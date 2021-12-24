Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

24.12.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,520,00-41,60
Acıpayam Selüloz18,091,236,24
Adel Kalemcilik25,564,24-23,45
Adese Gayrimenkul0,761,33-68,61
Afyon Çimento3,470,58-32,09
AGESA Hayat Emeklilik19,950,3516,42
Ak Enerji1,730,00-21,72
Akbank7,630,1312,90
Akçansa19,500,8821,10
Akdeniz Yatırım Hold.1,700,00-29,26
Akfen GMYO6,372,74252,42
Akın Tekstil37,440,7017,88
Akiş GMYO1,69-1,17-39,48
Akmerkez GMYO44,241,00-27,67
Aksa31,580,96128,60
Aksa Enerji9,300,22150,00
Aksigorta9,04-1,538,80
Aksu Enerji22,64-1,65199,98
Alarko Carrıer291,50-0,51-19,49
Alarko GMYO26,422,014,30
Alarko Holding11,69-3,7937,18
Albaraka Türk1,81-0,55-6,70
Alcatel Lucent Teletaş23,021,23-22,39
Alkim Kağıt15,400,3318,98
Alkim Kimya16,941,6820,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,290,00-12,00
Altınyunus Çeşme60,751,2521,60
Anadolu Efes28,602,1433,89
Anadolu Grubu Holding39,20-0,2050,05
Anadolu Hayat Emek.11,780,3446,60
Anadolu Isuzu34,105,1289,44
Anadolu Sigorta5,810,00-19,53
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji28,027,36

Anel Elektrik2,220,00-17,28
Arçelik50,102,5076,05
ARD Bilişim Teknolojileri7,160,706,04
Arena Bilgisayar11,924,209,33
Armada Bilgisayar58,101,0418,38
Arsan Tekstil5,072,4227,20
Arzum Ev Aletleri15,750,64-34,82
Aselsan20,342,5712,51
Ata GMYO3,63-0,55-34,12
Atakule GMYO2,611,5611,49
Atlantis Yatırım Holding8,351,2150,18
Atlas Yat. Ort.1,28-0,78-25,67
ATP Bilgisayar55,001,20

Avrasya GMYO2,62-4,730,02
Avrasya Petrol ve Tur.2,27-1,73-29,06
Avrupa Yatırım Holding5,81-3,17-3,17
Aydem Enerji6,030,00

Ayen Enerji6,694,3723,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit24,800,00119,87
Aygaz20,660,2945,63
Bagfaş15,437,38115,50
Bak Ambalaj18,270,05-7,62
Balatacılar Balatacılık8,150,00-1,09
Bantaş Ambalaj3,030,66-3,09
Banvit81,00-1,2255,77
Başkent Doğalgaz GMYO11,88-0,08

Baştaş Başkent Çimento10,85-1,36-37,54
Batı Çimento14,150,93200,42
Batısöke Çimento2,090,00-14,34
Bayrak Taban Sanayi6,41-0,62-39,59
Bera Holding9,860,82-51,38
Berkosan Yalıtım8,000,76-10,31
Beşiktaş Futbol Yat.4,41-2,229,16
Beyaz Filo9,15-0,54-9,22
Bilici Yatırım14,00-0,28153,01
Bim Mağazalar64,250,39-7,08
Biotrend Çevre ve Enerji5,580,54

Birko Mensucat1,040,00-6,31
Birleşim Mühendislik8,314,66

Birlik Mensucat1,95-0,51-43,64
Bizim Mağazaları12,471,80-16,72
BMS Çelik Hasır8,622,38

Boğaziçi Beton Sanayi4,150,97

Borusan Mannesmann24,641,32-11,37
Borusan Yat. Paz.357,70-0,72-21,26
Bosch Fren Sistemleri1.022,000,37-16,89
Bossa38,50-0,05115,69
Brisa25,981,8034,17
Burçelik32,82-0,8556,14
Burçelik Vana23,560,86-52,56
Bursa Çimento3,691,93-25,87
Carrefoursa37,841,34-47,30
Casa Emtia Petrol123,501,7316,51
Ceo Event Medya12,410,9893,00
Coca Cola İçecek88,500,2839,35
Cosmos Yat. Holding8,65-0,127,32
Credıtwest Faktorıng3,03-0,98-48,38
Çan2 Termik11,131,64

Çelebi176,902,67-3,08
Çelik Halat8,09-0,49-11,08
Çemaş Döküm1,161,75-31,87
Çemtaş16,020,631,97
Çimbeton210,601,74-28,97
Çimentaş28,200,64-22,01
Çimsa31,681,8077,98
Çuhadaroğlu Metal8,970,6717,91
Dagi Giyim2,600,00-23,67
Dagi Yatırım Holding10,430,29-19,15
Dardanel2,921,74-45,16
Datagate Bilgisayar11,590,35-28,06
Demısaş Döküm8,680,2334,04
Denge Holding1,333,10-56,21
Deniz GMYO2,340,0027,03
Derimod7,32-1,08-24,85
Derlüks Yatırım Holding4,76-2,46-46,03
Desa Deri7,99-0,99-17,97
Despec Bilgisayar9,060,67-30,63
Deva Holding28,021,9716,47
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,15-1,0612,76
Diriteks Diriliş Tekstil3,49-0,29-6,43
Ditaş Doğan26,46-1,05103,45
DO-CO1.006,90-1,9859,83
Doğan Burda72,00-9,94220,86
Doğan Holding2,761,47-7,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,090,48-10,26
Doğu Aras Enerji88,60-1,77

Doğusan4,22-1,1716,22
Doğuş GMYO10,390,3927,17
Doğuş Otomotiv43,762,5368,80
Döktaş Dökümcülük33,040,677,90
Duran Doğan Basım18,50-1,0276,36
Dyo Boya8,940,56-20,51
Eczacıbaşı İlaç6,751,50-6,28
Eczacıbaşı Yatırım49,362,0783,36
E-Data Teknoloji15,795,97

Edip Gayrimenkul2,902,47-12,65
Ege Endüstri1.690,000,471,51
Ege Gübre216,400,9350,85
Ege Profil30,380,66-19,30
Ege Seramik14,152,5446,44
Egeplast23,72-2,39-28,77
Ekiz Kimya6,810,44-4,49
Elite Naturel Organik Gıda24,800,00

Emek Elektrik2,44-0,81-14,54
Eminiş Ambalaj16,70-7,12-54,67
Emlak Konut GMYO2,130,470,73
Enerjisa Enerji12,082,294,77
Enka İnşaat14,540,28106,48
Erbosan119,80-0,75195,40
Ereğli Demir Çelik26,962,20105,23
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,100,32

Ersu Gıda5,320,387,69
Escar Turizm Taşımacılık32,724,74

Escort Teknoloji5,622,55-14,46
Esenboğa Elektrik27,542,0844,75
Etiler Gıda5,75-2,8744,47
Euro Kapital Yat. Ort.3,680,27-3,65
Euro Trend Yat. Ort.3,830,528,24
Euro Yat. Ort.3,20-0,62-27,95
Euro Yatırım Holding2,24-3,03-21,13
Europap Tezol Kağıt14,921,29

Fade Gıda6,910,5832,84
Fenerbahçe Futbol28,160,28-4,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,370,85-19,60
F-M İzmit Piston113,000,36-7,83
Fonet Bilgi Teknolojileri12,621,77-3,15
Ford Otosan231,004,0592,34
Formet Metal ve Cam1,11-0,89-54,75
Frigo Pak Gıda3,422,7032,04
Galata Wind Enerji5,212,36

Galatasaray Sportif3,320,91-18,02
Garanti Bankası11,68-0,5115,06
Garanti Faktoring14,01-0,2825,88
Garanti Yat. Ort.2,550,00-20,71
Gedik Y. Men. Değ.7,000,4318,12
Gediz Ambalaj16,761,3925,07
Gelecek Varlık Yönetimi13,056,44

Gen İlaç13,92-0,57

Gentaş3,750,54-16,91
Gersan Elektrik4,77-0,21-22,31
Gimat Mağazacılık2,141,42

Girişim Elektrik Sanayi16,960,12

Global Men. Değ.5,700,88-5,16
Global Yat. Holding2,083,48-40,79
Good-Year9,10-0,1114,20
Göltaş Çimento39,342,93-4,15
Gözde Girişim8,331,464,39
GSD Denizcilik3,417,9140,03
GSD Holding2,782,9610,76
Gübre Fabrik.73,451,87-14,64
Güler Yat. Holding2,520,00-27,22
Halk GMYO2,360,85-22,57
Hatay Tekstil16,100,3118,07
Hedef Girişim2,620,003,77
Hedef Holding5,86-2,66

Hektaş13,183,45146,71
HUB Girişim9,210,77-49,40
Hürriyet Gzt.1,80-0,55-14,29
ICBC Turkey Bank5,36-0,56-17,54
İdeal Finansal Teknolojiler29,701,02120,65
İdealist GMYO1,942,65-18,25
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,812,53-35,20
İhlas Gazetecilik0,741,37-69,96
İhlas Haber Ajansı9,341,63

İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,691,47-39,47
İndeks Bilgisayar6,990,8750,45
Info Yatırım5,502,8017,76
İntema78,50-0,6396,74
Inveo Yatırım Holding26,841,2885,46
İpek Doğal Enerji13,062,03-0,15
İskenderun Demir Çelik21,281,82150,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı         
13:14
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
13:13 Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:32:32. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement