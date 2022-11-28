Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3'e yakın bir oranda azalarak 81,71 dolarla dibi gördü - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3'e yakın bir oranda azalarak 81,71 dolarla dibi gördü

28.11.2022 12:35

Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 2 Ocak'tan bu yana ilk defa 81,71 dolar oldu. Motorine bu gece gelecek 82 kuruşluk indirimin ardından yeni indirimlerin olup olmayacağı ise merakla bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 81,11 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, en düşük seviyelerini gördü. Bu düşüşün ardından bu gece motorine 82 kuruş indirim haberi gelirken yeni indirimler için gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

ÇİN'DEKİ GÖSTERİLER FİYATLARIN DÜŞMESİNE SEBEP OLDU

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de "Sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestolar etkili oldu. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayıldı. Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede talep belirsizliğine yol açarak petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

OPEC KARARLARI İLE FİYATLAR DALGALANMAYA DEVAM EDECEK

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının sonucuna ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyor. OPEC+ grubu, piyasa koşullarını değerlendirmek ve uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta bir araya gelecek. Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, geçen hafta OPEC+ grubunun petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik iddiaların ardından mevcut üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını yinelemişti. Selman ayrıca, OPEC+ grubunun 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranılacağını ifade etmişti.

RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeleri de devam ediyor. Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan Avrupa Birliği ülkeleri henüz resmi bir karar alamadı.Tavan fiyat uygulaması, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının başlayacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Brent petrolde teknik olarak 82,69 ile 84,71 dolar aralığının direnç, 80,67 ile 78,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3'e yakın bir oranda azalarak 81,71 dolarla dibi gördü - Son Dakika

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