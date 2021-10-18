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Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek - Son Dakika

Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek

18.10.2021 14:19

Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yalçın Yıldız, Batman'da bulunan en sarp kayanın tepesine 150 metre tırmanarak çıktı. Yıldız, kayanın tepesinden topladığı balı Cumhurbaşkanı'na götürecek.

Batman'da beden eğitim öğretmeni olarak görev yapan ve yüksek yerlere tırmanmasıyla tanınan Yalçın Yıldız, bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan için tırmandı. Yıldız, Cumhurbaşkanı'na olan sevgisini göstermek için en sarp kayanın tepesine çıkarak zorlukla topladığı balı Erdoğan'a takdim edecek. Yıldız, "Bu balın faydaları saymakla bitmez. Şifa kaynağı ve tamamen organik olan kaya balını bu kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan için topladım. Ona ulaştırmak istiyorum" dedi.

KİLOSU BİN TL'DEN SATILIYOR

Gercüş ilçesi Aydınlı köyü Mağaralı mezrasında dağlık bölgedeki uçurumların oluklarındaki kaya balı, bölge halkının ölümü göze alarak yaptığı tırmanışın ardından sofralardaki yerini alıyor. Hobi olarak arıcılık yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, topladığı balı yakın çevresine verdikten sonra geri kalanı da kilosunu bin TL'den satıyor. Yıldız, son tırmanışında balı topladıktan sonra Türk bayrağını kaya 150 metre yüksekliğine kayalık alana astı.

En sarp kayanın tepesine 150 metre tırmandı! Topladığı balı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek

"TÜRK BAYRAĞIMIZI KAYALIKLARDA DALGALANDIRDIM"

Koruyucu elbiseleri giyerek tırmanış yapan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, şifalı olduğunu söylediği kaya balını bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için topladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip balı vereceğini söyleyen Yıldız, "Cumhurbaşkanımız gece gündüz demeden ülkemiz için çalışıyor. Onu, kendisini ülkesine feda eden bir dünya lideri olarak onu görüyorum. O bizim baş tacımızdır. Bu balın faydaları say say bitmez. Bundan dolayı kendisine ulaştırmak istiyorum. Ben ayrıca şehit çocuğuyum. Bundan dolayı Türk bayrağını bu kayalara asarak bayrağımızın her yerde dalgalanmasını istiyorum. Bu kaya balına ulaşmak başkaları için zor olabilir ama benim için zor değil. Ben bunun eğitimini almışım. Eğitimini aldığım için benim için fazla bir tehlikesi yoktur. Bu balın Sayın Cumhurbaşkanımıza faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

En sarp kayanın tepesine 150 metre tırmandı! Topladığı balı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek
En sarp kayanın tepesine 150 metre tırmandı! Topladığı balı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek
En sarp kayanın tepesine 150 metre tırmandı! Topladığı balı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek
En sarp kayanın tepesine 150 metre tırmandı! Topladığı balı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek
En sarp kayanın tepesine 150 metre tırmandı! Topladığı balı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek
En sarp kayanın tepesine 150 metre tırmandı! Topladığı balı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Batman, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek - Son Dakika
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