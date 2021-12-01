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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.12.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)283.356,7010,0039,37İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)283.356,7010,0039,37
İş Bankası (B)46.585,0010,0015,03
İş Bankası (C)6,773,04-0,33
İş Bankası (Kur.)461.000,00

21,32
İş Fin.Kir.3,361,51-12,95
İş Girişim8,773,18-53,72
İş GMYO2,620,773,15
İş Y. Men. Değ.19,731,3418,87
İş Yat. Ort.2,900,69-13,77
İşbir Holding41,021,48-23,58
İşbir Sentetik Dokuma11,290,98

Işık Plastik5,781,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,932,20-18,42
İttifak Holding1,400,72-37,22
İz Hayvancılık Tarım20,06-0,7911,44
İzmir Demir Çelik2,441,24-26,27
İzmir Fırça6,81-0,2922,48
Jantsa Jant Sanayi63,900,7954,17
Kafein Yazılım21,10-0,38-1,12
Kalekim Kimyevi Maddeler19,11-0,68

Kaplamin30,26-2,64-10,47
Kardemir (A)7,871,6832,27
Kardemir (B)7,862,0849,15
Kardemir (D)8,853,5153,11
Karel Elektronik11,04-0,2764,18
Karsan Otomotiv4,15-0,2427,69
Karsu Tekstil8,480,95-0,82
Kartal Yenilenebilir Enerji14,511,54

Kartonsan61,850,73-34,67
Katmerciler Ekipman1,560,65-9,95
Kent Gıda172,000,00-51,63
Kerevitaş Gıda5,25-0,57-20,21
Kervan Gıda12,89-1,4525,94
Kervansaray Yat. Holding0,683,03-46,03
Kiler GMYO2,170,93-13,55
Kızılbük GYO28,04-0,36

Klimasan Klima9,721,0415,20
Koç Holding29,282,5943,16
Konfrut Gıda4,28-0,471,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,000,14200,85
Konya Çimento944,900,46-16,38
Konya Kağıt7,67-2,79

Koray GMYO6,870,4454,38
Kordsa Teknik Tekstil34,82-0,51123,92
Koza Altın128,60-0,3932,99
Koza Madencilik20,080,1029,63
Körfez GMYO6,422,3910,69
Kristal Kola1,50-0,66-50,90
Kron Telekomünikasyon38,32-1,494,02
Kuştur Kuşadası Turizm210,901,4434,08
Kuyas Yatırım3,45-1,1550,00
Kütahya Porselen116,50-9,97130,92
Kütahya Şeker Fabrikası31,12-3,35

Lider Faktoring4,10-0,2420,23
Link Bilgisayar30,60-0,65-3,15
Logo Yazılım48,840,1656,84
Lokman Hekim Sağlık11,87-1,0868,81
Lüks Kadife56,15-1,1495,55
Makina Takım3,45-1,151,17
Manas Enerji Yönetimi16,72-1,42

Margün Enerji9,332,19

Marka Yatırım Holding3,92-1,26-39,04
Marmaris Altınyunus185,001,0966,52
Marshall236,000,21-23,05
Martı GMYO0,950,00-62,80
Martı Otel1,820,00-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım23,38-0,17

Mavi Giyim73,850,4843,09
Mazhar Zorlu Holding30,600,20-2,80
Meditera Tıbbi Malzeme40,50-3,57

Mega Polietilen5,893,88-23,11
Menderes Tekstil2,171,40-29,77
Mercan Kimya10,390,97

Merit Turizm24,360,58135,15
Merko Gıda5,501,66-36,34
Metemtur Yatırım2,932,45-63,76
Metro Holding1,300,78-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,470,82-14,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,751,16-24,89
Mia Teknoloji33,809,95

Migros Ticaret42,700,19-0,23
Milpa4,000,76-13,04
Mistral GMYO4,400,46-5,90
MLP Sağlık32,300,1962,56
MMC San. ve Tic. Yat.5,863,3527,39
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,711,18

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,89-1,01-41,86
Mondi Tire Kutsan9,25-1,2821,71
Nasmed Egepol8,529,94

Naturel Enerji38,581,318,65
Naturelgaz7,580,40

Net Holding5,171,3750,73
Netaş Telekom.20,20-0,59-28,06
Niğbaş Niğde Beton7,22-2,04-86,12
Nuh Çimento43,442,40-9,55
Nurol GMYO9,73-2,7033,47
Odaş Elektrik1,521,33-48,01
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,250,31

Orge Enerji Elektrik6,580,4642,66
Orma Orman Mahsulleri29,00-3,3397,01
Osmanlı Menkul26,242,02-14,65
Ostim Endüstriyel Yat1,741,75-25,44
Otokar414,800,8036,32
Oyak Çimento7,281,53-17,08
Oyak Yat. Ort.7,290,005,62
Oyak Yatırım Menkul33,06-0,90

Oylum Sınai Yatırımlar9,63-1,63104,46
Özak GMYO6,342,0924,31
Özbal Çelik Boru24,862,05279,54
Özderici GMYO1,641,86-26,13
Özerden Plastik7,750,39-13,89
Pamel Elektrik66,203,20210,51
Panora GMYO7,55-0,5328,60
Papilon Savunma14,530,69-36,10
Park Elek.Madencilik6,05-0,9812,66
Parsan36,181,4648,89
PC İletişim ve Medya Hizmetleri10,45

Pegasus93,005,6824,66
Peker GMYO1,030,98-55,97
Penguen Gıda4,95-3,32-1,98
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım319,001,43

Pera GMYO1,35-1,46-22,93
Pergamon Dış Ticaret26,400,3844,04
Petkim7,962,0559,84
Petrokent Turizm3.620,00-2,16299,38
Pınar Et ve Un21,40-3,17-2,21
Pınar Su3,780,53-6,99
Pınar Süt19,62-1,90-12,99
Plastikkart18,40-0,9229,18
Polisan Holding3,11-0,64-19,11
Politeknik Metal371,80-0,83-8,36
Prizma Press Matbaacılık3,841,05-29,93
QNB Finans Fin. Kir.74,359,99-40,66
QNB Finansbank36,00-0,33-48,83
QUA Granite Hayal Yapı13,200,69

Ral Yatırım Holding19,23-9,97333,11
Ray Sigorta14,60-3,31-5,50
Reysaş GMYO3,685,4413,52
Reysaş Lojistik5,170,78-0,08
Rhea Girişim1,980,51-46,77
Rodrigo Tekstil15,151,6810,50
Royal Halı3,020,00-12,21
RTA Laboratuvarları22,86-3,54-24,50
Sabancı Holding13,343,0920,99
Safkar Ege Soğutmacılık7,963,24-26,84
Sanel Mühendislik4,940,8244,44
Sanifoam Sünger35,10-2,39158,09
Sanko Pazarlama10,33-1,1511,46
Saray Matbaacılık4,500,22-48,69
Sarkuysan21,028,63141,68
Sasa Polyester46,326,73209,12
Say Yenilenebilir Enerji27,844,04227,14
Sekuro Plastik19,18-0,6737,39
Selçuk Ecza Deposu11,59-1,78-13,71
Selçuk Gıda4,84-0,41-2,81
Selva Gıda Sanayi10,329,90

Senkron Güvenlik23,944,54-8,83
Serve Film Prodüksiyon13,25-2,29-17,19
Servet GMYO97,402,5324,23
Seyitler Kimya17,270,7628,27
Silverline Endüstri5,430,37-36,86
Sinpaş GMYO4,000,00-4,31
Smartiks Yazılım5,23-0,95-40,97
Sodaş Sodyum Sanayii32,008,7721,51
Söktaş2,830,00-12,94
Sönmez Filament34,129,99-35,85
Sönmez Pamuklu10,249,99-30,61
Sumaş Suni Tahta88,101,2672,71
Şeker Fin. Kir.4,880,83-23,75
Şekerbank1,173,54-22,52
Şişe Cam13,003,5981,58
Şok Marketler Ticaret14,310,9214,66
T. Halk Bankası4,932,92-11,33
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,18-0,10-35,03
T.S.K.B.1,501,35-14,11
T.Tuborg19,802,0611,67
Taç Tarım Ürünleri26,600,38152,61
Tat Gıda11,900,682,93
TAV Havalimanları28,586,4034,18
Tek-Art Turizm1,390,00-31,19
Tekfen Holding18,991,9915,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,11-0,56-17,90
Temapol Polimer Plastik17,040,6548,17
Tetamat Gıda Yatırımları250,008,2315,58
TGS Dış Ticaret16,33-2,7428,48
Tofaş Oto. Fab.87,001,10181,45
Torunlar GMYO3,860,78-1,03
Trabzon Liman37,721,6217,43
Trabzonspor Sportif6,81-4,35179,10
Trend GMYO6,571,39-47,73
TSKB GMYO2,83-2,75-41,36
Tuğçelik19,456,28140,72
Tukaş8,560,94-11,66
Turcas Petrol3,921,29-19,18
Tureks Turizm Taşımacılık15,312,00

Turkcell19,181,4828,59
Tümosan Motor ve Traktör20,405,2644,99
Tüpraş157,103,5645,46
Türk Hava Yolları18,447,0842,84
Türk İlaç Serum13,18-2,51

Türk Prysmian Kablo70,509,98484,46
Türk Telekom9,870,4124,95
Türk Traktör198,401,9016,45
Türker Proje Gayrimenkul130,101,6415,23
Türkiye Sigorta5,473,99-11,46
Ufuk Yatırım19,090,4742,46
Ulaşlar Turizm Yat.3,582,58-15,57
Ulusal Faktoring2,300,88

Ulusoy Elektrik56,550,0910,13
Ulusoy Un Sanayi6,93-1,8436,19
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,793,47-23,50
Utopya Turizm16,90-0,59-56,44
Uzertaş Boya41,722,31-26,29
Ülker Bisküvi20,702,17-7,25
Ünlü Yatırım Holding5,563,93

Vakıf Fin. Kir.5,000,0046,71
Vakıf GMYO1,810,56-24,54
Vakıf Yat. Ort.5,760,17-21,74
Vakıflar Bankası3,802,70-19,32
Vakko Tekstil10,380,6865,64
Vanet Gıda6,530,46-15,52
VBT Yazılım24,161,34

Verusa Holding52,95-0,7517,46
Verusaturk Girisim24,781,5689,91
Vestel28,341,0770,89
Vestel Beyaz Eşya7,372,0866,05
Viking Kağıt6,44-0,62-28,44
Yapı ve Kredi Bank.3,293,799,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,72-2,43-6,83
Yataş12,901,42-8,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,24-2,11-26,36
Yeni Gimat GMYO17,75-1,3953,12
Yeo Teknoloji60,152,56

Yeşil GMYO0,871,16-36,96
Yeşil Yapı1,020,00-44,57
Yeşil Yatırım Holding1,980,51-53,70
Yibitaş İnşaat Malzeme11.000,003,29-29,49
Yonga Mobilya22,06-2,13-25,95
Yükselen Çelik5,58-0,187,40
Yünsa13,31-0,67-4,19
Ziraat GMYO2,421,26

Zorlu Enerji1,721,18-31,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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