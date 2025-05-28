Bursa Business School Türkiye\'nin Kongre Merkezi Olacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Business School'un sektör konseylerinin katkılarıyla kısa sürede önemli bir kongre destinasyonuna dönüştüğünü söyledi. Başkan Burkay, "Son bir ayda üç büyük sektörel zirveye ev sahipliği yapan Bursa Business School, önümüzdeki üç yıl içerisinde Türkiye'nin kongre merkezi haline gelecek." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyasının önünde en az hasarla atlatılması gereken kritik bir süreç olduğunu söyledi. Küresel ekonomideki zorlu ve belirsiz ortamın bu süreci uzattığını söyleyen İbrahim Burkay, "Geçmişte krizlerle, bu tip dönemlerle çok mücadele ettik ancak pandemi sonrası ciddi anlamda uzayan bu dönem girişimcileri ve firmaları çok yordu." dedi.

Bursa iş dünyasından 3 kritik talep

BTSO olarak bu süreçte ekonomi yönetimi ve Bakanlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını ifade eden Başkan Burkay, "Bu ayki faaliyetlere baktığımızda 10 kez Bakanlarımızla bir araya geldik. Son olarak Ankara'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 5 bakanımızla beraberdik. İş dünyamızın talep ve beklentilerini paylaştık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan 30 milyar TL'lik KGF destekli kredi paketi önemli ancak limitin artırılması iş dünyamıza nefes aldıracaktır. Bununla birlikte yüksek faiz ortamında işletmelerimiz katma değer üretemiyor. Bu konuda ekonomi yönetiminin ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. İmkanlara göre önceliklendirme yapılarak firmaları rahatlatacak destek paketlerinin hayata geçmesini bekliyoruz. Bir diğer beklentimiz kısa çalışma ödeneğinin bu dönemde yine devreye girmesi. Üçüncü olarak da reeskont kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesini bekliyoruz. Komitelerimizin ve konseylerimizin çalışmaların tamamını kamu ile paylaşıyoruz. Bunların özellikle bütçeye dayalı olmayan kısımlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma noktasında ciddi bir irade olduğunu görüyoruz. Önümüzde en az hasarla atlatmamız gereken zor bir süreç var. Bu süreçte 57 bin üyemizle çok sıkı temas halinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bursa Business School Türkiye'nin kongre merkezi olacak

Ekonomideki zorlu süreçle mücadele ederken verimlilik ve katma değeri artırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Burkay, BTSO çatısı altında çalışan tüm meclis üyelerinin Odayı bir uzmanlık merkezi konumuna getirdiğini vurguladı. KFA Fuarcılık'ın HOMETEX Fuarı'ndaki başarısını hatırlatan Başkan Burkay, "İşte KFA Fuarcılık nereden nereye geldi. Bu çok kıymetli. Tüm bu projeleri hiç taviz vermeden devam ettirmemiz gerekiyor." dedi. Bursa Business School'da yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Burkay, gelecek 3 yılda Bursa Business School'un Türkiye'nin kongre merkezi haline geleceğini söyledi. Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Projeyi ortaya koyarken hayal ettiklerimiz çok hızlı gerçekleşiyor. Nisan ayında Enerji Zirvemizi yaptık. Çok başarılı oldu. Yine Dirençli Kentler Zirvemiz ilki olmasına rağmen Rising City Yapı Yaşam Fuarımız ile birlikte çok başarılı oldu. AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyimiz tarafından 2. Uludağ Çevre Forumu'nu yaptık. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla gerçekten müthiş bir program oldu. 550 kişi kapasiteli salon tamamen doldu. Bursa'nın böyle bir merkeze ihtiyacı varmış bunu gördük. Konseylerimiz geldiğini nokta açısından da bu çok değerli. BTSO çatısı altındaki sektör konseylerimiz kendi alanlarında Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu haline gelecek."

Uludağ'ın imajı değişecek

BTSO'nun ortaya koyduğu projelerin rol model olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "GUHEM ilk anlattığımızda çok anlaşılamadı ama bugün gelinen noktada Avrupa'nın en önemli uzay havacılık temalı eğitim merkezi haline geldi. Azerbaycan, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri dünyanın dört bir yanından öğrenciler GUHEM'i gezmek için Bursa'ya geliyor. Bu meclis üyelerimizin desteği ile oluyor. Bu projeyi biz hep birlikte inşa ettik. Yine Uludağ'da Bursa Business School projesini hep birlikte hayata geçirdik. Net şekilde ifade ediyorum, Bursa Business School 3 yıl içinde Türkiye'nin kongre merkezi olacak. Uludağ'da oteller bölgesi var ancak 2-3 ay açık kalabiliyor. Uludağ kar ve kayağa mahkum olmayacak büyük bir zenginlik, büyük bir değer. Biz Bursa Business School ile Uludağ'ın imajını değiştirmiş olacağız. Bu proje ile Uludağ'ın tüm iş modelini değiştirecek ve Bursa'ya bambaşka bir hava kazandıracağız." dedi.

Geleceği şekillendiren projeler

BTSO'nun dönüştürücü gücüne vurgu yapan Başkan Burkay, TEKNOSAB, BUTEKOM, Bursa Model Fabrika gibi projelerin de bu vizyonun bir ürünü olduğunu söyledi. BTSO meclisi çatısı altında sektörlerinin en güçlü oyuncularının yer aldığını ifade eden Burkay, "Bizim ürettiğimiz projeler Türkiye ekonomisini de dönüştürecek potansiyelde. En önemli önceliklerimiz temsil ettiğimiz alanlarda geleceği şekillendirecek projeleri bir bir hayata geçirmek. BTSO olarak bütün çalışma prensibimiz bunun üzerine kurulu." diye konuştu.

Kentimizin marka değerini daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur Bursa'nın sahip olduğu ekonomik, kültürel ve tarihi değerlerle Türkiye'nin stratejik kentlerinden biri olduğunu söyledi. Uğur, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında kentimiz; uluslararası ticaret, yabancı çalışan nüfus, ulaşım altyapısı, teknoloji ve bilgi yoğun faaliyetleriyle 'potansiyel küresel iller' arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, akademi, kamu ve sanayi iş birliğini daha da güçlendirerek; özellikle mobilite, teknik tekstil gibi alanlarda yüksek teknoloji üretimini teşvik etmemiz gerekiyor. Kentimizin marka değerini küresel ölçekte daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu hedefe ulaşmak için, bugüne kadar olduğu gibi BTSO Meclisi çatısı altında birlikte çalışmaya, üretmeye ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Katkılarınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi. - BURSA