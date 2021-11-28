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Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar - Son Dakika

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar

28.11.2021 14:02

İstanbul'da yüksek kiralar son zamanlarda gündemden düşmezken, Bayrampaşa'da kiraya verilen 1.5+1 daire sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Mağarayı andıran bir görüntüye sahip, mutfak, banyo ve diğer odaları yıkılmış ve virane haldeki daire için 1000 TL kira istenmesi, megakentteki kiralık daire sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyada 5 milyon kişinin ölümüne neden olan pandemide atılan art arda normalleşme adımları, okulların açılması derken talebin daha da arttığı kiralık daire sorunu giderek büyüyor. İstanbul Bayrampaşa'da mağarayı andıran, banyo, mutfak ve odaların yıkık dökük halde bulunduğu daire için istenen 1000 TL kira ve 2000 TL depozito sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağara gibi daire için 1000 TL kira istiyorlar

"DAİRE KİRACILAR TARAFINDAN BAKIMSIZ KULLANILMIŞTIR"

4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan 1.5+1 dairenin soba ile ısındığı ve eşyalı olduğu belirtilirken, ilan sitesine konulan fotoğrafları görenler ise gözlerine inanamadı. İlan sahibinin verdiği ilana düştüğü "Daire kiracılar tarafından bakımsız kullanılmıştır bunu göz önünde bulundurarak fiyatı uygun tutuyoruz oturacak kişi beğenmediği kısımları yaptırıp kiradan düşülebilir forum İstanbul'a çok yakın konumdadır verem metro durağına da çok yakındır" açıklaması ise tepkilerin iyiden iyiye artmasına neden oldu.

Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağara gibi daire için 1000 TL kira istiyorlar

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Emlak sitesinde yer alan ilanı gören sosyal medya kullanıcıları 1000 TL kira istenen dairenin fotoğraflarını paylaşıp yorum üstüne yorum yaptı.

Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağara gibi daire için 1000 TL kira istiyorlar

İşte o paylaşımlardan bazıları;

- Bu ev değil korku filmi seti gibi bir şey.

- Girmeden önce 100 bin tl tadilat yapılması gereken ev.

- Kendini çok akıllı sanan ev sahibidir. kiracı gelsin benim mağaramı eve çevirsin, cebimden beş kuruş çıkmadan cillop gibi bir evim olsun.

- İnsan buranın fotoğraflarını çekerken utanır.

- Oturacak kişi beğenmediği kısımları yaptırıp kiradan düşebilir demiş. Oturan 100 yıl kira ödemez.

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar

Türk Lirası, Bayrampaşa, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar - Son Dakika
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