Bursa Textile Show Fuarı, Tekstil Sektörünün Kalbini Attırdı

Ekonomi

Tekstil sektörünün kalbi 5-7 Mart tarihleri arasında Bursa Textile Show Fuarı'nda attı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı 3 gün boyunca 40'ı aşkın ülkeden alıcıyı ağırladı.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan tekstilde dış ticaret hacmine güç katan Bursa Textile Show Fuarı sona erdi. BTSO'nun ihracat odaklı hamlelerinden olan KFA Fuarcılık AŞ'nin fuarcılık tecrübesi ile 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı'na 2 ayrı salonda 80'i aşkın firma katıldı. Fuarda ayrıca trend alanları ve ilham verici seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuldu.

BTSO öncülüğünde yürütülen Giysilik Kumaş UR-GE projeleri çerçevesinde B2B organizasyonunda ise yabancı iş profesyonelleri Bursalı firmalarla iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fuara, başta Avrupa, Afrika, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geldi.

"Sektörün en önemli buluşmalarından"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı'nın sektörün ihracat hedeflerine katkı sağladığını söyledi. Fuarın bu yıl 11. kez düzenlendiğini kaydeden İsmail Kuş, "BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesi için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bursa Textile Show Fuarı da bu vizyonla hayata geçen organizasyonlardan birisi. Fuar yurt dışından yabancı alıcıları Bursalı firmalarla buluşturdu. Sektörümüzün nitelikli büyümesi için ihracat önemli. Biz de bu hedefle fuarcılık çalışmalarına önem veriyoruz" dedi.

"Farklı coğrafyalardan müşteriler kazandık"

Fuar katılımcılarından Marsala Tekstil firması Pazarlama Direktörü Özlem Özel, Bursa Textile Show Fuarı'na ikinci kez katıldığını belirterek, fuarda beklentilerinin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu ile karşılaştıklarını söyledi. Özel, "Üretimimizin yüzde 80'inini ihraç ediyoruz. Firma olarak fuardan memnunuz. 3 gün boyunca Rusya, Almanya, İspanya, İngiltere gibi farklı ülkelerden ziyaretçilerle görüşmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Özellikle Rusya, Beyaz Rusya, Ürdün'den alıcılar ağırladık"

Melba Tekstil firmasından Bahadır Yaşbey, fuara ilk defa katıldıklarını söyledi. Fuarın alanı ve atmosferinin güzel hazırlandığını belirten Yaşbey, "Fuarda yabancı alıcılardan yoğun ilgi gördük. İlerleyen dönemlerde fuarın daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum. Bu sene fuarda özellikle Rusya, Beyaz Rusya, Ürdün'den alıcılar ağırladık. Siparişlerimizi de aldık. Bizim için olumlu bir fuar oldu" dedi.

Marka Kumaş firmasından Mehmet Emin Süsem ise Bursa Textile Show Fuarı ile her sene farklı ülkelerden yeni müşteriler kazandıklarını söyledi.

"Fuar fırsatlar sunuyor"

Tende Tekstil firmasından İsmail Hasırcı, fuarın düzenlendiği ilk yıldan bu yana katılımcı olarak yer aldıklarını belirterek, "Özellikle bu sene Avrupa ve Balkanlar ağırlıklı olmak üzere birçok firma ile bağlantılar kurduk. Bizim için en önemli konu network. Bu konuda Bursa Textile Show bizlere büyük fırsatlar sağlıyor. Bu konuda desteğinden dolayı BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Erşat Tekstil firmasından Ertan Er ise Bursa Textile Show Fuarı'nın Bursa'daki sektör temsilcileri için önemli olduğunu söyledi.

Belçika'da tekstil sektörünün önemli firmalarından Tonickx'in tasarımcılarından Anton Frans, "Uzun süredir Türkiye'den ürün alıyoruz. Bursa'da iş birliği yaptığımız birçok firma var. Bursa'ya 2. kez geldim. Bursa'daki firmalarla sürekli iletişim halindeyiz. Bu fuar bizim için çok önemli çünkü çalıştığımız tüm firmaları aynı mekanda görebiliyoruz" dedi.

"Ürünlerin kalitesi üst seviyede"

Mısır'dan gelen Menna Shalaby, Bursa Textile Show Fuarı'nda keten ve dokuma kumaş siparişi vererek ülkesine döneceğini söyledi. Shalaby, bir sonraki fuara mutlaka geleceğini belirterek, "Fuarda dünyanın her coğrafyasından firmalar var. Kumaş kalitesi Bursa'da çok iyi konumda" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da faaliyet gösteren Promo Tex firmasından Antonina Pasichnyk, kadın giysi üretimi için kumaş tercihlerinin Bursa'dan olmasını istediğini belirterek, fuarda yeni iş bağlantıları kurduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen Hajar Lmerrouni ise şal üzerine satış yaptığını belirterek, doğal iplik malzemelerinin kendisi için büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. Lmerrouni, "Fuar her açıdan nitelikli bir yapıya sahip. İstediğim ürünleri kolayca bulma fırsatı buldum" dedi.

BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla düzenlenen fuara, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve UTİB de destek veriyor. - BURSA