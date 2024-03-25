Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Banka promosyonları yenilenmeli

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, banka promosyonlarının günün şartlarına göre yenilenmesi gerektiğini, geçmiş dönemlerdeki maaşlara göre yapılan anlaşmaların yetersiz kaldığını söyledi.
Emekli maaşlarında devlet bankalarının başlattığı promosyon uygulamasının, kendi taleplerinin haklılığını ortaya koyduğunu söyleyen Yazgan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, bu yönde de bir adım atmasını beklediklerini kaydetti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yazgan, geçtiğimiz yıl hizmet kollarındaki 8 bakanlığa söz konusu taleplerini yazılı olarak ilettiklerini belirterek, "Çağrımıza ilk cevap Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakanımız, maaş promosyonlarının şu an düşük kaldığını, güncelleyip, çalışanlarının kayıp yaşamaması için çalışacaklarını açıkladı. Duyarlılığı ve çalışanlarımızın yanında olan bu yaklaşımı sebebiyle kendisine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Maaş promosyon anlaşmalarının geçen yıl yapıldığını ve geçen süre içinde maaşlarda yaşanan artışlar sebebiyle önceki yıllara göre hesaplanan promosyonların yetersiz kaldığını belirten Yusuf Yazgan, "Bankalarla yapılan protokoller günün şartları, piyasalardaki faiz oranları, anlaşmayı kapsayan memur sayısı esas alınarak yapılmaktadır. Geçen yıl protokol yapıldığı tarihteki şartlarla günümüz şartlarının aynı olmadığı ortadadır. Bu da memurlarımızın aleyhinedir. Adalet Bakanımızın bu yaklaşımının diğer bakanlarımızca da gösterilmesi bütün kamu görevlilerinin ortak beklentisidir" dedi.
Büro Memur-Sen, maaş promosyonlarının yeniden belirlenmesi için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir yazı yazmış ve bu talebini iletmişti. - ANKARA
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