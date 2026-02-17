Bursa Ticaret Borsası Yeni Projelerle Büyüyor - Son Dakika
Bursa Ticaret Borsası Yeni Projelerle Büyüyor

Bursa Ticaret Borsası Yeni Projelerle Büyüyor
17.02.2026 20:29
Borsa başkanı Matlı, yurt dışı organizasyonlarla tarımsal merkezi oluşturacak projeleri duyurdu.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Marmara ÜPAK ile yurt dışındaki organizasyonları toparlıyoruz. Bir-iki ay içinde Rusya, Ukrayna ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin ürünlerinin Türkiye'de serbest bölge mantığıyla oluşturulacak merkezlerde toplanacağı, Orta Doğu'daki alıcıların da buluşacağı daha büyük bir tarımsal Türkiye vizyonunun parçası olacağız." dedi.

Matlı, Bursa Ticaret Borsası'nda düzenlenen 2013-2026 Dönemi Değerlendirme Toplantısı'nda, 2013 yılında 425 olan aktif üye sayısının yüzde 118 artışla 925'e yükseldiğini söyledi.

Borsanın 2013 yılında 980 milyon lira olan tescil işlem hacminin 2025 yılı itibarıyla 70 milyar lirayı aştığını vurgulayan Matlı, "Türkiye'deki 115 ticaret borsası arasında 36. sırada başladığımız yolculuğumuzda, bugün 15. sıraya yükseldik." diye konuştu.

Matlı, kültür sanat, spor gibi kentteki yerel konularda da aktif rol aldığını dile getirerek, "Sanayi üreten bir şehrin yanında sosyalleşen, insanların birbiriyle sohbet edebildiği, sanatsal aktivitelerin olabildiği, sporuyla, eğlence merkezleriyle beraber şehrin sadece üreten değil, sosyalleşen insanlarla kalkınacağına inananlardan olduğum için bu görevlerde bulundum." dedi.

TÜRİB ve Marmara ÜPAK

"Bursa Ticaret Borsası, Türkiye'de 115 borsa arasında Avrupa Birliği'nde temsil edilen tek borsa." diyen Matlı, aynı zamanda Avrupa Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye borsanın, Türkiye Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile entegre olduğunun bilgisini verdi."

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın (TÜRİB) kurucularından olduklarını belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Biz tamamını satın almak istedik. Kimsenin girmek istemediği bir yerdi. Daha sonra benim girdiğimi görünce herkes talip oldu. Yani 3 milyonluk hissenin bugünkü karşılığı herhalde 100 milyonun üzerine çıkmıştır. Kıymetli bir yatırım oldu. Borsada yaptığımız işlemler gibi Türkiye'de tarımsal emtialarla ilgili bir platform oluşturduk. Alıcıyla satıcının buluştuğu, faizsiz sistemle ilgili hassasiyeti olanların da altın gibi yatırım yapacakları, tahılla ilgili son tüketici noktasında bir iç platform oluştu. Ambarındaki ürünü yetiştirmeyen insanların mağdur olduğu bir yapıdan, telefondan bakarak fiyatını belirleyebildiği, istediği zaman satabildiği, 10 ton malı varsa 5 tonunu satabilip 5 tonunu bekletebildiği, aynı zamanda hiç satmak istemeyip elindeki stoku bekletip teminat olarak kullanıp faizsiz para kullanabileceği bir imkan oluşturduk. Yakında bir aşaması daha var; hayalim. Türkiye, çok büyük bir ülke. Türkiye'nin tarımına da insanının girişimciliğine de inanıyorum."

Matlı, 1 milyon 500 bin lira sermaye katkısıyla Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu'nun (ÜPAK) kurucu ortakları arasında yer aldıklarını, başlangıcından bu yana 637 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığını ve tarım piyasasında güveni ve finansal erişimi güçlendirdiklerini söyledi.

Marmara ÜPAK'ın kurucu ortaklarından olduklarına dikkati çeken Matlı, "Marmara ÜPAK ile yurt dışındaki organizasyonları toparlıyoruz. Bir-iki ay içinde Rusya, Ukrayna ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin ürünlerinin Türkiye'de serbest bölge mantığıyla oluşturulacak merkezlerde toplanacağı, Orta Doğu'daki alıcıların da buluşacağı daha büyük bir tarımsal Türkiye vizyonunun parçası olacağız." diye konuştu.

Lisanslı depoculuk, ulaşım koridoru, tarım lisesi, coğrafi işaretler, yurt dışında ikili iş görüşmeleri ve fuar katılımlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Matlı, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi gibi projelerini de anlattı.

Matlı, şehrin emanetlerini ve değerlerini koruma noktasında sorumluluk bilinci içinde olduklarını dile getirerek, "Bizi bu şehrin insanları büyüttü. İnsanların büyüdükçe küçülmesi gerektiğine inananlardanım." dedi.

BTSO başkan adaylığı

Matlı, Yıldırım ilçesinde çalışan nüfusun her gün şehrin batı tarafına gitmesi gerektiğini, bu yüzden tahmini bütçesi 3 milyar lira olan ET-BA Dönüşüm Projesi'ni yakın zamanda hayata geçireceklerinin bilgisini verdi.

Yenişehir ilçesinde 4 bin 200 dönümlük alanda hayata geçirilecek Gıda İhtisas OSB projesine değinen Matlı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk defa bir ticaret borsası, Gıda İhtisas OSB kuruyor. Bu, bizler için gurur ama bir taraftan da üzücü. Bu, benim değil, bir dönüm yerim, bir liralık talebim yok. Öncelik hakkı, Yenişehir'deki sanayicinin, sonra Bursa'dakilerin, daha sonra Türkiye'de yaşayanların, daha sonra yabancıların hakkı. Şehrin vizyonu, tarımsal ekonomide katma değerli ürün üretmesi gerektiğine inananlardanım."

Bir gazetecinin, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkan adayı mısınız?" sorusu üzerine Matlı, "Bir tişört giymediğim kaldı. Geçen arkadaşlar diyor ki 'Ağabey, aday mısın?' Nasıl açıklayacağım? Sizin huzurunuzda da söylüyorum, BTSO başkan adayıyım. Bundan sonra tişört giymeye gerek yok değil mi adayım diye?" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

