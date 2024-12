Bursa\'da ucuz et ve kıyma dönemi

Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, bir yandan üreticilere destek verip diğer yandan da vatandaşların daha kaliteli ve lezzetli et ürünlerine daha uygun fiyata ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de ilk defa uygulanan ucuz et projesini hayata geçirdi. Bursa genelinde 5 ayrı BESAŞ mağazasında piyasa fiyatının yüzde 20 ile 25 altında satılan et ürünleri yerli besi büyükbaş hayvanlardan elde ediliyor. Yıl sonuna kadar Orhangazi'de de açılacak mağazaların 2025 yılıyla birlikte sayılarının düzenli olarak artacağı bildirildi.

Her vatandaşın her üründen en fazla 1 kilo alma hakkı var

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESAŞ marifetiyle Bursa'nın yerel ürünlerini daha sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyata Bursalılarla buluşturuyor. Ürün yelpazesini her geçen gün geliştiren BESAŞ, kaliteli ve lezzetli et ürünlerini de uygun fiyata satışa sunuyor. Geçtiğimiz günlerde BESAŞ ve Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle birlikte birlik üyesi Bursalı üreticilerden temin edilen etler artık BESAŞ bayilerinde satılıyor. BESAŞ'ın kalite kontrolünden geçen kıyma ve kuşbaşı gibi et ürünleri, piyasa fiyatının yüzde 20 ile 25 altında Bursalılara sunuluyor. Bursalılar, nitelikli ve kaliteli et ürünlerine BESAŞ Merkez Satış Mağazası (Korupark Karşısı), Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Tesisi Satış Mağazası, Keles Fabrika Satış Mağazası, Gemlik Fabrika Satış Mağazası ve Mudanya Fabrika Satış Mağazası'nda ulaşabiliyor. Kuşbaşı etin yarım kilosu 210 TL'den, kıymanın yarım kilosu ise 190 liradan satılıyor. Ürünlerden çık sayıda vatandaşın faydalanabilmesi için her üründe en fazla 1 kilo satın alma sınırı bulunuyor.

Üretici kazanacak, halk ucuza kaliteli et yiyecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ satış noktalarında Bursalı üreticilerden temin edilen kıyma ve kuşbaşı gibi et ürünlerini halka uygun fiyatlarla sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Projeyle, yerel ekonomiyi desteklerken aynı zamanda Bursalıların kaliteli, güvenilir ve nerede yetiştiği bilinen hayvanlardan elde edilen sağlıklı etlere kolayca ulaşmasını sağladıklarını dile getiren Başkan Bozbey, "BESAŞ olarak halkımızın sağlıklı ve besleyici gıdalara erişimini artırmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Yerel üreticilerle iş birliği içinde yürüttüğümüz bu proje sayesinde hem üreticilerimizin emeği değerlendiriliyor hem de Bursalılar, piyasa fiyatlarının altında nitelikli et ürünlerine erişim sağlıyor. Böylece, gıda güvenliğini ön planda tutarken kentimizin ekonomik dayanışmasını da güçlendirmiş oluyoruz" dedi.

Üreticilerin kazandığı, halkın da uygun fiyatlarla lezzetli ve sağlıklı ürünlere ulaşabildiği bu sistemin sosyal belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçasını oluşturduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "BESAŞ satış noktalarını tercih ederek hem kendi sofralarını bereketlendiren hem de yerel üreticilere destek veren tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma sayesinde, Bursa'da hem üretici hem tüketici kazanıyor" diye konuştu.

Yarım kilo kuşbaşı et 210, kıyma 190 TL'den satılıyor

BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, hem üreticiyi desteklemek hem de tüketiciye uygun fiyatlı kaliteli ürün sunabilmek adına Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Kıyma ve kuşbaşı olarak et ürünlerinin BESAŞ fabrika satış mağazalarında satışa sunulduğunu anlatan Demirtaş, "5 farklı noktada et satışı yapılıyor. Yakın zamanda Orhangazi'de de fabrika satış mağazamız açılacak. Orada da et ürünü satacağız. Niteliklere uygun olan bayilerimize de bu ürünü vermeyi düşünüyoruz. Başkanımızın hedefleri doğrultusunda BESAŞ Tanzim Satış Mağazalar Zinciri'ni oluşturmak üzere mümkün olduğunca bütün ilçelerimizde kendi fabrika satış mağazalarımızı açmak istiyoruz. Yıl sonuna kadar Orhangazi ilçemizde açılacak olan mağazamızın ardından 2025 yılı ile birlikte mağaza sayımızı düzenli olarak arttıracağız. Vatandaşımızın ilgisi çok iyi. Ürünlerimiz 500'er gramlık paketlerde; kıyma ve kuşbaşı et olarak satılıyor. Her vatandaşımıza adilane bir şekilde ulaşsın diye her üründen 1 kg sınırlaması getirdik. Karkas et fiyatı değiştiği zaman bizim fiyatlarda değişebilir. Kuşbaşının kilosu 420'den geliyor. Yarım kiloluk paketlerde 210 liradan veriyoruz. Üzerine kar koymuyoruz. Kıymada 380 lira kilosu, 190 liradan yarım kilosunu veriyoruz. Ürünlerimiz Bursa Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği üyelerinden alınan tamamen yerli ürünler, ithal et asla kullanmıyoruz kullanmayacağız da" dedi.

Türkiye'de ilk kez uygulanıyor

Şu anda kuzu eti satış planlamalarının bulunmadığını da aktaran Demirtaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz kasaplara rakip değiliz. Biz sadece vatandaşımızın en çok ihtiyacı olan iki ürünü satıyoruz. Üreticiyi destekleyip vatandaşımıza da kaliteli ve uygun ürün verme derdindeyiz. Hem üreticiler hem de vatandaşımız kazansın istiyoruz. Çok ciddi bir talep var. Kullanıcılar ürünlerden çok memnun. Bunu günden güne arttırarak devam ettirmeye çalışacağız. Bu proje Türkiye'de ilk defa hayata geçirilmiş bir proje. Bazı büyükşehir belediyelerinden 'bize bilgi akışı sağlar mısınız?' diye talepler geldi. Vatandaşlarımızın Türkiye genelinde bu imkanlardan faydalanması için elimizden gelen desteği vereceğiz." - BURSA