Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı

06.03.2022 13:15
Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı

Son dakika ekonomi haberine göre Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Türkiye'nin gıda noktasında önemli bir potansiyelinin olduğunu belirterek, "Özellikle dondurulmuş gıdada Bursa önemli bir tecrübeye sahip. Arjantin'de bu noktada bir talep söz konusu.

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Türkiye'nin gıda noktasında önemli bir potansiyelinin olduğunu belirterek, "Özellikle dondurulmuş gıdada Bursa önemli bir tecrübeye sahip. Arjantin'de bu noktada bir talep söz konusu. Arjantin ve Bursa arasında dondurulmuş gıdada yeni iş birlikleri yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ana Hizmet Binası'nda Salas ve beraberindeki heyeti ağırlayan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Arjantinli Büyükelçiye Bursa ekonomisi hakkında bilgi aktardı.

Uğur, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ve BTSO olarak kente vizyon katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bursa ile Arjantin arasındaki ticaret hacmi hakkında bilgi veren Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomilerde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerine rağmen ticaretimiz gelişmeye devam etti. Şu anda 82 Bursalı firmamız Arjantin'e ihracat gerçekleştiriyor. Bursa ve Arjantin arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 13 milyon dolar. BTSO olarak firmalarımızın dış ticaretini artırmak konusunda mesafeye bakmaksızın dünyanın farklı coğrafyalarında önemli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Güney Amerika kıtasının önemli ülkelerinden Arjantin arasındaki iş birliğimizin önümüzdeki dönemde gelişmesini hedefliyoruz."

"Dondurulmuş gıdada iş birliği yapabiliriz"

Salas da güçlü ekonomisiyle Bursa'nın, Türkiye'nin en önemli üretim kentlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye ile Arjantin arasındaki ticaret hacminin artması için önemli organizasyonlara imza attıklarını kaydeden Salas, İstanbul'da bu ay düzenlenmesi planlanan B2B organizasyonuna Bursalı firmaların da katılımından memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

BTSO tarafından Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Mart 2021'de gerçekleştirilen "Arjantin Pazarı ve Yatırım İmkanları" webinarının oldukça verimli geçtiğini hatırlatan Salas, şöyle devam etti:

"Bursa'nın güçlü üretim yelpazesi, ihracat potansiyeli ve nitelikli istihdam kapasitesinin farkındayız. Bursa ile Arjantin arasındaki yeni ticaret köprülerinin oluşmasını istiyoruz. Türkiye'nin gıda noktasında önemli bir potansiyeli var. Özellikle dondurulmuş gıdada Bursa önemli bir tecrübeye sahip. Arjantin'de bu noktada bir talep söz konusu. Arjantin ve Bursa arasında dondurulmuş gıdada yeni iş birlikleri yapılabilir. Hedefimiz iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı sektörlerde de güçlenmesini sağlamak. Bu potansiyel ve heyecan her iki ülkede var."

Ziyarette, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ile meclis divan katipleri Gülçin Güleç ve Hakan Batmaz hazır bulundu.

Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı
Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı
Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı

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Arjantin, Türkiye, Ankara, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Arjantinli Büyükelçi Salas'tan Türk yatırımcılara dondurulmuş gıdada iş birliği çağrısı - Son Dakika


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