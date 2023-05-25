Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor

25.05.2023 09:07

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 32 kuruştan, Ankara'da 21 lira 67 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 5 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

26 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 32 kuruştan, Ankara'da 21 lira 67 kuruştan ve İzmir'de ise 21 lira 5 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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