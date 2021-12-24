Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,52
|0,00
|-41,60
|Acıpayam Selüloz
|18,09
|1,23
|6,24
|Adel Kalemcilik
|25,56
|4,24
|-23,45
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,47
|0,58
|-32,09
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,95
|0,35
|16,42
|Ak Enerji
|1,73
|0,00
|-21,72
|Akbank
|7,63
|0,13
|12,90
|Akçansa
|19,50
|0,88
|21,10
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|0,00
|-29,26
|Akfen GMYO
|6,37
|2,74
|252,42
|Akın Tekstil
|37,44
|0,70
|17,88
|Akiş GMYO
|1,69
|-1,17
|-39,48
|Akmerkez GMYO
|44,24
|1,00
|-27,67
|Aksa
|31,58
|0,96
|128,60
|Aksa Enerji
|9,30
|0,22
|150,00
|Aksigorta
|9,04
|-1,53
|8,80
|Aksu Enerji
|22,64
|-1,65
|199,98
|Alarko Carrıer
|291,50
|-0,51
|-19,49
|Alarko GMYO
|26,42
|2,01
|4,30
|Alarko Holding
|11,69
|-3,79
|37,18
|Albaraka Türk
|1,81
|-0,55
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,02
|1,23
|-22,39
|Alkim Kağıt
|15,40
|0,33
|18,98
|Alkim Kimya
|16,94
|1,68
|20,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,29
|0,00
|-12,00
|Altınyunus Çeşme
|60,75
|1,25
|21,60
|Anadolu Efes
|28,60
|2,14
|33,89
|Anadolu Grubu Holding
|39,20
|-0,20
|50,05
|Anadolu Hayat Emek.
|11,78
|0,34
|46,60
|Anadolu Isuzu
|34,10
|5,12
|89,44
|Anadolu Sigorta
|5,81
|0,00
|-19,53
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|28,02
|7,36
|Anel Elektrik
|2,22
|0,00
|-17,28
|Arçelik
|50,10
|2,50
|76,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,16
|0,70
|6,04
|Arena Bilgisayar
|11,92
|4,20
|9,33
|Armada Bilgisayar
|58,10
|1,04
|18,38
|Arsan Tekstil
|5,07
|2,42
|27,20
|Arzum Ev Aletleri
|15,75
|0,64
|-34,82
|Aselsan
|20,34
|2,57
|12,51
|Ata GMYO
|3,63
|-0,55
|-34,12
|Atakule GMYO
|2,61
|1,56
|11,49
|Atlantis Yatırım Holding
|8,35
|1,21
|50,18
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|-0,78
|-25,67
|ATP Bilgisayar
|55,00
|1,20
|Avrasya GMYO
|2,62
|-4,73
|0,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,27
|-1,73
|-29,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,81
|-3,17
|-3,17
|Aydem Enerji
|6,03
|0,00
|Ayen Enerji
|6,69
|4,37
|23,66
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|24,80
|0,00
|119,87
|Aygaz
|20,66
|0,29
|45,63
|Bagfaş
|15,43
|7,38
|115,50
|Bak Ambalaj
|18,27
|0,05
|-7,62
|Balatacılar Balatacılık
|8,15
|0,00
|-1,09
|Bantaş Ambalaj
|3,03
|0,66
|-3,09
|Banvit
|81,00
|-1,22
|55,77
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,88
|-0,08
|Baştaş Başkent Çimento
|10,85
|-1,36
|-37,54
|Batı Çimento
|14,15
|0,93
|200,42
|Batısöke Çimento
|2,09
|0,00
|-14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|6,41
|-0,62
|-39,59
|Bera Holding
|9,86
|0,82
|-51,38
|Berkosan Yalıtım
|8,00
|0,76
|-10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,41
|-2,22
|9,16
|Beyaz Filo
|9,15
|-0,54
|-9,22
|Bilici Yatırım
|14,00
|-0,28
|153,01
|Bim Mağazalar
|64,25
|0,39
|-7,08
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,58
|0,54
|Birko Mensucat
|1,04
|0,00
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|8,31
|4,66
|Birlik Mensucat
|1,95
|-0,51
|-43,64
|Bizim Mağazaları
|12,47
|1,80
|-16,72
|BMS Çelik Hasır
|8,62
|2,38
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,15
|0,97
|Borusan Mannesmann
|24,64
|1,32
|-11,37
|Borusan Yat. Paz.
|357,70
|-0,72
|-21,26
|Bosch Fren Sistemleri
|1.022,00
|0,37
|-16,89
|Bossa
|38,50
|-0,05
|115,69
|Brisa
|25,98
|1,80
|34,17
|Burçelik
|32,82
|-0,85
|56,14
|Burçelik Vana
|23,56
|0,86
|-52,56
|Bursa Çimento
|3,69
|1,93
|-25,87
|Carrefoursa
|37,84
|1,34
|-47,30
|Casa Emtia Petrol
|123,50
|1,73
|16,51
|Ceo Event Medya
|12,41
|0,98
|93,00
|Coca Cola İçecek
|88,50
|0,28
|39,35
|Cosmos Yat. Holding
|8,65
|-0,12
|7,32
|Credıtwest Faktorıng
|3,03
|-0,98
|-48,38
|Çan2 Termik
|11,13
|1,64
|Çelebi
|176,90
|2,67
|-3,08
|Çelik Halat
|8,09
|-0,49
|-11,08
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,75
|-31,87
|Çemtaş
|16,02
|0,63
|1,97
|Çimbeton
|210,60
|1,74
|-28,97
|Çimentaş
|28,20
|0,64
|-22,01
|Çimsa
|31,68
|1,80
|77,98
|Çuhadaroğlu Metal
|8,97
|0,67
|17,91
|Dagi Giyim
|2,60
|0,00
|-23,67
|Dagi Yatırım Holding
|10,43
|0,29
|-19,15
|Dardanel
|2,92
|1,74
|-45,16
|Datagate Bilgisayar
|11,59
|0,35
|-28,06
|Demısaş Döküm
|8,68
|0,23
|34,04
|Denge Holding
|1,33
|3,10
|-56,21
|Deniz GMYO
|2,34
|0,00
|27,03
|Derimod
|7,32
|-1,08
|-24,85
|Derlüks Yatırım Holding
|4,76
|-2,46
|-46,03
|Desa Deri
|7,99
|-0,99
|-17,97
|Despec Bilgisayar
|9,06
|0,67
|-30,63
|Deva Holding
|28,02
|1,97
|16,47
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,15
|-1,06
|12,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,49
|-0,29
|-6,43
|Ditaş Doğan
|26,46
|-1,05
|103,45
|DO-CO
|1.006,90
|-1,98
|59,83
|Doğan Burda
|72,00
|-9,94
|220,86
|Doğan Holding
|2,76
|1,47
|-7,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|0,48
|-10,26
|Doğu Aras Enerji
|88,60
|-1,77
|Doğusan
|4,22
|-1,17
|16,22
|Doğuş GMYO
|10,39
|0,39
|27,17
|Doğuş Otomotiv
|43,76
|2,53
|68,80
|Döktaş Dökümcülük
|33,04
|0,67
|7,90
|Duran Doğan Basım
|18,50
|-1,02
|76,36
|Dyo Boya
|8,94
|0,56
|-20,51
|Eczacıbaşı İlaç
|6,75
|1,50
|-6,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,36
|2,07
|83,36
|E-Data Teknoloji
|15,79
|5,97
|Edip Gayrimenkul
|2,90
|2,47
|-12,65
|Ege Endüstri
|1.690,00
|0,47
|1,51
|Ege Gübre
|216,40
|0,93
|50,85
|Ege Profil
|30,38
|0,66
|-19,30
|Ege Seramik
|14,15
|2,54
|46,44
|Egeplast
|23,72
|-2,39
|-28,77
|Ekiz Kimya
|6,81
|0,44
|-4,49
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,80
|0,00
|Emek Elektrik
|2,44
|-0,81
|-14,54
|Eminiş Ambalaj
|16,70
|-7,12
|-54,67
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|0,47
|0,73
|Enerjisa Enerji
|12,08
|2,29
|4,77
|Enka İnşaat
|14,54
|0,28
|106,48
|Erbosan
|119,80
|-0,75
|195,40
|Ereğli Demir Çelik
|26,96
|2,20
|105,23
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,10
|0,32
|Ersu Gıda
|5,32
|0,38
|7,69
|Escar Turizm Taşımacılık
|32,72
|4,74
|Escort Teknoloji
|5,62
|2,55
|-14,46
|Esenboğa Elektrik
|27,54
|2,08
|44,75
|Etiler Gıda
|5,75
|-2,87
|44,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,68
|0,27
|-3,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,83
|0,52
|8,24
|Euro Yat. Ort.
|3,20
|-0,62
|-27,95
|Euro Yatırım Holding
|2,24
|-3,03
|-21,13
|Europap Tezol Kağıt
|14,92
|1,29
|Fade Gıda
|6,91
|0,58
|32,84
|Fenerbahçe Futbol
|28,16
|0,28
|-4,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,37
|0,85
|-19,60
|F-M İzmit Piston
|113,00
|0,36
|-7,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,62
|1,77
|-3,15
|Ford Otosan
|231,00
|4,05
|92,34
|Formet Metal ve Cam
|1,11
|-0,89
|-54,75
|Frigo Pak Gıda
|3,42
|2,70
|32,04
|Galata Wind Enerji
|5,21
|2,36
|Galatasaray Sportif
|3,32
|0,91
|-18,02
|Garanti Bankası
|11,68
|-0,51
|15,06
|Garanti Faktoring
|14,01
|-0,28
|25,88
|Garanti Yat. Ort.
|2,55
|0,00
|-20,71
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,00
|0,43
|18,12
|Gediz Ambalaj
|16,76
|1,39
|25,07
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,05
|6,44
|Gen İlaç
|13,92
|-0,57
|Gentaş
|3,75
|0,54
|-16,91
|Gersan Elektrik
|4,77
|-0,21
|-22,31
|Gimat Mağazacılık
|2,14
|1,42
|Girişim Elektrik Sanayi
|16,96
|0,12
|Global Men. Değ.
|5,70
|0,88
|-5,16
|Global Yat. Holding
|2,08
|3,48
|-40,79
|Good-Year
|9,10
|-0,11
|14,20
|Göltaş Çimento
|39,34
|2,93
|-4,15
|Gözde Girişim
|8,33
|1,46
|4,39
|GSD Denizcilik
|3,41
|7,91
|40,03
|GSD Holding
|2,78
|2,96
|10,76
|Gübre Fabrik.
|73,45
|1,87
|-14,64
|Güler Yat. Holding
|2,52
|0,00
|-27,22
|Halk GMYO
|2,36
|0,85
|-22,57
|Hatay Tekstil
|16,10
|0,31
|18,07
|Hedef Girişim
|2,62
|0,00
|3,77
|Hedef Holding
|5,86
|-2,66
|Hektaş
|13,18
|3,45
|146,71
|HUB Girişim
|9,21
|0,77
|-49,40
|Hürriyet Gzt.
|1,80
|-0,55
|-14,29
|ICBC Turkey Bank
|5,36
|-0,56
|-17,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|29,70
|1,02
|120,65
|İdealist GMYO
|1,94
|2,65
|-18,25
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,81
|2,53
|-35,20
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|1,37
|-69,96
|İhlas Haber Ajansı
|9,34
|1,63
|İhlas Holding
|0,59
|1,72
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|1,47
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|6,99
|0,87
|50,45
|Info Yatırım
|5,50
|2,80
|17,76
|İntema
|78,50
|-0,63
|96,74
|Inveo Yatırım Holding
|26,84
|1,28
|85,46
|İpek Doğal Enerji
|13,06
|2,03
|-0,15
|İskenderun Demir Çelik
|21,28
|1,82
|150,85
(Sürecek)
Kaynak: AA
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