,12
Hatay Tekstil20,02-0,8946,82
Hedef Girişim2,920,0015,65
Hedef Holding5,991,18

Hektaş15,00-0,60180,78
HUB Girişim10,40-2,53-42,86
Hürriyet Gzt.2,051,49-2,38
ICBC Turkey Bank6,251,13-3,85
İdeal Finansal Teknolojiler31,36-2,00132,99
İdealist GMYO2,080,00-12,35
İhlas Ev Aletleri1,040,00-44,18
İhlas Gayrimenkul0,92-1,08-26,40
İhlas Gazetecilik0,810,00-67,12
İhlas Haber Ajansı9,062,14

İhlas Holding0,641,59-42,99
İhlas Yayın Holding0,761,33-33,33
İndeks Bilgisayar8,27-0,3678,00
Info Yatırım5,812,6524,40
İntema88,85-2,42122,68
Inveo Yatırım Holding30,883,62113,37
İpek Doğal Enerji17,221,3531,65
İskenderun Demir Çelik23,140,61172,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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