Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Sahada emek hırsızı ana muhalefet sendika, Ankara\'da emek gaspçısı ana muhalefet partisi ile uğraşıyoruz

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Sahada emek hırsızı ana muhalefet sendika, Ankara'da emek gaspçısı ana muhalefet partisi ile uğraşıyoruz" dedi.
Büro Memur-Sen Erzurum Bölge Toplantısı için Erzurum'a gelen Genel Başkan Yusuf Yazgan, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesini iptal ettiren CHP'yi eleştirdi. Sahada ana muhalefet sendikası, Ankara'da ana muhalefet partisi ile mücadele ettiklerini söyleyen Yazgan, toplu sözleşme masasında elde edilen kazanımın yargı yoluyla iptal edilmesinin, kazanımın bir gaspı olduğunu belirtti. Yusuf Yazgan, "Biz sendikal örgütlenmeyi büyütmek ve teşvik etmek için toplu sözleşme ikramiyesi kazanıyoruz. Memurlarımızın cebine buradan bir para giriyor, bu birilerini rahatsız ediyor. Ne zaman memurlar lehine bir kazanım olsa Anayasa Mahkemesi'ne koşan CHP yine bildiğini yaptı ve toplu sözleşme ikramiyesini iptal ettirdi. Bir kere de milletin, kamu görevlilerinin yanında olun. Barajı geçemeyen siyasi partilerin hazine yardımı alamamasına ses etmeyen CHP, konu memurlar ve sendikalar olunca, Anayasa Mahkemesine koştu. Sahada emek hırsızı ana muhalefet sendika, Ankara'da emek gaspçısı ana muhalefet partisi ile uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.
"Hepsiyle mücadele edecek güçteyiz"
Kendi dönemlerinde kazanım elde edemeyen, elde edilen kazanımların kaybedilmesine ses çıkaramayanların bugün emek hırsızlığı ile sendikacılık oynadığını belirten Yusuf Yazgan, "Biz hepsiyle mücadele edecek güçteyiz. Toplu sözleşmeyi biz kazandırdık, toplu sözleşme ikramiyesini biz kazandırdık; yine kazandıracağız. İlgili bakanlarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Üyelerimizi mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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