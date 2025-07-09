Brent Petrol Fiyatı 69,47 Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 69,47 Dolar

09.07.2025 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı 69,47 dolara geriledi, ABD talep yavaşlamasıyla yatırımcılar temkinli.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,20 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 69,53 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 69,47 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,19 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dün son iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldikten sonra, ABD'de talepte yavaşlama olacağı beklentisi ve tarifelere dair yeni gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların temkinli davranması sonucu bugün kısmen geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergileri ertelemesi, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği gibi büyük ticaret ortaklarına gümrük vergilerini hafifletmeye yönelik anlaşmaların hala mümkün olabileceğine dair umut verirken, Güney Afrika gibi daha küçük ihracatçı ülkeleri ve şirketleri belirsizlik içinde bıraktı.

Trump, tarifeler için 9 Temmuz olarak belirlenen son tarihi 1 Ağustos'a erteledi. Dün yaptığı açıklamada bu tarihin "kesin" olduğunu belirterek, "Daha fazla uzatma yapılmayacak." dedi. Trump ayrıca, ithal bakıra yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini ve uzun süredir gündemde olan yarı iletkenler ile ilaçlara yönelik tarifeleri de kısa süre içinde uygulayacağını duyurarak, küresel piyasalarda endişe yaratan ticaret savaşını genişletti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent türü ham petrolün varil fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Böylece, bu yıl için fiyat tahmini, önceki rapora kıyasla yaklaşık 2,9 dolar artarak 68,89 dolar olarak güncellendi. EIA'nın "Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, petrol fiyatlarına ilişkin yukarı yönlü revizyonun arkasında jeopolitik risklerdeki artış etkili oldu.

Raporda, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken İsrail'in 13 Haziran'da Tahran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesislerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmasıyla risk priminin belirgin şekilde yükselmesi, revizyonun temel gerekçesi olarak gösterildi.

Uzun vadede ise ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Ayrıca, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 610 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 103 milyon 540 bin varil olacağı öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,04 doların direnç, 63,07 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 69,47 Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
17 yıl sonra Sivasspor’a veda eden Ziya Erdal’dan kulübüne sert tepki 17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
09:44
Kartalkaya davasında 3. gün Sanık savunmaları alınıyor
Kartalkaya davasında 3. gün! Sanık savunmaları alınıyor
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:30
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
15:22
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti
15:10
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer
Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
15:07
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 10:19:17. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatı 69,47 Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.