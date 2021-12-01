Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|283.356,70
|10,00
|39,37
|İş Bankası (B)
|46.585,00
|10,00
|15,03
|İş Bankası (C)
|6,77
|3,04
|-0,33
|İş Bankası (Kur.)
|461.000,00
|21,32
|İş Fin.Kir.
|3,36
|1,51
|-12,95
|İş Girişim
|8,77
|3,18
|-53,72
|İş GMYO
|2,62
|0,77
|3,15
|İş Y. Men. Değ.
|19,73
|1,34
|18,87
|İş Yat. Ort.
|2,90
|0,69
|-13,77
|İşbir Holding
|41,02
|1,48
|-23,58
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,29
|0,98
|Işık Plastik
|5,78
|1,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|-18,42
|İttifak Holding
|1,40
|0,72
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|20,06
|-0,79
|11,44
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|1,24
|-26,27
|İzmir Fırça
|6,81
|-0,29
|22,48
|Jantsa Jant Sanayi
|63,90
|0,79
|54,17
|Kafein Yazılım
|21,10
|-0,38
|-1,12
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,11
|-0,68
|Kaplamin
|30,26
|-2,64
|-10,47
|Kardemir (A)
|7,87
|1,68
|32,27
|Kardemir (B)
|7,86
|2,08
|49,15
|Kardemir (D)
|8,85
|3,51
|53,11
|Karel Elektronik
|11,04
|-0,27
|64,18
|Karsan Otomotiv
|4,15
|-0,24
|27,69
|Karsu Tekstil
|8,48
|0,95
|-0,82
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,51
|1,54
|Kartonsan
|61,85
|0,73
|-34,67
|Katmerciler Ekipman
|1,56
|0,65
|-9,95
|Kent Gıda
|172,00
|0,00
|-51,63
|Kerevitaş Gıda
|5,25
|-0,57
|-20,21
|Kervan Gıda
|12,89
|-1,45
|25,94
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|3,03
|-46,03
|Kiler GMYO
|2,17
|0,93
|-13,55
|Kızılbük GYO
|28,04
|-0,36
|Klimasan Klima
|9,72
|1,04
|15,20
|Koç Holding
|29,28
|2,59
|43,16
|Konfrut Gıda
|4,28
|-0,47
|1,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,00
|0,14
|200,85
|Konya Çimento
|944,90
|0,46
|-16,38
|Konya Kağıt
|7,67
|-2,79
|Koray GMYO
|6,87
|0,44
|54,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|34,82
|-0,51
|123,92
|Koza Altın
|128,60
|-0,39
|32,99
|Koza Madencilik
|20,08
|0,10
|29,63
|Körfez GMYO
|6,42
|2,39
|10,69
|Kristal Kola
|1,50
|-0,66
|-50,90
|Kron Telekomünikasyon
|38,32
|-1,49
|4,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,90
|1,44
|34,08
|Kuyas Yatırım
|3,45
|-1,15
|50,00
|Kütahya Porselen
|116,50
|-9,97
|130,92
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,12
|-3,35
|Lider Faktoring
|4,10
|-0,24
|20,23
|Link Bilgisayar
|30,60
|-0,65
|-3,15
|Logo Yazılım
|48,84
|0,16
|56,84
|Lokman Hekim Sağlık
|11,87
|-1,08
|68,81
|Lüks Kadife
|56,15
|-1,14
|95,55
|Makina Takım
|3,45
|-1,15
|1,17
|Manas Enerji Yönetimi
|16,72
|-1,42
|Margün Enerji
|9,33
|2,19
|Marka Yatırım Holding
|3,92
|-1,26
|-39,04
|Marmaris Altınyunus
|185,00
|1,09
|66,52
|Marshall
|236,00
|0,21
|-23,05
|Martı GMYO
|0,95
|0,00
|-62,80
|Martı Otel
|1,82
|0,00
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,38
|-0,17
|Mavi Giyim
|73,85
|0,48
|43,09
|Mazhar Zorlu Holding
|30,60
|0,20
|-2,80
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,50
|-3,57
|Mega Polietilen
|5,89
|3,88
|-23,11
|Menderes Tekstil
|2,17
|1,40
|-29,77
|Mercan Kimya
|10,39
|0,97
|Merit Turizm
|24,36
|0,58
|135,15
|Merko Gıda
|5,50
|1,66
|-36,34
|Metemtur Yatırım
|2,93
|2,45
|-63,76
|Metro Holding
|1,30
|0,78
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,47
|0,82
|-14,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|1,16
|-24,89
|Mia Teknoloji
|33,80
|9,95
|Migros Ticaret
|42,70
|0,19
|-0,23
|Milpa
|4,00
|0,76
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,40
|0,46
|-5,90
|MLP Sağlık
|32,30
|0,19
|62,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,86
|3,35
|27,39
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,71
|1,18
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,89
|-1,01
|-41,86
|Mondi Tire Kutsan
|9,25
|-1,28
|21,71
|Nasmed Egepol
|8,52
|9,94
|Naturel Enerji
|38,58
|1,31
|8,65
|Naturelgaz
|7,58
|0,40
|Net Holding
|5,17
|1,37
|50,73
|Netaş Telekom.
|20,20
|-0,59
|-28,06
|Niğbaş Niğde Beton
|7,22
|-2,04
|-86,12
|Nuh Çimento
|43,44
|2,40
|-9,55
|Nurol GMYO
|9,73
|-2,70
|33,47
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,33
|-48,01
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,25
|0,31
|Orge Enerji Elektrik
|6,58
|0,46
|42,66
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|-3,33
|97,01
|Osmanlı Menkul
|26,24
|2,02
|-14,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|1,75
|-25,44
|Otokar
|414,80
|0,80
|36,32
|Oyak Çimento
|7,28
|1,53
|-17,08
|Oyak Yat. Ort.
|7,29
|0,00
|5,62
|Oyak Yatırım Menkul
|33,06
|-0,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|9,63
|-1,63
|104,46
|Özak GMYO
|6,34
|2,09
|24,31
|Özbal Çelik Boru
|24,86
|2,05
|279,54
|Özderici GMYO
|1,64
|1,86
|-26,13
|Özerden Plastik
|7,75
|0,39
|-13,89
|Pamel Elektrik
|66,20
|3,20
|210,51
|Panora GMYO
|7,55
|-0,53
|28,60
|Papilon Savunma
|14,53
|0,69
|-36,10
|Park Elek.Madencilik
|6,05
|-0,98
|12,66
|Parsan
|36,18
|1,46
|48,89
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|10,45
|Pegasus
|93,00
|5,68
|24,66
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-55,97
|Penguen Gıda
|4,95
|-3,32
|-1,98
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|319,00
|1,43
|Pera GMYO
|1,35
|-1,46
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|26,40
|0,38
|44,04
|Petkim
|7,96
|2,05
|59,84
|Petrokent Turizm
|3.620,00
|-2,16
|299,38
|Pınar Et ve Un
|21,40
|-3,17
|-2,21
|Pınar Su
|3,78
|0,53
|-6,99
|Pınar Süt
|19,62
|-1,90
|-12,99
|Plastikkart
|18,40
|-0,92
|29,18
|Polisan Holding
|3,11
|-0,64
|-19,11
|Politeknik Metal
|371,80
|-0,83
|-8,36
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|1,05
|-29,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|74,35
|9,99
|-40,66
|QNB Finansbank
|36,00
|-0,33
|-48,83
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,20
|0,69
|Ral Yatırım Holding
|19,23
|-9,97
|333,11
|Ray Sigorta
|14,60
|-3,31
|-5,50
|Reysaş GMYO
|3,68
|5,44
|13,52
|Reysaş Lojistik
|5,17
|0,78
|-0,08
|Rhea Girişim
|1,98
|0,51
|-46,77
|Rodrigo Tekstil
|15,15
|1,68
|10,50
|Royal Halı
|3,02
|0,00
|-12,21
|RTA Laboratuvarları
|22,86
|-3,54
|-24,50
|Sabancı Holding
|13,34
|3,09
|20,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,96
|3,24
|-26,84
|Sanel Mühendislik
|4,94
|0,82
|44,44
|Sanifoam Sünger
|35,10
|-2,39
|158,09
|Sanko Pazarlama
|10,33
|-1,15
|11,46
|Saray Matbaacılık
|4,50
|0,22
|-48,69
|Sarkuysan
|21,02
|8,63
|141,68
|Sasa Polyester
|46,32
|6,73
|209,12
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,84
|4,04
|227,14
|Sekuro Plastik
|19,18
|-0,67
|37,39
|Selçuk Ecza Deposu
|11,59
|-1,78
|-13,71
|Selçuk Gıda
|4,84
|-0,41
|-2,81
|Selva Gıda Sanayi
|10,32
|9,90
|Senkron Güvenlik
|23,94
|4,54
|-8,83
|Serve Film Prodüksiyon
|13,25
|-2,29
|-17,19
|Servet GMYO
|97,40
|2,53
|24,23
|Seyitler Kimya
|17,27
|0,76
|28,27
|Silverline Endüstri
|5,43
|0,37
|-36,86
|Sinpaş GMYO
|4,00
|0,00
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,23
|-0,95
|-40,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,00
|8,77
|21,51
|Söktaş
|2,83
|0,00
|-12,94
|Sönmez Filament
|34,12
|9,99
|-35,85
|Sönmez Pamuklu
|10,24
|9,99
|-30,61
|Sumaş Suni Tahta
|88,10
|1,26
|72,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|0,83
|-23,75
|Şekerbank
|1,17
|3,54
|-22,52
|Şişe Cam
|13,00
|3,59
|81,58
|Şok Marketler Ticaret
|14,31
|0,92
|14,66
|T. Halk Bankası
|4,93
|2,92
|-11,33
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,18
|-0,10
|-35,03
|T.S.K.B.
|1,50
|1,35
|-14,11
|T.Tuborg
|19,80
|2,06
|11,67
|Taç Tarım Ürünleri
|26,60
|0,38
|152,61
|Tat Gıda
|11,90
|0,68
|2,93
|TAV Havalimanları
|28,58
|6,40
|34,18
|Tek-Art Turizm
|1,39
|0,00
|-31,19
|Tekfen Holding
|18,99
|1,99
|15,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,11
|-0,56
|-17,90
|Temapol Polimer Plastik
|17,04
|0,65
|48,17
|Tetamat Gıda Yatırımları
|250,00
|8,23
|15,58
|TGS Dış Ticaret
|16,33
|-2,74
|28,48
|Tofaş Oto. Fab.
|87,00
|1,10
|181,45
|Torunlar GMYO
|3,86
|0,78
|-1,03
|Trabzon Liman
|37,72
|1,62
|17,43
|Trabzonspor Sportif
|6,81
|-4,35
|179,10
|Trend GMYO
|6,57
|1,39
|-47,73
|TSKB GMYO
|2,83
|-2,75
|-41,36
|Tuğçelik
|19,45
|6,28
|140,72
|Tukaş
|8,56
|0,94
|-11,66
|Turcas Petrol
|3,92
|1,29
|-19,18
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,31
|2,00
|Turkcell
|19,18
|1,48
|28,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,40
|5,26
|44,99
|Tüpraş
|157,10
|3,56
|45,46
|Türk Hava Yolları
|18,44
|7,08
|42,84
|Türk İlaç Serum
|13,18
|-2,51
|Türk Prysmian Kablo
|70,50
|9,98
|484,46
|Türk Telekom
|9,87
|0,41
|24,95
|Türk Traktör
|198,40
|1,90
|16,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,10
|1,64
|15,23
|Türkiye Sigorta
|5,47
|3,99
|-11,46
|Ufuk Yatırım
|19,09
|0,47
|42,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,58
|2,58
|-15,57
|Ulusal Faktoring
|2,30
|0,88
|Ulusoy Elektrik
|56,55
|0,09
|10,13
|Ulusoy Un Sanayi
|6,93
|-1,84
|36,19
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,79
|3,47
|-23,50
|Utopya Turizm
|16,90
|-0,59
|-56,44
|Uzertaş Boya
|41,72
|2,31
|-26,29
|Ülker Bisküvi
|20,70
|2,17
|-7,25
|Ünlü Yatırım Holding
|5,56
|3,93
|Vakıf Fin. Kir.
|5,00
|0,00
|46,71
|Vakıf GMYO
|1,81
|0,56
|-24,54
|Vakıf Yat. Ort.
|5,76
|0,17
|-21,74
|Vakıflar Bankası
|3,80
|2,70
|-19,32
|Vakko Tekstil
|10,38
|0,68
|65,64
|Vanet Gıda
|6,53
|0,46
|-15,52
|VBT Yazılım
|24,16
|1,34
|Verusa Holding
|52,95
|-0,75
|17,46
|Verusaturk Girisim
|24,78
|1,56
|89,91
|Vestel
|28,34
|1,07
|70,89
|Vestel Beyaz Eşya
|7,37
|2,08
|66,05
|Viking Kağıt
|6,44
|-0,62
|-28,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,29
|3,79
|9,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,72
|-2,43
|-6,83
|Yataş
|12,90
|1,42
|-8,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,24
|-2,11
|-26,36
|Yeni Gimat GMYO
|17,75
|-1,39
|53,12
|Yeo Teknoloji
|60,15
|2,56
|Yeşil GMYO
|0,87
|1,16
|-36,96
|Yeşil Yapı
|1,02
|0,00
|-44,57
|Yeşil Yatırım Holding
|1,98
|0,51
|-53,70
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.000,00
|3,29
|-29,49
|Yonga Mobilya
|22,06
|-2,13
|-25,95
|Yükselen Çelik
|5,58
|-0,18
|7,40
|Yünsa
|13,31
|-0,67
|-4,19
|Ziraat GMYO
|2,42
|1,26
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,18
|-31,99
(Son)
Kaynak: AA
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