Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|0,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|38.000,00
|8,57
|-6,17
|İş Bankası (C)
|6,55
|-2,24
|-3,57
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,29
|-0,60
|-14,77
|İş Girişim
|8,34
|2,33
|-55,99
|İş GMYO
|2,41
|1,26
|-5,12
|İş Y. Men. Değ.
|19,45
|-1,92
|17,19
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-0,70
|-15,55
|İşbir Holding
|40,60
|0,54
|-24,36
|İşbir Sentetik Dokuma
|10,47
|-1,97
|Işık Plastik
|5,51
|0,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,39
|1,46
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|20,56
|-2,56
|14,22
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|-0,83
|-27,79
|İzmir Fırça
|6,96
|1,02
|25,18
|Jantsa Jant Sanayi
|64,35
|0,23
|55,25
|Kafein Yazılım
|21,04
|1,15
|-1,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,52
|-1,41
|Kaplamin
|27,26
|6,07
|-19,35
|Kardemir (A)
|7,56
|-1,31
|27,06
|Kardemir (B)
|7,55
|-1,05
|43,26
|Kardemir (D)
|8,61
|-0,12
|48,96
|Karel Elektronik
|10,64
|2,60
|58,23
|Karsan Otomotiv
|3,89
|-0,26
|19,69
|Karsu Tekstil
|8,27
|2,86
|-3,27
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,21
|0,00
|Kartonsan
|61,50
|0,33
|-35,04
|Katmerciler Ekipman
|1,55
|0,00
|-10,52
|Kent Gıda
|169,70
|0,00
|-52,28
|Kerevitaş Gıda
|5,34
|5,12
|-18,84
|Kervan Gıda
|13,31
|0,83
|30,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-1,52
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,20
|-0,45
|-12,35
|Kızılbük GYO
|26,70
|-4,64
|Klimasan Klima
|9,50
|0,42
|12,59
|Koç Holding
|28,04
|-0,99
|37,10
|Konfrut Gıda
|4,32
|1,89
|2,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,55
|-0,63
|198,94
|Konya Çimento
|984,50
|-0,57
|-12,88
|Konya Kağıt
|8,29
|8,51
|Koray GMYO
|6,83
|1,19
|53,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,64
|0,93
|109,90
|Koza Altın
|118,70
|-1,08
|22,75
|Koza Madencilik
|18,91
|-0,94
|22,08
|Körfez GMYO
|5,84
|1,21
|0,69
|Kristal Kola
|1,52
|3,40
|-50,25
|Kron Telekomünikasyon
|38,00
|2,59
|3,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|217,10
|1,07
|38,02
|Kuyas Yatırım
|3,10
|2,31
|34,78
|Kütahya Porselen
|127,10
|9,95
|151,93
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,24
|10,00
|Lider Faktoring
|3,76
|1,62
|10,26
|Link Bilgisayar
|29,34
|2,59
|-7,14
|Logo Yazılım
|47,70
|0,42
|53,18
|Lokman Hekim Sağlık
|12,58
|3,97
|78,90
|Lüks Kadife
|53,50
|3,28
|86,32
|Makina Takım
|3,31
|2,80
|-2,93
|Manas Enerji Yönetimi
|16,30
|2,19
|Margün Enerji
|8,93
|0,68
|Marka Yatırım Holding
|3,89
|1,57
|-39,50
|Marmaris Altınyunus
|182,20
|-0,98
|64,00
|Marshall
|231,70
|-0,13
|-24,45
|Martı GMYO
|0,93
|0,00
|-63,58
|Martı Otel
|1,80
|0,00
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,18
|1,85
|Mavi Giyim
|72,10
|-0,07
|39,70
|Mazhar Zorlu Holding
|30,98
|0,26
|-1,59
|Meditera Tıbbi Malzeme
|43,48
|1,12
|Mega Polietilen
|5,23
|-1,13
|-31,72
|Menderes Tekstil
|2,11
|0,00
|-31,72
|Mercan Kimya
|10,07
|0,90
|Merit Turizm
|24,54
|-3,08
|136,89
|Merko Gıda
|5,41
|2,08
|-37,38
|Metemtur Yatırım
|2,88
|-3,68
|-64,38
|Metro Holding
|1,25
|-0,79
|-39,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|-1,10
|-6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|0,00
|-24,46
|Mia Teknoloji
|27,96
|9,99
|Migros Ticaret
|42,82
|-2,68
|0,05
|Milpa
|3,95
|1,80
|-14,13
|Mistral GMYO
|4,38
|-0,23
|-6,33
|MLP Sağlık
|31,14
|2,70
|56,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,30
|-0,19
|15,22
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,69
|1,20
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,76
|0,00
|-42,95
|Mondi Tire Kutsan
|8,94
|1,71
|17,63
|Nasmed Egepol
|7,71
|0,26
|Naturel Enerji
|37,04
|1,81
|4,31
|Naturelgaz
|7,33
|-0,14
|Net Holding
|4,95
|-1,20
|44,31
|Netaş Telekom.
|20,12
|1,36
|-28,35
|Niğbaş Niğde Beton
|7,11
|1,43
|-86,33
|Nuh Çimento
|43,12
|2,91
|-10,22
|Nurol GMYO
|9,76
|-1,21
|33,88
|Odaş Elektrik
|1,51
|-1,95
|-48,35
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,07
|1,97
|Orge Enerji Elektrik
|6,35
|0,00
|37,67
|Orma Orman Mahsulleri
|27,20
|3,82
|84,78
|Osmanlı Menkul
|25,64
|-0,54
|-16,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|0,00
|-26,30
|Otokar
|402,80
|0,20
|32,38
|Oyak Çimento
|7,18
|0,42
|-18,22
|Oyak Yat. Ort.
|7,12
|1,57
|3,16
|Oyak Yatırım Menkul
|31,62
|1,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,87
|9,79
|109,55
|Özak GMYO
|6,14
|-1,60
|20,39
|Özbal Çelik Boru
|23,22
|9,94
|254,50
|Özderici GMYO
|1,61
|0,00
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,75
|-0,64
|-13,89
|Pamel Elektrik
|61,40
|0,66
|187,99
|Panora GMYO
|7,57
|-1,69
|28,94
|Papilon Savunma
|14,12
|0,86
|-37,90
|Park Elek.Madencilik
|5,75
|-0,69
|7,08
|Parsan
|34,76
|0,12
|43,05
|Pegasus
|88,30
|0,00
|18,36
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-55,97
|Penguen Gıda
|4,68
|3,77
|-7,33
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|313,10
|3,74
|Pera GMYO
|1,35
|0,00
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,04
|-0,66
|31,16
|Petkim
|7,63
|0,66
|53,21
|Petrokent Turizm
|3.739,90
|-0,12
|312,61
|Pınar Et ve Un
|21,40
|4,49
|-2,21
|Pınar Su
|3,75
|0,81
|-7,73
|Pınar Süt
|19,04
|6,31
|-15,56
|Plastikkart
|18,75
|4,17
|31,63
|Polisan Holding
|2,93
|-0,34
|-23,79
|Politeknik Metal
|376,50
|0,32
|-7,20
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|-0,27
|-32,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|65,00
|1,40
|-48,12
|QNB Finansbank
|37,00
|2,66
|-47,41
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,55
|5,29
|Ral Yatırım Holding
|19,61
|9,98
|341,67
|Ray Sigorta
|15,07
|10,00
|-2,46
|Reysaş GMYO
|3,53
|0,28
|8,89
|Reysaş Lojistik
|5,10
|0,39
|-1,43
|Rhea Girişim
|2,00
|0,00
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|14,60
|8,71
|6,49
|Royal Halı
|3,00
|-1,64
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|24,22
|5,67
|-20,01
|Sabancı Holding
|12,79
|-1,62
|16,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,33
|-2,14
|-32,63
|Sanel Mühendislik
|4,93
|0,20
|44,15
|Sanifoam Sünger
|35,52
|0,11
|161,18
|Sanko Pazarlama
|10,07
|-1,18
|8,66
|Saray Matbaacılık
|4,30
|0,70
|-50,97
|Sarkuysan
|17,49
|-1,85
|101,09
|Sasa Polyester
|40,46
|2,64
|170,01
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,76
|-0,30
|214,45
|Sekuro Plastik
|18,69
|3,89
|33,88
|Selçuk Ecza Deposu
|12,13
|7,25
|-9,69
|Selçuk Gıda
|4,79
|0,84
|-3,82
|Selva Gıda Sanayi
|8,59
|-1,04
|Senkron Güvenlik
|25,22
|0,00
|-3,96
|Serve Film Prodüksiyon
|14,85
|8,87
|-7,19
|Servet GMYO
|93,15
|0,49
|18,81
|Seyitler Kimya
|16,73
|0,18
|24,26
|Silverline Endüstri
|5,37
|0,56
|-37,56
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-0,24
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|5,28
|3,73
|-40,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,96
|6,66
|-1,43
|Söktaş
|2,94
|2,44
|-9,56
|Sönmez Filament
|28,34
|0,85
|-46,72
|Sönmez Pamuklu
|8,40
|0,60
|-43,08
|Sumaş Suni Tahta
|87,80
|-0,79
|72,12
|Şeker Fin. Kir.
|4,79
|0,21
|-25,16
|Şekerbank
|1,11
|-0,89
|-26,49
|Şişe Cam
|12,03
|0,75
|68,03
|Şok Marketler Ticaret
|14,54
|0,69
|16,50
|T. Halk Bankası
|4,83
|-1,02
|-13,13
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|-3,39
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,47
|0,00
|-15,83
|T.Tuborg
|18,35
|0,00
|3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|3,85
|156,41
|Tat Gıda
|12,38
|3,25
|7,08
|TAV Havalimanları
|26,86
|-0,67
|26,10
|Tek-Art Turizm
|1,37
|1,48
|-32,18
|Tekfen Holding
|17,74
|-1,39
|8,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,01
|4,16
|-19,05
|Temapol Polimer Plastik
|15,93
|-1,30
|38,52
|Tetamat Gıda Yatırımları
|222,10
|-2,16
|2,68
|TGS Dış Ticaret
|15,20
|-3,80
|19,59
|Tofaş Oto. Fab.
|79,55
|1,08
|157,35
|Torunlar GMYO
|3,82
|0,79
|-2,05
|Trabzon Liman
|37,08
|6,86
|15,44
|Trabzonspor Sportif
|7,99
|3,10
|227,46
|Trend GMYO
|6,31
|-0,63
|-49,80
|TSKB GMYO
|2,54
|0,79
|-47,37
|Tuğçelik
|19,22
|4,17
|137,87
|Tukaş
|7,97
|-0,38
|-17,75
|Turcas Petrol
|3,85
|0,52
|-20,62
|Tureks Turizm Taşımacılık
|14,89
|-0,07
|Turkcell
|18,32
|-0,27
|22,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,69
|2,75
|32,84
|Tüpraş
|151,10
|1,41
|39,91
|Türk Hava Yolları
|16,98
|-0,06
|31,53
|Türk İlaç Serum
|14,36
|9,95
|Türk Prysmian Kablo
|87,00
|9,99
|621,25
|Türk Telekom
|9,28
|1,20
|17,48
|Türk Traktör
|193,50
|-0,72
|13,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,60
|-0,92
|14,79
|Türkiye Sigorta
|5,12
|0,39
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|19,20
|-0,16
|43,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,52
|-1,40
|-16,98
|Ulusal Faktoring
|2,26
|0,89
|Ulusoy Elektrik
|56,10
|-0,27
|9,25
|Ulusoy Un Sanayi
|7,36
|4,55
|44,64
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,69
|0,60
|-27,78
|Utopya Turizm
|17,00
|-3,41
|-56,19
|Uzertaş Boya
|35,00
|3,80
|-38,16
|Ülker Bisküvi
|19,84
|0,40
|-11,10
|Ünlü Yatırım Holding
|5,43
|-0,91
|Vakıf Fin. Kir.
|5,28
|-1,12
|54,93
|Vakıf GMYO
|1,79
|2,29
|-25,38
|Vakıf Yat. Ort.
|5,74
|-0,69
|-22,01
|Vakıflar Bankası
|3,74
|-1,06
|-20,59
|Vakko Tekstil
|10,26
|1,68
|63,73
|Vanet Gıda
|6,67
|4,22
|-13,71
|VBT Yazılım
|23,26
|9,92
|Verusa Holding
|49,48
|-1,04
|9,76
|Verusaturk Girisim
|24,22
|0,67
|85,62
|Vestel
|30,22
|0,73
|68,43
|Vestel Beyaz Eşya
|7,12
|-0,56
|60,41
|Viking Kağıt
|6,47
|1,89
|-28,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,14
|-1,57
|4,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,26
|6,26
|-10,86
|Yataş
|12,54
|0,64
|-11,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,06
|-0,65
|-30,45
|Yeni Gimat GMYO
|17,25
|0,47
|48,81
|Yeo Teknoloji
|59,95
|-1,88
|Yeşil GMYO
|0,87
|1,16
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,01
|-0,98
|-45,11
|Yeşil Yatırım Holding
|1,93
|-1,03
|-54,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.890,10
|-0,94
|-30,19
|Yonga Mobilya
|25,00
|9,75
|-16,08
|Yükselen Çelik
|5,37
|-0,19
|3,36
|Yünsa
|12,87
|-1,23
|-7,35
|Ziraat GMYO
|2,36
|1,29
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,00
|-33,97
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi