Bursa Textile Show Fuarı, Tekstil Sektörünün Kalbini Attırdı

Tekstil sektörünün kalbi 5-7 Mart tarihleri arasında Bursa Textile Show Fuarı'nda attı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı 3 gün boyunca 40'ı aşkın ülkeden alıcıyı ağırladı.
Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan tekstilde dış ticaret hacmine güç katan Bursa Textile Show Fuarı sona erdi. BTSO'nun ihracat odaklı hamlelerinden olan KFA Fuarcılık AŞ'nin fuarcılık tecrübesi ile 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı'na 2 ayrı salonda 80'i aşkın firma katıldı. Fuarda ayrıca trend alanları ve ilham verici seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuldu.
BTSO öncülüğünde yürütülen Giysilik Kumaş UR-GE projeleri çerçevesinde B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fuara, başta Avrupa, Afrika, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geldi.
"Sektörün en önemli buluşmalarından"
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı'nın sektörün ihracat hedeflerine katkı sağladığını söyledi. Fuarın bu yıl 11. kez düzenlendiğini kaydeden İsmail Kuş, "BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesi için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bursa Textile Show Fuarı da bu vizyonla hayata geçen organizasyonlardan birisi. Fuar yurt dışından yabancı alıcıları Bursalı firmalarla buluşturdu. Sektörümüzün nitelikli büyümesi için ihracat önemli. Biz de bu hedefle fuarcılık çalışmalarına önem veriyoruz" dedi.
"Farklı coğrafyalardan müşteriler kazandık"
Fuar katılımcılarından Marsala Tekstil firması Pazarlama Direktörü Özlem Özel, Bursa Textile Show Fuarı'na ikinci kez katıldığını belirterek, fuarda beklentilerinin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu ile karşılaştıklarını söyledi. Özel, "Üretimimizin yüzde 80'inini ihraç ediyoruz. Firma olarak fuardan memnunuz. 3 gün boyunca Rusya, Almanya, İspanya, İngiltere gibi farklı ülkelerden ziyaretçilerle görüşmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.
"Özellikle Rusya, Beyaz Rusya, Ürdün'den alıcılar ağırladık"
Melba Tekstil firmasından Bahadır Yaşbey, fuara ilk defa katıldıklarını söyledi. Fuarın alanı ve atmosferinin güzel hazırlandığını belirten Yaşbey, "Fuarda yabancı alıcılardan yoğun ilgi gördük. İlerleyen dönemlerde fuarın daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum. Bu sene fuarda özellikle Rusya, Beyaz Rusya, Ürdün'den alıcılar ağırladık. Siparişlerimizi de aldık. Bizim için olumlu bir fuar oldu" dedi.
Marka Kumaş firmasından Mehmet Emin Süsem ise Bursa Textile Show Fuarı ile her sene farklı ülkelerden yeni müşteriler kazandıklarını söyledi.
"Fuar fırsatlar sunuyor"
Tende Tekstil firmasından İsmail Hasırcı, fuarın düzenlendiği ilk yıldan bu yana katılımcı olarak yer aldıklarını belirterek, "Özellikle bu sene Avrupa ve Balkanlar ağırlıklı olmak üzere birçok firma ile bağlantılar kurduk. Bizim için en önemli konu network. Bu konuda Bursa Textile Show bizlere büyük fırsatlar sağlıyor. Bu konuda desteğinden dolayı BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'a teşekkür ediyoruz" dedi.
Erşat Tekstil firmasından Ertan Er ise Bursa Textile Show Fuarı'nın Bursa'daki sektör temsilcileri için önemli olduğunu söyledi.
Belçika'da tekstil sektörünün önemli firmalarından Tonickx'in tasarımcılarından Anton Frans, "Uzun süredir Türkiye'den ürün alıyoruz. Bursa'da iş birliği yaptığımız birçok firma var. Bursa'ya 2. kez geldim. Bursa'daki firmalarla sürekli iletişim halindeyiz. Bu fuar bizim için çok önemli çünkü çalıştığımız tüm firmaları aynı mekanda görebiliyoruz" dedi.
"Ürünlerin kalitesi üst seviyede"
Mısır'dan gelen Menna Shalaby, Bursa Textile Show Fuarı'nda keten ve dokuma kumaş siparişi vererek ülkesine döneceğini söyledi. Shalaby, bir sonraki fuara mutlaka geleceğini belirterek, "Fuarda dünyanın her coğrafyasından firmalar var. Kumaş kalitesi Bursa'da çok iyi konumda" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da faaliyet gösteren Promo Tex firmasından Antonina Pasichnyk, kadın giysi üretimi için kumaş tercihlerinin Bursa'dan olmasını istediğini belirterek, fuarda yeni iş bağlantıları kurduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen Hajar Lmerrouni ise şal üzerine satış yaptığını belirterek, doğal iplik malzemelerinin kendisi için büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. Lmerrouni, "Fuar her açıdan nitelikli bir yapıya sahip. İstediğim ürünleri kolayca bulma fırsatı buldum" dedi.
BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla düzenlenen fuara, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve UTİB de destek veriyor. - BURSA
Son Dakika › Ekonomi › Bursa Textile Show Fuarı, Tekstil Sektörünün Kalbini Attırdı - Son Dakika
Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.077,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sigorta, en çok kaybettiren ise turizm oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
Düzce'de ahşap mutfak malzemeleri üreten bir firma, kadın işçilerin çoğunluğunu istihdam ederek üretimin her aşamasında görev almalarını sağlıyor. Firma sahibi, kadın işçilerin daha sadık, düzenli ve özverili çalıştığını belirtirken, üretim sayısının arttığını ve parça sayısının 300-350 bine çıktığını ifade etti. Kadın işçiler ise işlerinden memnun olduklarını ve aile ekonomilerine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin toplam leblebi ihracatının yüzde 48'inin Denizli'den gerçekleştirildiğini belirtti. Denizli'nin leblebi ihracatında ülke çapında zirvede olduğunu ve ihracatın 2023 yılında yüzde 45 oranında artış göstererek 13,3 milyon dolara ulaştığını söyledi. Denizli leblebisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, leblebinin Denizli'nin mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve farklı tariflerle tüketiciye sunulduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.
Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kurulan ve kadınlara iş imkanı sağlayan bir kooperatiftir. Kooperatif, tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştirerek ürünlerini işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektedir. Yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler üreten kadınlar, kış aylarında da tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretimlerine devam etmektedir. ÇEKOOP, kış aylarında 15-20, yaz aylarında ise yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlamaktadır ve ürün temin ettiği kadınlarla onlarca kişiye ekonomik katkı sunmaktadır.
Kayseri'de valilik öncülüğünde kurulan 38 kadın kooperatifi, 1 yılda 46 milyon TL ciro yaparken Vali Gökmen Çiçek, bu rakamın çok iyi olduğunu belirtti. Kadın kooperatifleri ürettikleri ürünleri hem iç piyasada satarken hem de yurt dışına ihraç ediyor.
Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde başta fırın olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan yerleri denetledi. Gıda denetimlerinin sıklaştırıldığını ve ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, vatandaşların temiz, hijyenik ve hilesiz gıdaya ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerle vatandaşların sağlıklı bir gıdaya ulaşması amaçlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?